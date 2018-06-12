Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), состоявшееся в Астане 8 ноября 2018 года, так и не смогло определить, кто же станет следующим генеральным секретарём организации. Напомним, что необходимость в смене генсека возникла достаточно неожиданно — после отзыва представителя Армении Юрия Хачатурова, состоявшегося на фоне заведения на него уголовного дела. Теперь следующая попытка выбрать генерального секретаря ОДКБ состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге, а исполняющим обязанности останется представитель России Валерий Семериков. Что привело к этому кризису в рядах ОДКБ и каковы перспективы его разрешения?

ОДКБ

Упущение со дня создания

Известно, что до момента назначения представителя Армении Юрия Хачатурова и перехода к ротационной схеме (теперь генсеки назначаются на 3 года от каждой страны в алфавитном порядке) должность генерального секретаря ОДКБ занимал российский представитель Николай Бордюжа. Что касается назначения Хачатурова — то прошло оно непросто, встретив сопротивление со стороны Белоруссии и Казахстана.

Сам же по себе скандал возник в июле 2018 года, когда Юрий Хачатуров был арестован в Армении, а затем выпущен под залог, уголовное дело было заведено по статье ч.1. ст 300.1 Уголовного кодекса Армении — «Узурпация государственной власти» (дело «1 марта 2008 года» — разгон демонстрантов после президентских выборов). Случилось это до отзыва генсека, что и вызвало скандал — Хачатуров как член международной организации обладал иммунитетом. В последующем этот подход армянской стороной фактически был признан ошибкой и накал ситуации снизился, а 2 ноября 2018 года Юрий Хачатуров был отозван со своей должности.

Mil.ru Юрий Хачатуров

Главная проблема возникла именно после отзыва Хачатурова — фактически ещё с момента создания организации, да и после принятия ротационного механизма передачи поста генерального секретаря ОДКБ, в уставе организации отсутствует механизм действий при досрочном прекращении работы генсека (будь то отзыв, тяжёлая болезнь, смерть и т.п.). Именно с этим и связан возникший кризис — Армения утверждает, что имеет право назначить своего кандидата до истечения трёхлетнего срока, полагавшегося её кандидату, а Белоруссия продвигает своего кандидата Станислава Зася. В этом деле Александра Лукашенко активно поддерживает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Что же касается России, то она, судя по всему, заняла пока более нейтральную позицию.

Что дальше?

Ситуация сложилась действительно непростая — решения подобного уровня в ОДКБ принимаются консенсусом — даже если одна из стран-участников будет против, то назначить нового генерального секретаря не удастся. При этом вероятность достижения консенсуса в этом вопросе достаточно невелика — для армянской стороны важно показать принципиальность своей позиции, и она, вероятно, будет до последнего продвигать своего кандидата — Вагаршака Арутюняна, а тандем Белоруссия-Казахстан (в последние годы ставший, мягко говоря, намного более близким к Азербайджану) будет всячески оппонировать, предлагая передать лидерство в ОДКБ Белоруссии. Это, вероятнее всего, приведёт к провалам голосований и на следующих саммитах ОДКБ. В таком раскладе очень вероятным становится другой сценарий — до конца срока полномочий представителя Армении исполняющим обязанности генсека может остаться представитель России Валерий Семериков. Такой вариант относительно нейтрален, особенно учитывая тот факт, что в реальности у генсека ОДКБ очень мало полномочий, а должность можно назвать церемониальной (отсутствие механизма регулирования при досрочном прекращении полномочий только лишний раз это подтверждает).

Kremlin.ru Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Астана. 08.11.2018

Что касается позиции России — то присоединяться в этом вопросе к тандему Белоруссия-Казахстан и оказывать давление на Армению было бы не лучшим решением, тем более что армянское руководство пока всячески демонстрирует преемственность с прошлыми властями (что вызывало у многих сомнения) в том, что касается союзных отношений с Россией (к примеру, было принято решение отправить в Сирию миротворческий контингент). Это может нарушить доверительные отношения между государствами, а реальных дивидендов при этом ни одна из сторон не получит.

Что же касается самого блока ОДКБ — то это напряжение является чуть ли не самым интересным событием за годы существования блока, который в реальности держит лишь один фактор — льготное и упрощённое военно-техническое сотрудничество с Россией. По сути, в ОДКБ у всех государств есть вертикальные двухсторонние связи с Россией, а вот горизонтальных друг с другом — нет. Более того, многие государства, как мы отмечали выше, имеют совершенно противоположные интересы и союзниками могут называться скорее иронично.