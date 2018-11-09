Китай, безусловно, является соперником США, однако анализ его военного потенциала показывает, что он носит прежде всего оборонительный характер. Кроме того, КНР представляет собой глобальную экономическую державу, торговля с которой выгодна для США. В связи с этим провокационная позиция Вашингтона по отношению к Пекину не только не нужна, она также может повредить американскому процветанию, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для американского издания The National Interest.

Kremlin.ru Китайские солдаты

Недавно министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа заявил, что Тайбэй может разрешить кораблям американского флота заходить и останавливаться на одном из находящихся под его контролем островов в Южно-Китайском море, где между странами региона продолжается территориальный спор. При этом ранее китайский дипломат Ли Кэсинь предупредил, по некоторой информации, что как только Соединённые Штаты зайдут в порт на тайваньской территории, «в тот же день Китай начнет военную операцию против Тайваня».

Прежде чем Соединённые Штаты будут решительным образом проводить свою политику на этих спорных территориях поблизости от Китая, стране необходимо провести тщательный анализ собственных интересов. Из-за заявлений, сделанных в последнее время как в Пекине, так и в Вашингтоне, произошло обострение общей ситуации в этом регионе. Недавно вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в «попытке изменить международный порядок по своему усмотрению». Он подчеркнул, что США будут по-прежнему преследовать собственные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил армии страны, что Пекину необходимо принять во внимание комплексность ситуации, нарастить собственную боеготовность, а также подготовиться к войне.

Вооруженные силы Китая наращивают свой потенциал на островах в Южно-Китайском море. Глава минобороны КНР Вэй Фенхэ отметил, что страна не отдаст «ни пяди земли» своей территории, а также предупредил, что постоянные нападки на её суверенитет в вопросе Тайваня носят крайне опасный характер и могут послужить причиной военных действий.

Эта война слов подтолкнула к активным действиям и вооруженные силы США. Так, американские военные корабли стали значительно чаще проводить операции по сохранению свободы морского движения в Тайваньском проливе. Данный шаг направлен на то, чтобы послать Китаю сигнал: США не отступятся, как заявил вице-президент Пенс в своей речи в октябре. На этом фоне уместен вопрос, от чего именно не собирается отступать Вашингтон, а также какие именно действия КНР неизбежно должны вызвать военный ответ США.

Китай является бесспорным лидером в регионе, а также новой глобальной экономической державой. Страна существенно наращивала свои вооруженные силы на протяжении более чем двух десятилетий. Основной вопрос, на который должны ответить политики в США, — с какой целью. Является ли сегодня Китай такой же военной мощью, какой была гитлеровская Германия в середине тридцатых годов? Анализ военных возможностей КНР, структуры ее войск, а также действий Пекина указывает на то, что ответ на этот вопрос отрицательный.

Это не означает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не является военной силой. Напротив, в плане структуры войск и боеготовности китайские войска способны поддерживать внутреннюю безопасность и оборону своей территории. Тем не менее наибольшую угрозу коммунистическому режиму, отмечает автор, представляют не США или та или иная внешняя угроза, а недовольство населения страны, которое насчитывает 1,4 млрд человек. Поэтому Пекин и делает своей приоритетной задачей создание возможностей контролировать свое население и защищать свои границы.

Благодаря своим современным авиации, флоту и сухопутным войскам — огромному числу транспортных кораблей и эскадрилий транспортных самолетов — Вашингтон может доставить войска в любую точку планеты и поддерживать их действия там. Пекин таким потенциалом не обладает. Кроме того, Китай является одним из многих государств, которые оспаривают владение многочисленными островами в регионе. Однако этот спор продолжается уже не одно десятилетие. Также нет свидетельств того, что Пекин планирует поставить в нём точку с помощью своих вооруженных сил. В частности, красноречивым примером этого является ситуация вокруг независимости Тайваня.

С 1949 года Пекин держался за убеждение, что Тайвань является «своевольной провинцией», которая однажды будет воссоединена с материковой частью. Китай также не раз угрожал в открытую применить военную силу, если Тайбэй объявит о своей независимости. Тем не менее у КНР нет достаточного количества военных и транспортных кораблей, а также военной авиации для поддержания вторжения в какую-либо другую страну, даже такую, которая находится поблизости от ее территориальных вод. На сегодняшний день Пекин обладает всего лишь одни работающим авианосцем, и военные США могут потопить его многократно благодаря своим военно-морским, военно-воздушным и сухопутным активам.

Вместо того чтобы вкладывать в наступательный потенциал, Пекин пошел по пути разработки масштабных оборонительных платформ для защиты своей территории, и более конкретно — для срыва нападения США с помощью своего потенциала запрещения доступа. По данным ежегодного доклада министерства обороны США за 2018 год, посвящённого вооруженным силам Китая, развитие Пекином систем запрещения доступа носит оборонительный характер и прежде всего направлено на создание и увеличение летальных, разноплановых угроз для противника, приближающегося к китайской территории. Иными словами, львиная доля их вооруженных сил сфокусирована на защите своей территорий от внешней агрессии, а не на создании потенциала для наступления или оккупации той или иной соседней страны.

Поэтому хотя Китай и выступает очевидным соперником Вашингтона, он не представляет военной угрозы для США или их союзников. Более того, Китай является второй по объему экономикой мира, обладая огромным потенциалом расширения взаимовыгодной торговли с США. Китайские лидеры известны своими попытками обмануть американских предпринимателей и потребителей, поэтому президент США Дональд Трамп не без оснований крайне настороженно относится к защите американских экономических интересов. Тем не менее не в интересах США поддерживать ненужный провокационный военный курс против Китая, при котором любой просчет или ошибка могут привести к вооруженному столкновению. Подобный исход может носить катастрофический характер для безопасности и экономического процветания самих США.