Произошло то, что так долго готовила российская дипломатия. В московском «Президент-отеле» проходят консультации по Афганистану, в которых, помимо России, приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Приглашение было направлено также американцам, которые ранее отказались участвовать в консультациях в Москве.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Вид на «Президент-отель»

Последний раунд таких консультаций состоялся в апреле прошлого года. Буквально накануне заместитель пресс-секретаря государственного департамента США Роберт Палладино заявлял, что Вашингтон будет присутствовать на консультациях в Москве на уровне представителя своего посольства в России. Но место американского представителя этой страны в «Президент-отеле» оказалось пустым. Зато впервые появились эмиссары главы политического офиса в Дохе афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые оказались за одним столом с официальным Кабулом, точнее, представителями афганского Высшего совета мира. Стоит отметить, что в прошлом «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывался от диалога с афганским правительством, которое считает нелегитимным. Не случайно, выступая на форуме, министр иностранных дел Сергей Лавров специально подчеркнул, что нынешний московский диалог направлен на совместный поиск путей налаживания внутриафганского диалога в целях продвижения мирного процесса.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«Россия готова совместно с другими странами делать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Афганистане», — сказал глава российской дипломатии. По его словам, «сделать это можно только с участием всех сторон». Это намек на то, что в Кабуле можно запустить переговорный процесс, подобный астанинскому в отношении Сирии. Тем более что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим участием в московских консультациях фактически получает определенную легитимацию на международном уровне. Как раз то, против чего выступают США и до недавнего времени Кабул, отмечавшие, что «диалог между всеми противоборствующими сторонами является исключительно внутренним делом Афганистана». Такой диалог пытаются сорвать и теперь, когда в процессе афганского урегулирования стала обозначаться хоть какая-то перспектива. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что «внешние силы не могут навязать Афганистану мирный процесс». Но никто ничего не навязывает. Россия и ее партнеры предлагают свое видение и оценку ситуации в этой стране и ищут выходы из сложнейшей ситуации исключительно политическим путем.

Московские консультации призваны создать для этого необходимые условия. При этом оговаривается, что суверенитет Афганистана и его соблюдение является незыблемым и не подлежит обсуждению. Конечно, в дальнейшем предстоит еще немалая дипломатическая работа. Нужно согласовать условия всех сторон, а добиться такого будет непросто. При этом Россия не стремится занять лидирующие позиции в межафганских переговорах, она вынуждена считаться с реальными обстоятельствами и фактами. Они таковы. США и НАТО обосновались в Афганистане еще в 2001 году под предлогом борьбы с терроризмом. Прошло 17 лет, никаких ощутимых успехов на этом поприще достигнуто не было. Ситуация в стране на сегодняшний день становится только тяжелее и труднее. Тогда как коалиция Россия — Иран — Турция смогла за гораздо меньший период разбить в Сирии вооруженные отряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом фоне сегодня в Афганистане находится более 15 тысяч американских военнослужащих, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует до 65% территории страны.

Kremlin.ru Лидеры Ирана, Турции и Россия (слева направо)

Между тем когда американцы только начинали войну с движением, оно преобладало на 64% территории. То есть все эти кровопролитные годы войны практически никак не сдвинули с места воз. Параллельно свое влияние в Афганистане усиливает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соответственно, правительственным войскам противостоят как «свои», так и «чужие». США продолжают нести потери в Афганистане. Как пишет британская пресса, американские военные просто «держат линию обороны». Москву, в свою очередь, беспокоит то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили уезд Хамаб в провинции Джаузджан, выйдя таким образом на границу Афганистана с Туркменией. Следующий на очереди — уезд Дай-Мирдад в центральной провинции Вардак. Отметим, что в подконтрольных правительству областях за последнее время произошла серия взрывов, унеся жизни десятков человек.

Ныне очевидно, что силовое решение не имеет перспективы. Вместе с тем не получилось запустить межафганский диалог или договориться в отдельности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у американской дипломатии. «Московский формат» — это попытка вырваться из замкнутого афганского круга. По всем признакам, что-то начинает получаться. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили в российской столице, что «выступают за решение имеющихся проблем через диалог». В свою очередь официальный представитель Высшего совета Афганистана Эхсан Тахери сообщил, что «готов помочь в организации переговоров между афганскими властями и движением. В любом месте, которое выберут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также готов создать для этого возможности».

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговорщики

Дело теперь за выработкой инициатив, которые бы способствовали началу прямых переговоров между главными конфликтующими сторонами. По итогам московских консультаций принятие итогового документа не предусматривается, так что будем ждать дальнейшего развития событий.