Город-спутник Москвы, главный город Подмосковья, в котором расположены органы областной власти, мучается от ежедневного многочасового транспортного коллапса. Даже когда в Москве сервис «Яндекс. Пробки» показывает 2 балла, Красногорск остается парализован. Путь от западных окраин до ближайшего метро стабильно превышает час, а иногда растягивается до двух. Электричка это же расстояние преодолевает за 16 минут, оставаясь порою единственной возможностью выбраться из автомобильного ада.

Иван Шилов ИА REGNUM Трафик

Красногорск, по сути, город одной улицы, Волоколамского шоссе, которое в пути меняет названия, но остается безальтернативной артерией для автомобилей, автобусов, маршрутных такси. И если в Москве шоссе разворачивается на 8−10 полос, то в Красногорске оно гораздо уже. Более того, есть совсем узкое место под пересекающим его железнодорожным мостом в районе Павшинской поймы с ограничением в четыре полосы. Здесь совсем близко Москва и уже собраны автомобильные потоки со всего Красногорска. По иронии градостроителей, именно в этом месте Волоколамка соединяется с другим могучим потоком — Ильинским шоссе. По капле автомобили пробиваются через тромб — плод мысли криворуких хозяйственников.

Niipigrad.ru Проект планировки территории для строительства транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области

Любопытно, что Красногорск — первый город Подмосковья, получивший станцию метро — «Мякинино». Но построили ее на противоположном от жилых домов берегу Москвы-реки, там, где располагаются правительство Московской области, Московский областной суд и другие важные здания. Через несколько лет над людьми немного сжалились и соорудили пешеходный мост. Он доступен жителям Павшинской поймы, которые, хотя бы пешком, могут выбраться из транспортного капкана. Остальной Красногорск вынужден ехать к «Тушинской», потому что к мосту в обход пробки не ходит общественный транспорт. Можно выйти за пробкой и прогуляться пешком, но смысла уже нет, потому что по Москве к метро все автобусы подъезжают быстрее.

Не стоит сомневаться, что, рассказывая о транспортной ситуации в Красногорске, местные чиновники говорят и о «Мякинино», и о пешеходном мосте. А о том, что этой инфраструктурой подавляющее большинство горожан не могут воспользоваться, умалчивают. По сути, власти Подмосковья забрали инфраструктуру, предназначенную для целого города, для роскошного обслуживания самих себя, превратив Красногорск в большой капкан, откуда не выбраться.

Насколько властям в действительности плевать на проблемы жителей, говорит тот факт, что «Тушинская», куда ездит для пересадки в метро весь работающий Красногорск, лишь пятая станция по удаленности от города. Кроме «Мякинино», рядом «Митино», «Волоколамская» и «Пятницкое шоссе». Но нормального подъезда к ним не было и нет. Много лет оставался в мечтах короткий и очевидный путь к «Митино». Со стороны Красногорска имелась улица Речная, со стороны Москвы — Дубравная, а между ними — короткий отрезок бездорожья, блокированный насыпями и валами. И в чем проблема была — непонятно, то ли у земли был владелец, который не соглашался проложить дорогу, то ли власти Москвы не хотели нагружать «Митино» и отказывались соединять две улицы, но «блокпост» много лет преграждал путь к метро жителям Подмосковья. Впрочем, перед губернаторскими выборами 2018 года «дорогу жизни» все-таки проложили, узенькую двухполоску, которая стоит в пробках и не используется общественным транспортом. Просили? Получайте!

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Станция метро «Митино»

Вместо простых решений избавить Красногорск от паралича должна строящаяся масштабная развязка в районе Павшинской поймы. Пока оценить, насколько она развяжет транспортные потоки, сложно, но зато уже осваивает финансовые. Объём финансирования, который называл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, — более 14 миллиардов рублей. Пока же жители ежедневно вынуждены проводить время в салонах автобусов и машин, часами простаивая в пробках.