Тбилиси, 1 сентября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Кодекс о правах ребёнка начал действовать в Грузии с 1 сентября. Текст документа был опубликован на портале «Законодательный вестник Грузии».

По новым правилам, в стране несовершеннолетние имеют право на специальную бесплатную юридическую помощь, а государственные ведомства должны обеспечить «дружную и адаптированную среду» для детей.

С сегодняшнего дня грузинским телеканалам передачи с рейтингом 18+ разрешается показывать только 00:00 до 06:00. Контент для детей старше 15 лет разрешено показывать с 23:00, а для 12-летних — с 21:00.

Законом также предполагается, что родители смогут жаловаться на веб-сайты, которые «несут угрозу для детей». Провайдеры должны будут блокировать доступ к этим ресурсам.

Нарушения в области вещания будет отслеживать Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Штрафы для вещателей составят от 1000 лари (примерно $320) до 3000 лари (примерно $970).

Напомним, данный закон был принят депутатами грузинского парламента в сентябре 2019 года по инициативе главы комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Грузии Софо Киладзе. В его разработке участвовал Детский фонд ООН (UNICEF).