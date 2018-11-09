После заявления два года назад тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа о том, что богатые Япония и Южная Корея могли бы и сами потратиться на обеспечение собственной безопасности, тема возможного ухода США из этих стран стала почти дежурной.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Вот что писало не так давно одно из американских изданий в изложении ИА REGNUM : «Когда оборонительные возможности двух союзников не симметричны, более зависимая сторона проявляет большую обеспокоенность относительно партнерства. На протяжении многих лет некоторые японские эксперты утверждали, что Япония должна стать «нормальной» страной, обладающей полноценными вооруженными силами. Некоторые эксперты даже предположили, что Япония решила отказаться от своих антиядерных принципов и разрабатывает ядерное оружие».

Однако призывы нынешнего японского премьер-министра Синдзо Абэ отказаться от «мирных» статей конституции страны и превратить Японию в «нормальную» страну, обладающую всем набором современных вооружений, как оборонительных, так и наступательных, вовсе не означают разрыва или ослабления военных связей с остающимися для Токио сюзереном Соединенными Штатами. Это необходимо в первую очередь для повышения роли Страны восходящего солнца в альянсе с Вашингтоном и Пентагоном в рамках уже закрепленной японским законодательством «коллективной обороны».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Напомним, что, согласно этому действующему с марта 2016 года закону, два союзных государства — Япония и США — получили законодательную основу для оказания друг другу «взаимной поддержки в критических ситуациях». Сообщая об этом, премьер-министр Абэ тогда заявил: «Появилась возможность помогать друг другу в критических ситуациях. Союзнические связи стали крепче». Конечно, все было представлено как взаимодействие на случай прямой неспровоцированной военной угрозы извне в случае, «если на союзника Японии нападёт враг и при этом страна будет находиться под угрозой уничтожения».

«Силы самообороны могут начать действовать, если под угрозой окажется безопасность населения страны-союзника и даже в случае провокаций со стороны другого государства-агрессора», — пояснял японский премьер.

Однако определять степень угрозы будут, конечно же, прежде всего в Вашингтоне. Поэтому в Японии и других странах протестующие против этого закона заявляют, что он напрямую создает опасность вовлечения японских вооруженных сил и страны в целом в любые американские военные авантюры, где бы они ни предпринимались.

Okinawa.marines.mil Американская военная база на Окинаве. Флаги США и Японии

Как уже доводилось писать автору этих строк, США не только не покинут свои военные базы в Японии и Южной Корее, но, как показывают события последнего времени, намерены насыщать их новейшим наступательным ракетным вооружением. Для экономии американских средств значительная часть расходов на размещение на японской и корейской земле таких новых в действительности направленных не столько против КНДР, в чем убеждают население этих стран, а против объявленных врагами США — КНР и России, перекладываются на плечи младших союзников. Известно, что российское руководство уже неоднократно делало соответствующие представления Токио.

Для того чтобы снять опасения японцев остаться без «ядерного зонтика», в последнее время участились совместные военные учения вооруженных сил двух стран. Причем «условным противником» в ходе этих учений является уже не КНДР, а Китай, который якобы вознамерился силой захватить удерживаемые Японией спорные острова.

В то же время США поощряют Японию не только на закупку во все большем количестве дорогостоящего американского оружия, но и на создание собственных ранее запрещенных видов вооружения. Как сообщалось, в Японии идет разработка гиперзвукового ракетного оружия, имеющего скорость 5,5−6 махов на протяжении большей части времени, необходимого для подлета к цели. Помимо крылатых ракет в рамках проекта будут взяты на вооружение самолеты и системы противоракетной обороны против гиперзвуковых ракет потенциального противника, а также создана вся необходимая сопутствующая инфраструктура. Нет сомнения, что в высокотехнологичной Японии могут разрабатываться и другие современнейшие средства ведения войны.

COMSEVENTHFLT Пуск крылатой ракеты

Нельзя исключать, что объявление о таких разработках направлено и на то, чтобы продемонстрировать США и лично президенту Трампу, что Япония не будет больше в чистом виде страной-протекторатом, экономящей на вооружении, а намерена вносить свой вклад в поддержание боеспособности военно-политического альянса.

Подобная политика дает свои плоды. Трамп все чаще говорит о том, что альянс с Японией остается достаточно крепким. Известно, например, его заявление о том, что, в случае возникновения каких-то серьезных осложнений отношений между Японией и КНДР, «Токио может положиться на Вашингтон на все 100%».

Сегодня это нашло свое очередное подтверждение. По сообщению ТАСС из Токио со ссылкой на японское информационное агентство Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в пятницу провели телефонные переговоры. Отмечается, что стороны подтвердили единство японско-американского альянса и договорились о продолжении тесного сотрудничества на фоне итогов прошедших в США промежуточных выборов.

Цитата из х∕ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США Американский президент на переговорах

Однако, тесные союзнические отношения США с Японией не мешают Трампу отстаивать интересы своей страны в торгово-экономических отношениях, добиваться изменения невыгодного американцам сальдо торгового баланса с Японией. И хотя пока пошлины на японские автомобили не введены, исключать такую возможность нельзя. Причем свои предупреждения Трамп делает не всегда в дипломатической форме. Накануне телефонного разговора с Абэ он в очередной раз напомнил официальному Токио о «нечестной торговле между Японией и США».

«Передай привет Синдзо. Уверен, что он доволен тарифами на свои автомобили», — заявил американский президент на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов, когда с вопросом к нему обратился японский журналист. «Япония — великая страна, у вас отличный премьер-министр… Он мой хороший друг. Один из тех людей, с кем меня связывают очень тесные отношения, но я ему постоянно говорю, что Япония нечестно ведет себя с США в области торговли», — добавил Трамп.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Все это напоминает известную поговорку «Дружба дружбой, а табачок врозь». Если на протяжении послевоенного периода Япония существенно экономила на обороне, по сути, перепоручив защиту своей страны США, что, кроме всего прочего, обеспечило впечатляющие успехи в экономике, то теперь времена меняются, и японцам, дабы сохранить альянс с американцами, приходится раскошеливаться. Хотя справедливости ради заметим, что, с другой стороны, японцы начинают все больше тяготиться хозяйничаньем американцев на их земле и не прочь освободиться, наконец, от навязанной опеки «дяди Сэма»…

Токио