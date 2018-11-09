Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец очень предметно обрисовал тактико-техническую разницу между российским истребителем пятого поколения Су-57 и его конкурентами F-22 и F-35, указав причины столь скромных боевых возможностей самолетов США.

Советский плакат. Наша Родина — Родина Авиации! 1952

Однако Михаил Стрелец не стал углубляться в них, ограничившись кратким описанием того, что американские авиаконструкторы сделали такие самолеты, какие от них потребовали американские военные.

Нисколько не сомневаюсь в том, что создатели Су-57 прекрасно осведомлены о том, что породило именно такие техзадания, по которым разрабатывались F-22 и F-35, но хотел бы кратко ознакомить читателей с концепциями, в рамках которых появились все три боевых самолета, о которых идет речь.

F-22 Raptor

ВВС США сделали генеральную ставку на самолет, который способен уничтожать вражеские самолеты, оставаясь незамеченным. Боец-невидимка, которому незачем вступать в поединок с равным по силам противником, так как он может просто уклониться от боя на невыгодных для себя условиях. F-22 Raptor был создан в рамках этой концепции, и вся его конструкция была подчинена только ей. Даже ракеты были упрятаны во внутренние отсеки для снижения радиолокационной заметности этого истребителя. Оборотной стороной медали стало то, что в эти отсеки нельзя поместить более мощные боеприпасы, необходимые для уничтожения наземных объектов. Кроме того, изначально оговоренная «невидимость» позволила игнорировать задачу обеспечения маневренности, нужной для воздушного боя и уклонения от ракет противника. А зачем? Он же не сможет стрелять по «невидимке»…

Самолет пятого поколения F-35, ставший самым дорогим самолетом в истории человечества, получил более внушительные отсеки для вооружения, но унаследовал столь же незавидную изворотливость, так как тоже считается «невидимым». Концепция была всё та же — прийти незамеченным, ударить и уйти нетронутым.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Трудно сказать, на чём базировалась уверенность конструкторов США в безоговорочной «невидимости» их самолетов, однако в небе Сирии внезапно выяснилось, что бортовые РЛС российских самолетов не только видят своих американских «партнеров», но и засекают их на столь внушительном расстоянии, что те и не подозревают о том, что их воздушными маневрами без большого труда любуются российские военные. Да еще и делятся иногда в соцсетях изображениями американских «невидимок» на экранах бортовых РЛС.

То есть главный козырь F-22 Raptor и F-35 оказался неработающим, обрушив всю концепцию воздушного боя, которой они соответствовали.

Российская концепция, в рамках которой создавали истребитель пятого поколения, была более жесткой. Она не опиралась на абсолютную невидимость, справедливо считая, что на хитрую репу рано или поздно найдется морковка с соответствующей резьбой. Поэтому одним из главных условий техзадания стала сверхманевренность нового истребителя, позволяющая вести классический воздушный бой в виде «собачьей свалки» и уклоняться от ракет противника.

При этом радиолокационная незаметность тоже не осталась без внимания, но была подстрахована «неубиваемой» бортовой РЛС Н036 «Белка» с фазированной решеткой. Нелишним будет напомнить, что на сегодняшний день даже истребители Су-35 оснащаются бортовыми РЛС с дальностью действия, о которой пилоты F-22 Raptor и F-35 до сих пор могут лишь мечтать.

Таким образом, Су-57 и его конкуренты F-22 Raptor и F-35 во всём блеске проявили все достоинства и недостатки российской и американской концепций самолетов воздушного боя.

(сс) Alex Beltyukov Су-57

Российский Су-57 является универсальным бойцом, способным как к коварным ударам «из тени», так и к бою «в полном контакте». Американские F-22 Raptor и F-35 аналогичны этаким ниндзя, крадущимся в ночи к спящему самураю. Если он вовремя проснется и дотянется до своего меча — исход поединка будет более чем предсказуем.

Подводя итог, можно отметить, что постоянное стремление американских военных к безответному бою на выгодных для себя условиях в очередной раз сыграло с ними недобрую шутку. И репа оказалась не такой уж хитрой, и нужного качества морковка пока еще растет на грядках.