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Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 ноября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 17,194 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 29 октября выросли на 111 млн кубометров. Это больше, чем в конце октября, хотя «Нафтогаз» должен был прекратить закачку газа в хранилища ещё три недели назад. Объясняется это, видимо, тем, что из-за тёплой погоды на отопление расходуется меньше запланированного. И часть текущего отбора газа из трубы попадает в хранилища.

«Нафтогазу» и Газпрому снова предстоит встретиться в суде: Украина подготовила новые претензии на сумму 12 млрд долл. и полна решимости.

«Если не будет измены на Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с Газпрома все деньги по прошлым решениям арбитража. Мы уже взыскали 2,1 млрд долл. в виде газа и 18 млн долл. деньгами. Оставшиеся 2,6 млрд долл. мы тоже взыщем», — написал главный исполнительный директор компании Юрий Витренко.

О том, что и «Нафтогаз» обязан по решению трибунала выплатить Газпрому около 2 млрд долл., Витренко решил умолчать.

Государственная «Укргаздобыча» (УГД) уже второй раз за год ухудшила прогноз добычи газа. Теперь он снижен до 15,5 млрд кубометров (-3% от прошлой оценки).

«Изначально по нашей стратегии предполагалось, что в этом году мы должны целиться на цифру 16,5 млрд куб. м, это с учетом 1 млрд кубометров из новых месторождений. К сожалению, эта цифра не состоится, потому что мы не получили достаточного количества лицензий», — пояснил председатель правления компании Олег Прохоренко во время ІІІ Киевской конференции по современным методам бурения и увеличения добычи нефти и газа.

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Напомним, что Энергетическая стратегия Украины предполагает, наоборот, наращивание добычи. В частности, к 2020 году «Укргаздобыча» должна была выйти на 20 млрд кубометров.

«Когда мы разрабатывали свою стратегию в 2016 г., мы рассчитывали получить порядка 60 новых лицензий с 2016 по 2018 год, по факту мы получили только 17. Мысль, которую мы постоянно доносим правительству, — такими темпами мы развиваться не можем, мы постоянно упираемся в ограничение ресурсной базы. Существующая ресурсная база истощена более чем на 80%», — продолжил Прохоренко.

Впрочем, общая добыча газа на Украине всё же выросла — 17,3 млрд кубометров (+0,1%).

У УГД упала не только добыча газа, но и чистая прибыль: за девять месяцев 2018 года — до 21,156 млрд грн (-2,96 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Не радуют Киев и нынешние показатели транзита газа в ЕС. За январь — октябрь по ГТС Украины было прокачано всего 72,06 млрд кубометров (на 5,305 млрд кубометров меньше, чем за аппг). Впрочем, уже через несколько лет даже такие цифры будут для Украины несбыточными мечтами. В Киеве обычно стремятся показать это падение как постепенное удушение, лишение Украины доходов от транзита, что не соответствует действительности. Скажем, в январе падение было (в сравнении с показателями 2017 года) почти на 3 млрд кубометров. Зато в марте прокачали на 1,5 млрд больше. Т. е. всё зависит в том числе и от спроса, от европейских потребителей.

Наконец, импортировать газа на Украине тоже стали меньше — всего 9,141 млрд кубометров за январь — октябрь (-2,64 млрд кубометров в сравнении с аппг).

«Нафтогаз» хочет брать в долг

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко негативно прокомментировал планы компании «Нафтогаз» выйти на внешние рынки заимствований в надежде получить в долг 1 млрд долл.

«Во-первых, это невероятно дорого… придётся одалживать минимум под 10% годовых… Во-вторых, не забывайте, что это так называемые квазисуверенные долги. Руководители этих государственных компаний вообще слышали о заявлениях премьер-министра [Владимира] Гройсмана по поводу необходимости введения строжайшего режима экономии для сокращения долгов? Или у них своя собственная стратегия? И если да, то какая? В-третьих, как-то не по-христиански получается — премии себе [намёк на премии, которые были выплачены руководству «Нафтогаза» по итогам судебного разбирательства в Стокгольме — Ред.] начисляются в таких объемах, что кажетс, будто в компаниях всё настолько хорошо, что налогоплательщики вполне могут себе позволить премировать своих наемных менеджеров. А потом оказывается, что надо занимать. Причем надолго и еще и задорого. Противоречие не ощущается?» — анализирует ситуацию специалист.

Selfcreation.ru Долги

Кроме того, эксперт пишет, что это станет плохим примером, и вслед за «Нафтогазом» за дорогими и не совсем понятно зачем нужными кредитами потянутся госбанки и муниципалитеты.

В настоящее время общий размер долгового портфеля «Нафтогаза» — 42,555 млрд грн (на лето 2018 года). Из них почти 30 млрд грн — краткосрочные обязательства.

Рейтинг облигаций государственной энергетической компании довольно низок («B-», согласно последним рейтингам от Fitch Ratings). Причина — в рейтинговой компании не верят, что «Нафтогазу» удастся добиться выплат.

Доказанные и вероятные запасы газа у «Нафтогаза» на конец прошлого года — 304 млрд кубометров. Эти данные компания раскрыла в расчёте гарантировать свою платежеспособность, поскольку приведены они в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций. Почти 273 млрд кубометров из этого объёма приходится на запасы УГД.

Впрочем, деньги «Нафтогазу» действительно могут понадобиться. Государственная фискальная служба требует от компании уплаты 16,3 млрд грн НДС, что эквивалентно 0,6 млрд долл. Логика у ГФС проста: компания выиграла судебный процесс против Газпрома, суд постановил, что российская компания должна уплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. А раз так, то «Нафтогаз» обязан уплатить с этой суммы НДС. В компании с такой логикой не согласились и пытаются оспорить её. Там доказывают, что эта выплата — не доход, а компенсация потерь и убытков.

Но и сам «Нафтогаз» не отстаёт. Недавно стало известно, что компания в октябре подала иск против правительства. В компании требуют от него вернуть 6,6 млрд грн, которые Кабмин якобы задолжал ещё с 2015 года.

Электроэнергия

По состоянию на 5 ноября запасы на складах ТЭС и ТЭЦ Украины достигли 1,932 млн тонн. Формально есть повод для гордости: это почти на 42% больше, чем год назад. Однако план накопления угля к началу сезона всё равно был сорван: согласно озвученным летом планам, уже на середину октября, т. е. три недели назад, запасы должны были составлять 2,6 млн тонн, причём 1 млн — антрацитовая группа.

Компания «ДТЭК-Энерго» (оператор примерно 75% мощностей тепловой генерации на Украине, принадлежит Ринату Ахметову) заявила о переводе на уголь марки «Г» ещё одного блока Приднепровской ТЭС). Таким образом, уже три из семи блоков станции смогут работать на угле, добываемом на Украине, сократив тем самым потребность компании в покупке антрацита (ранее антрацит добывался на территориях ДНР и ЛНР, которые Украина не контролирует).

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк. ДНР.

ТЭС и ТЭЦ Украины по итогам января — сентября увеличили потребление угля до 18,81 млн тонн (+7,25 млн тонн в сравнении с аппг).

В Любашевском районе Одесской области планируется строительство сразу нескольких объектов солнечной энергетики общей мощностью 130 МВт. Задача — обеспечить район электроэнергией, а также продавать излишки в общую энергосистему. В настоящее время в районе подыскивают инвесторов, готовых вложиться в проекты.

Особенности украинского энергорынка отметили уже и в Европе. Выпускающий редактор EU Today Гэри Картрайт пишет о том, что тариф для украинских атомных станций на 300% (!) ниже, чем для ТЭС. В т.ч. поэтому помощь, которую получает Украина от ЕС для атомных электростанций, — самая большая среди стран, не входящих в ЕС. Однако никакое финансирование ЕС не сможет помочь АЭС Украины до тех пор, пока тариф не будет скорректирован. В принципе, Украине стоит расценивать этот материал как своего рода предупреждение: помощь может скоро закончиться.

6 ноября запасы угля на Луганской ТЭС подошли к концу, и работники станции переключились на газ. В «ДТЭК-Энерго» в случившемся винят Россию.

«Станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С апреля 2017 года поставки угля осуществлялись с актива ДТЭК в РФ — ШУ Обуховская (Ростовская область). С октября текущего года Российская железная дорога остановила поставки топлива и не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС», — говорится в заявлении.

Впрочем, в холдинге также напомнили, что с 2014 года они безуспешно добиваются строительства ж/д ветки к Луганской ТЭС со стороны Украины.

Однако и вина самой компании в случившемся тоже есть. Там сознательно отказывались от формирования запасов угля на станции в расчёте на то, что после (в случае) строительства ж/д ветки с украинской стороны «ДТЭК-Энерго» тут же приступит к переводу её энергоблоков на уголь марки «Г».

Судя по словам главы Ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрея Геруса, вокруг работы Луганской ТЭС сейчас разворачиваются нешуточные подковёрные игры:

«Компания ДТЭК считает, что раз они не запаслись углём и должны работать на газу, то кто-то теперь должен компенсировать им убытки из-за более высокой себестоимости «газовой» электроэнергии. Такая разница составляет более 400 млн грн в месяц. В некоторых головах даже появлялась идея, чтобы задним числом повысить оптовую цену электроэнергии за четвертый квартал. От имени потребителей сразу предупреждаю, что такое сразу будет обжаловано в судах, а ещё это гарантированное уголовное производство, потому что это очевидно незаконно».

Blitz1980 Луганская ТЭС

Дело в том, что Луганская ТЭС имеет ещё и стратегическое значение, поскольку обеспечивают электроэнергией военные объекты на прифронтовой территории.

На Украине продолжают плодить «маниловщину» — соблазняют перспективой замены ТЭС малыми АЭС Holtec, которых не существует в природе. Но это АЭС и реакторов нет, а компания Holtec Ukraine уже есть:

«Энергоблоки можно разместить вблизи потребителей, что снизит потери при передаче электроэнергии. Небольшая мощность реакторов упрощает их интеграцию в существующую инфраструктуру, включая возможность размещения на площадках выведенных из эксплуатации станций. А рассредоточенность генерации повышает стабильность энергосистемы. В рамках выполнения Украиной обязательств Парижского соглашения установление новых, более гибких ядерных генерирующих мощностей может предотвратить необходимость модернизации существующих ТЭС в соответствии с экологическими стандартами», — соблазняет перспективами её директор Сергей Тараканов на XVI Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

К слову, это что-то новенькое. Прежде Holtec предлагал свои реакторы в качестве замены энергоблокам украинских АЭС, которые будут выводиться из эксплуатации в 2025—2035 гг.

Уголь

Правительство Украины пока так и не смогло найти деньги на погашение задолженности по зарплате перед шахтёрами. Из необходимых 1,5 млрд грн шахты получили только 500 млн. Да и те нашлись спустя неделю после того, как главе Независимого профсоюза горняков Украины Михаилу Волынцу удалось рассказать президенту Украины Петру Порошенко о шахтёрах «Лисичанскугля», голодающих под землёй ещё с 19 октября. 7 ноября на акцию протеста вышли также их коллеги в Луцке.

Вопрос: «Куда деваются деньги, если цена за уголь теперь рыночная?» непрост. Частично на него ответил исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский в комментарии Gazeta.ua:

«Сегодня цена на уголь и для государственных, и для негосударственных шахт одинакова. Очень жесткой критике подвергается так называемая формула «Роттердам плюс», которая для частных компаний дает возможность зарабатывать большие деньги. Которые, кстати, инвестируются в шахты. К сожалению, эта же формула для государственных шахт не дает возможности даже вовремя выплачивать заработную плату… Я думаю, что мы имеем на сегодняшний день цены на уголь, достаточные для того, чтобы шахты были рентабельными и прибыльными. Просто менеджмент должен быть эффективным».

Угольная шахта

Но прав он лишь отчасти, а именно в том, что и госшахты, и частные шахты получают за уголь одинаковую цену. Однако депутат упускает из внимания, что в ходе приватизации частные шахты нередко получали новые разработки, недавно введённые лавы. Причём делалось это всё за государственный счёт, точно так же, как сейчас в спешном порядке приводят в божеский вид порты Украины, чтобы как-нибудь сдать их в концессию. Тогда как государственные угольные предприятия оставались в менее выгодном положении. Поэтому сегодня у них выше себестоимость, меньше прибыль и хуже возможности вкладывать в расширение и/или интенсификацию производства.

Согласно данным Госстата, в январе — сентябре на Украине было реализовано каменного и бурого угля на сумму 50,345 млрд грн (+12,16 млрд грн в сравнении с аппг).

На прошлой неделе мы писали о том, что правительство собирается принять постановление, согласно которому приоритет на включение получат мощности тех ТЭС, которые используют только уголь, добытый на Украине. Однако теперь у этого постановления нашёлся серьёзный противник — посольство США.

«Мы считаем, что предложенное решение на самом деле ограничит доступ страны к диверсифицированным источникам топлива, а поэтому ослабит энергобезопасность», — говорится в письме посла США на Украине Мэри Йованович, написанном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, посол сослалась на опыт прошлого года. Тогда правительство планировало принять аналогичный по смыслу документ, однако Антимонопольный комитет блокировал его принятие. И понять причины такой заинтересованности несложно: за семь месяцев этого года Украина закупила в США антрацита на сумму 0,5 млрд долл.

В общем, посольство своё веское слово сказало, а остальное скажет министр энергетики США Рик Перри, которого на Украине ждут как раз в конце этой недели. Вопрос экспорта угля, разумеется, значится в повестке.

Нефть

Транзит нефти через территорию Украины в январе — октябре снизился до 11,11 млн тонн (-5,4% в сравнении с аппг).

Компаниям, добывающим на Украине нефть, с будущего года придётся отдавать государству больше: правительство планирует повысить ставку рентной платы на добычу нефти с 29% до 31% (для скважин глубиной до 5 км) и с 14% до 16% (для скважин глубиной более 5 км). Также вырастет рента на добычу газового конденсата, а вот ставки на добычу газа останутся на нынешнем уровне.

Interpolit.ru Нефть

В январе — сентябре Украина нарастила экспорт мазута до 165 тыс. тонн (+10% к аппг), о чём сообщила Консалтинговая группа «А-95». Любопытно, что мазута и самой Украине не хватает, однако ТЭС запасаться им не спешат. ТЭС и ТЭЦ к началу ноября имели 39 тыс. тонн этого вида топлива (-61% в сравнении с аппг), на 90 тыс. тонн меньше, чем предусмотрено в плане минэнерго.