Ирано-американская конфронтация, за которой скрыт глобальный цивилизационный конфликт, конечно, дело не одного-двух месяцев. Думаем, что миру предстоят не одно и не два десятилетия жить в напряжении — пока в США не будет свергнут тот слой актуальных вашингтонских элит, который как минимум с 1999 года пытается установить на планете режим диктатуры. Причём диктатуры даже не США, а конкретно пресловутых «неоконов» США — тех самых, которые пытаются сеять по миру зёрна откровенной гадости и подонства. Ну, по типу того, чтобы мешать расследованию своего же (!) главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте в отношении причастных к вырезанию у ещё живых немусульман — жителей сербского края Косово и Метохия человеческих органов и «поставок» этих органов «чёрным трансплантологам» в Турцию и Израиль. Кому-то кажется, что вопрос о Косово и Метохии (КосМет) — это «очень далеко» от проблем Ближнего Востока, ирано-американских отношений и Сирии? Это глубочайшая ошибка, если знать, что американская база «Бондстил» в несчастном КосМете — своего рода «перевалочный пункт», по крайней мере, в 2011—2015 гг. для переброски террористов в Турцию и оттуда — в Сирию. США, естественно, всё категорически отвергают и будут отвергать. Но вот Иран, причём со ссылками на свои каналы и возможности в Ираке, ещё с 2013 г. утверждал и утверждает, что когда Тегеран предъявил иракскому правительству ультиматум насчёт баз антииранской террористической группировки «Моджахеддин-э-хальк» (MEK) в Ираке, то Багдад убедил США эвакуировать с иракской территории бандитов MEK. Иранцам известно и то, куда американские военные спешно перебрасывали террористов MEK — именно на свою базу в КосМете, откуда в дальнейшем их передислоцировали в Албанию.

Косово

Таков примерный механизм того, что в 2010—2012 гг. Запад восторженно на все лады называл «арабской весной во имя демократии». Ещё один экскурс «в сторону» от Ближнего Востока — но он, мы уверены, поможет любому непредвзятому читателю осознать, что в своём «крестовом походе» против Востока современные мерзавцы-«гитлеры» опираются именно на записных преступников-людоедов и кровопийц. Причём вновь застрельщицей выступила вышеупомянутая бывшая главный прокурор Трибунала по Югославии Карла дель Понте. В беседе 5 ноября с косовско-албанским изданием «Коха диторе» (настаиваем именно на таком подходе — в крае есть и неалбанские СМИ, и в конце концов, недавно остров Гренада стал девятой страной, отозвавшей свой акт признания «независимости» квазистраны «Албано-Косово») дель Понте заявила, что «признание независимости Косово со стороны международного сообщества было преждевременным». Она также назвала несправедливым тот факт, что во главе «правительства Косово» находится боевик-убийца Рамуш Харадинай: «Харадинай не заслуживает поста, который сегодня занимает. Его осудил Гаагский трибунал, но, к сожалению, Апелляционный суд освободил его. Как подчеркнула дель Понте, трибунал осудил 160 крупных военных и политических лидеров, которые «сидели за столом и организовали преступления», но остались и те, которые совершили эти преступления и которыми «международное правосудие должно заняться». По словам бывшего прокурора Гаагского трибунала, «Албано-Косово» сегодня пользуется тем, что оно «признано как государство», несмотря на то, что во время расследовании преступлений на территории Косово трибунал сталкивался с большими проблемами, потому что никто не хотел, чтобы эти преступления были раскрыты. «Для меня Косово все еще под знаком вопроса», — сказала она. В качестве одного из самых серьёзных обвинений, с которыми дель Понте сталкивалась во время своей работы, она выделила так называемый случай «Жёлтого дома» в деревне Велико Гуре, где, по её словам, находилась секретная клиника, в которой были изъяты органы у 300 сербских мирных жителей, похищенных террористами так называемой «Армии освобождения Косово».

«В этом «Жёлтом доме» мы попытались провести расследование, но нам воспрепятствовали. Потом был опубликован отчёт Дика Марти в Совете Европы, который подтвердил наши подозрения. Сегодня существует суд в Косово, но я не слышала, чтобы он что-то предпринимал по этому поводу, и я сомневаюсь, что когда-либо на этот случай будет пролит свет», — подчеркнула дель Понте. Хотим напомнить, что Карла дель Понте в 2008 г. опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», произведшую фурор на весь мир, в которой подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 г. 300 сербов, цыган и нелояльных людоеду, вырезавшему человеческие органы, бандиту Хашиму Тачи албанцев. По её данным, у похищенных забирали почки и сердца. Органы переправляли в Европу, Израиль и Турцию. При этом пленные, у которых уже забрали одну почку, были вынуждены ждать клиента, желающего получить их вторую почку. В деревне Велико Гуре Дель Понте нашла дом, где проводились операции по изъятию органов. Там были обнаружены следы крови, остатки медикаментов и перевязочных средств. Однако трибунал не начал расследования. По словам дель Понте, чиновники Миссии ООН по делам временной администрации в КосМете, которую в это время возглавлял будущий министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, тесно связанный с США и беспрекословно выполнявший политические заказы Вашингтона, помешали завершить расследование преступлений косовских албанцев. В декабре 2010 г. на заседании комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека в Страсбурге Дик Марти представил доклад, в котором обвинил Хашима Тачи в торговле человеческими органами. Он и другие члены так называемой Дреницкой преступной группы занималась заказными убийствами, контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов на территории Восточной Европы, а «донорами» были сербские военнопленные, говорится в докладе. Это — тот самый Тачи, которого с улыбками принимали в Армении во время форума Франкофонии, верноподданнически жали руку, тот самый Тачи, которого затем принимали в Белоруссии (пусть даже и ради того, чтобы Минск попытался стать переговорной площадкой между албанцами и сербами) и так далее. А через год-два после этого Запад начал свои прокси-операции (читаем: США, Франция, Великобритания, Израиль…) по «арабской весне»…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаага

Сейчас «линия фронта» цивилизационного конфликта, образно выражаясь, сил мира и сил войны проходит именно по Ближнему Востоку — Ираку и Сирии, частично — и Йемену. И то, что там происходит, имеет важнейшее значение даже для Армений и Белоруссии, не считающих зазорным «челомкаться» с подопечным американских и британских спецслужб, но от этого не ставшим более «рукопожатным» бандитом-убийцей Тачи. Кстати, если кто не знает — косовские албанцы, по крайней мере, до 2017 г. продолжали воевать на стороне террористического интернационала в Сирии. В разные годы указывались разные данные о числе албанцев-террористов, прославившихся особой жестокостью на Ближнем Востоке, — от 200 человек (2014 г.) и до полутора тысяч (2016−17 гг.). Греческие источники ещё в ноябре 2012 г. отмечали, что даже албанские СМИ признаются в том, со ссылкой на СМИ «Албано-Косово», которые опубликовали интервью с Ведатом Джимшити, 26-летним косовским албанцем, независимым журналистом и фоторепортёром, который «уже давно работает в Сирии на международные информационные агентства». Джимшити рассказал, что встретил в Алеппо две группы албанцев из Косово, сражающихся на стороне мятежников. «Командир сирийских повстанцев организовал мне встречу с группой албанских добровольцев из Косово», — сообщил Джимшити. Он прибавил, что, по словам этих людей, в боевых действиях принимают участие и другие отряды косовских албанцев. Убедиться в достоверности сообщений об участии албанцев КосМета в сирийской войне можно по ссылке: www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/64 199_syria-kosovaroi-alvanoi-mahontai-sto-pleyro-ton-antarton. Кстати, в те годы греческий исследователь-автор Тасос Михайлидис в своих статьях утверждал, что есть «Косовский сценарий для Греции», и «в стране [т.е. Греции — прим.] активизировались албанские экстремисты». Так что убийцы-фашисты косовские албанцы, вероятно, рассматривались соответствующими спецслужбами, подготовившими и устроившими аннексию КосМета, в качестве некой «особой революционной массы» — как видим, не только для Ближнего Востока, но и для Балканского полуострова. Вскоре «неоконы» США, помешанные до шизофрении на слове «революция», как известно, привели ту же Грецию к дефолту, и сейчас эта страна — под полным внешним управлением, безвозвратно потеряв остатки национального суверенитета. В подвешенном состоянии — Сербия, Черногория, бывшая югославская республика Македония, даже — Болгария. То есть — совершенно верно, православные страны. А кого уничтожали в первую очередь террористы в Сирии и Ираке? Верно — прихожан всех Восточных Христианских церквей, ну и езидов, конечно. На наш взгляд — всё очевидно, у «неоконов» США в качестве мишени — нации, исповедующие ту или иную разновидность Восточного Христианства… Даже — в ближневосточных Ираке и Сирии. А уж потом — шииты, алавиты, друзы…

Вернёмся к ситуации в Сирии. Она проявляет тенденцию к крайней форме обострения. В особенности если учтём, что в последние дни МИД Сирии подряд выступил с жёсткими заявлениями — понятно, что эти документы отражают не только решения и политическую волю Дамаска, но и являются итогом договорённостей президента Башара аль-Асада с властями России и Ирана. 30 октября Дамаск вновь подчеркнул, что оккупированные Голанские высоты являются неотъемлемой частью территории Сирии, которая рано или поздно будет возвращена. Дамаск поддерживает своих граждан, сопротивляющихся израильской оккупации [а это в основном сирийские друзы — прим.], которые выступили против незаконных выборов в «местные советы». Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов САР направило два идентичных послания Гнеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности, в которых речь идёт о выборах в так называемые «местные советы», проводимые израильскими властями на оккупированных сирийских Голанах вопреки всем резолюциям ООН и Женевской конвенции в отношении территорий, находящихся под оккупацией, а также против воли сирийских граждан, проживающих на оккупированной территории. Дамаск также сообщал, что сирийские граждане на Голанах, противостоящие политике Израиля, на протяжении последних недель проводят акции протеста против этих выборов. Они сожгли «избирательные бюллетени» и осудили попытки оккупационных властей силой навязать израильские законы. Как пример израильского варварства, 30 октября в городе Мадждаль-Шамс их силы применили против участников митинга протеста ядовитый газ, что привело к удушью детей, женщин и стариков. «Израильские оккупанты пытаются своими действиями легитимизировать нелегитимные институты, представляющие их. Эти выборы — попытка продолжения дискриминационных проектов евреизации и заселения. Израиль, проводя выборы, пытается распространить действие своих законов на оккупированные территории», отмечает Дамаск.

Ed Brambley Маленький пастух

МИД также призвал ООН принять незамедлительные меры в отношении израильских властей с целью остановить оккупационную и заселенческую деятельность, прекратить агрессию против сирийских граждан на Голанах, так как эти агрессивные и провокационные действия ведут к ещё большей напряжённости и эскалации ситуации на оккупированных Голанах и в регионе в целом. «САР призывает Совет Безопасности ООН предпринять необходимые шаги для сохранения международного мира и безопасности путем осуждения агрессивных нападений на сирийских граждан на оккупированных Голанах. Также САР призывает обязать Израиль уважать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международных организаций, прекратить репрессивные меры в отношении сирийских граждан на Голанах, как и все виды поддержки, в том числе материальной и моральной, террористов в Сирии и покончить с политикой оскорбления международных законов и мирового сообщества», говорится в заявлении МИД Сирии.

1 ноября министерство иностранных дел и по делам эмигрантов САР подтвердило, что массовые захоронения, которые были обнаружены в городе Эр-Ракка, свидетельствуют о кровавых расправах над сирийцами, совершённых «коалицией Вашингтона», призвав Совет Безопасности ООН провести международное расследование этих преступлений. В двух идентичных посланиях Генеральному секретарю и председателю СБ ООН, копию которых получило агентство SANA, указывается на систематическое использование «коалицией» во главе с США запрещённого международным сообществом оружия, в том числе с белым фосфором, при обстрелах жилых кварталов в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хассеке. В посланиях сообщается об обнаружении в городе Эр-Ракка нескольких массовых захоронений с телами более 4000 человек, в основном женщин, детей и пожилых людей. МИД Сирии отметил, что эти захоронения были обнаружены в результате расчистки только 2% завалов в городе, который был полностью разрушен силами «международной коалиции» после того, как террористы группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены в Дейр-эз-Зор, чтобы вести борьбу с Сирийской армией и подорвать суверенитет САР. «Сирия решительно осуждает атаки «международной коалиции», которые являются преступлениями против человечности и военными преступлениями, и замалчивание некоторыми странами и международными организациями массовых убийств жителей Эр-Ракки и полного разрушения города. Сирийская Арабская Республика вновь призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и немедленно принять меры, чтобы остановить преступления «коалиции» против сирийского народа и положить конец агрессивному присутствию США и других незаконных иностранных сил на территории страны», сказано в послании.

Наконец, в самые последние дни МИД Сирии потребовал от США и Турции прекратить оккупацию сирийских земель. Конечно, в этом плане заявления о ситуации на Голанах и о массовых убийствах и захоронениях в Эр-Ракке — более убийственные для США и Израиля. Но именно после заявления сирийского МИД по американской и турецкой оккупации начали происходить серьёзные изменения качественного свойства. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, лидеры арабских племён сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Ракка опубликовали заявление, в котором призвали своих собратьев арабов бороться против поддерживаемых США так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF). Они также предложили всем арабам покинуть ряды SDF и прекратить с ними любые контакты. Тот, кто этого не сделает, будет считаться врагом. Кроме этого, лидеры племён призвали сформировать собственное ополчение и органы местного самоуправления. Заявление было сделано после того, как шейх Башар Файсал аль-Хуавейди был убит на востоке Сирии. Аль-Хуавейди был лидером одного из крупнейших племен на севере Сирии, племени Валда. Он был убит неизвестными нападавшими в городе Эр-Ракка после того, как покинул совещание командиров SDF. Арабские племена обвинили именно эту проамериканскую группировку в его убийстве. Мы напомним, что ведь костяк формирований SDF составляют курдские отряды Народной самообороны (YPG), но в их составе есть и группы из арабских племён. Выход арабов из SDF снизит их легитимность на контролируемой территории. Кроме этого, может развернуться война между курдскими формированиями и арабскими группировками. Дамаск, естественно, выступит на стороне племён. А племена в Сирии, в особенности в пустынях и полупустынных местностях, как и бедуины, традиционно являлись серьёзной силой во все времена, конфликтных ситуаций с ними старались избегать даже правительственные спецслужбы САР. Но в связи с демаршем племён против SDF обостряется и вопрос о сирийских курдах. А в итоге под вопрос поставлено само существование проамериканских SDF и вопрос о будущих военных операциях США, как и вообще — вопрос о военном присутствии США в Сирии. И вот почему.

Beshr Abdulhadi Ракка

По сообщению иранского агентства Fars News от 3 ноября, из-за агрессивных действий Турции и предательства со стороны США в отношении сирийских курдов в последние дни складывается тяжёлая обстановка в северо-восточной Сирии. Проамериканский блок, так называемые SDF, покинул свои позиции после того, как США отказались поддержать их в нападениях на позиции террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а турецкая армия и протурецкие боевики увеличили интенсивность и размеры военных действий против курдов. Ситуация начала ухудшаться ещё 31 октября. Источники в Восточной Сирии, связанные с сирийской армией, сообщили, что SDF отступил от своих опорных пунктов недалеко от города Аль-Бакуз вблизи сирийско-иракских границ на юго-востоке Дейр-эз-Зора в сторону американской базы в Аль-Танакском нефтяном месторождении. SDF объявили о том, что они временно прекратили операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Восточном берегу Евфрата после того, как турецкая армия усилила атаки против курдов в Северной Сирии. Известно, в частности, что турки бомбили приграничный Айн-эль-Араб (Кобани). А как сообщали СМИ 6 ноября, ударам дальнобойной артиллерии и ракетных установок ВС Турции подверглись позиции курдов в районе города Рас-эль-Айн (Серекание) в северо-восточной провинции Хассеке. 7 ноября турки в третий раз на этой неделе нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям курдских YPG на севере Сирии. На этот раз атаке со стороны ВС Турции подвергся укрепрайон курдского ополчения рядом с городом Телль-Абьяд в сирийской провинции Ракка, сообщало издание Al-Masdar News. О погибших в результате обстрела курдах — бойцах YPG данные на 8 ноября отсутствовали.

Более того, курды утверждали, что нападения Турции на Северную Сирию и наступления террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора были согласованы, добавив, что они «на долгое время прекратят свои операции против ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бойцы SDF отступили от границ с Ираком после того, как американские истребители не поддержали их в боях во время недавних нападений формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против курдских позиций на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Тем временем турецкая армия начала артиллерийские атаки на курдские позиции в приграничных районах провинций Ракка и Алеппо, силы SDF понесли потери в несколько десятков убитыми и ранеными. Неделей раньше до этого обострения ситуации в Дейр-эз-Зоре местные источники в Восточной Сирии заявили, что потворство сил США боевикам группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволило террористам вернуть все земли, которые они потеряли в боях с SDF в Восточной части Дейр-эз-Зора за последние два месяца. На арабоязычном веб-сайте РТ («Россия сегодня») цитировались источники, раскрывающие, что при полном отсутствии поддержки сирийским курдам со стороны возглавляемых США сил коалиции террористам удалось вернуть небольшие, но ключевые города Аль-Суса и Аль-Бакуз на юго-востоке этой провинции. Источники также сообщили о контроле ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Аль-Бакузом-Фокани и сказали, что за последние несколько дней банды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвоевали всю территорию, которую потеряли в боях с SDF за последние полтора месяца.

Всё это началось именно после того, как 28 октября СМИ сообщили, что турецкая армия нанесла удары по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии. А 30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата, сообщал ресурс Ahaber. «Мы не позволим потопить сначала Идлиб, а затем и всю Сирию в огне и крови, спровоцировав режим и воскресив ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы не остановимся на этом и также уничтожим террористическую группу к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган. Волей или неволей, но эти драматические события возвращают нас к ситуации примерно середины октября, когда Западная коалиция помешала курдским формированиям провести наступление на позиции боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщал военно-дипломатический источник в Сирии, тогда из-за «непрофессиональных действий» ВВС США пилоты двух американских истребителей F-15 нанесли бомбовые удары по курдам в момент их наступления на позиции боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населённого пункта Хаджин провинции Дэйр-эз-Зор. В результате шесть бойцов погибли, ещё 15 получили серьёзные ранения. По словам источника, это привело к провалу наступления, и район снова начал переходить под контроль террористов. Отметим, что наступление курдских формирований на террористов тогда осуществлялось при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США. «Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране, — добавил источник. — Налицо нескоординированность действий между американским военным командованием и руководством вооружённой сирийской оппозиции в лице SDF. Подобная ситуация не только сорвала попытки наступления курдов, но и помогла боевикам вновь взять данный район под свой контроль, воспользовавшись дезертирством курдских бойцов».

PACAF Пилот бомбардировщика ВВС США

А накануне той «ошибки» американцев постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что американская коалиция использует борьбу с терроризмом в качестве предлога для нахождения на территории Сирии. «На каком основании в Сирии находятся Соединённые Штаты и каковы ваши мотивы: борьба с терроризмом или создание квази-государственых образований на территории суверенной страны и плацдарма для неких будущих действий в регионе?» — задал российский дипломат вопрос своему американскому коллеге на заседании Совбеза ООН по САР. Небензя заметил, что на сирийских территориях, которые находятся под американским контролем, «создаются и расширяются военные базы». «На северо-востоке Сирии на левом берегу Евфрата происходит насильственная перекройка демографического состава, борьба с оставшимися изолированными очагами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идёт ни шатко ни валко, будто задача окончательно победить террористов и не ставится», — подчеркнул постпред России. Ну вот как тут не напомнить российскому постпреду в ООН о том, что с 2008 г. США аннексировали от Югославии (Сербии) край КосМет, создали там искусственное «квази-государственное образование на территории суверенной страны», которое с 2011−12 гг. и используется как «плацдарм для неких будущих действий» и именно на Ближнем Востоке? А также напомнить, что перед аннексией КосМета и «акта дарения независимости» албанцам КосМета и там произошла «насильственная перекройка демографического состава». То есть — был осуществлён сценарий геноцида. Зря, что ли, в трагедии христиан КосМета и в разжигании войн в Ираке и Сирии активным «игроком» являлась и является Турция — «мастер» по осуществлению геноцида…

Сопоставляя все описанные события и факты с доказанными Ираном обвинениями в том, что США целеустремлённо спасают на протяжении нескольких месяцев главарей террористов, перебрасывая их в том числе и в Афганистан, у нас есть основания предполагать, что «ошибка» американских пилотов от 18 октября — это вовсе не «ошибка» и не «непрофессиональные действия». Напротив — это спланированная операция военных США. Цель ясна — затягивание войны против Сирии, попытка сохранить в этой стране хотя бы один-два плацдарма, чтобы в дальнейшем, при «выгодном моменте» возобновить и открытые боевые действия, и пресловутую прокси-войну. Конечно, речь идёт о том, чтобы создать для Израиля режим наибольшего благоприятствования и комфорта. И на какие террористические силы тандем США — Израиль сделает ставку в Сирии в самом ближайшем обозримом будущем, с потрохами выдал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Из сконцентрированных в провинции Идлиб террористов, скорей всего, будут поспешно сколачивать некий новый террористический «интернационал», тон в котором будут задавать боевики — сирийские туркоманы и иные протурецкие бандиты. Как при этом будет Эрдоган утрясать свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — даже не так интересно. Интересно, как будет турецкий президент оправдываться перед военным командованием Ирана, которое в очередной раз напомнило о том, что Эрдоган подписал документ, предусматривающий шесть опорных пунктов иранских сил в Идлибе. Что касается курдов, то можно ждать, что они окончательно покинут проамериканские SDF. И, как уже многие их соплеменники в других сирийских провинциях, вступят в Сирийскую армию, станут союзниками Сирии, России и Ирана.

Kurdishstruggle Курдские отряды народной самообороны (YPG)

Но в Сирии зарождается ещё один очаг напряжённости. На сей раз — это стычка российских, американских и израильских военных вокруг факта постановки на боевые дежурства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, недавно переданных Россией сирийским вооружённым силам. Кроме того, в последние 3−4 дня в Сирии всё чаще звучат новости, в которых подчёркивается, что Сирия и её союзники воюют с протурецкой террористической группой. 5 и 6 ноября сирийская армия сорвала попытку проникновения террористических группировок в направлении военных позиций на севере провинции Хама, нанеся им большие потери в живой силе. Как сообщил корреспондент агентства SANA, в провинции Хама в окрестностях селения Шилут района Мхарде военнослужащие отразили попытку прорыва террористов в селение Аз-Закат, уничтожив большинство нападавших. В направлении селения Тель ас-Сахр на севере провинции армейцы нанесли миномётные удары, добавил он. Кроме того, сирийские военнослужащие нанесли удары по позициям террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемой «Исламской партии Туркестана» («Хизб аль-Ислами ат-Туркистани») (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нарушивших договоренность по Идлибской зоне деэскалации, множество из тюркских террористов было уничтожено.

Это не стало «досадным эпизодом, как часто характеризует Турция действия протурецких боевиков в Сирии. Потому что уже 7 ноября корреспонденты того же агентства САНА вновь сообщали о боях сирийской армии с тюрками, на севере провинции Хама армейские подразделения нанесли интенсивные удары по членам террористической группировки «Хизб аль-Ислами ат-Туркистани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшимся проникнуть на военные позиции Сирийской армии. В результате убито и ранено большое количество из них, утверждает генштаб сирийских вооружённых сил. А далее SANA как бы усиливает антитурецкий намёк в своём сообщении: «Следует отметить, что в рядах бандформирований «Хизб аль-Ислами ат-Туркистани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся сотни иностранных наёмников, которые проникли на сирийскую территорию через турецкую границу. Они используют мирное население в качестве живого щита». Таким образом, учитывая взаимные договорённости между Сирией, Ираном и Россией, удары по протурецким террористам следует считать совместным решением Дамаска, Тегерана и Москвы. Но это означает, что вскоре мир увидит крупные расхождения позиций России, Ирана и Турции по Идлибской зоне деэскалации и, соответственно, по вопросу об отрядах «умеренной сирийской оппозиции», находящихся в Идлибе. Напомним, 15 октября истёк срок выполнения условий соглашения между Турцией и Россией по созданию вдоль линии северного фронта в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия демилитаризованной (буферной) зоны с отведением из неё тяжёлых вооружений и установлением режима прекращения боевых действий. Сирийская армия в целом выполнила условия соглашения, но на ряде направлений сделать это оказалось невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков. А Эрдоган, что было ожидаемо, запросил Россию продлить сроки выполнения соглашения по «буферной зоне».

На этом фоне зафиксировано обострение отношений США и Израиля с Россией. Фактор ЗРК С-300 — это просто повод для США и Израиля, так как эти комплексы ПВО — всего лишь оборонительное оружие, а не наступательное. Три дивизиона С-300 находятся в Сирии как минимум, со 2 октября 2018 г. Но обострение «удивительным образом» совпадает со временем вступления в силу нового пакета антииранских «санкций» США. «США глубоко озабочены развёртыванием российских систем С-300 в Сирии. Особое беспокойство вызывает низкий уровень подготовки их (сирийского, имеется в виду — прим.) персонала», — заявил 7 ноября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на телефонном брифинге в Брюсселе. Как он отметил, эти системы «ограничивают возможности Израиля наносить удары по иранским силам, размещающим в Сирии средства, которые могут применяться для ударов по Израилю». «Мы полностью поддерживаем Израиль», — подчеркнул он. При этом стало известно, что израильские официальные лица вновь добивались встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Но 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения в израильских СМИ о якобы отмене встречи Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, жёстко заявил, что российский президент вообще не планирует встречу с премьером Нетаньяху 11 ноября «на полях» мероприятий в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. «Она не могла отмениться — она и не планировалась», — подчеркнул представитель Кремля. Хотя известно, что ранее Песков сообщал, что отдельной встречи лидеров не планируется, и допускал, что на мероприятиях в Париже у Путина и Нетаньяху будет возможность кратко пообщаться «на ногах».

Минобороны России C-300

Ужесточение риторики господина Пескова произошло после того, как 6 ноября израильтяне заявили, что, дескать, готовы атаковать сирийские ЗРК С-300 и надеются, что рядом с комплексами «не будет российских граждан». При этом не вызывает сомнений, что в Тель-Авиве прекрасно знают, что «рядом» с сирийскими С-300 точно есть российские граждане, и их достаточно много. Российские военные специалисты занимаются подготовкой военного персонала из числа сирийских ракетчиков для обслуживания этих трёх дивизионов С-300. Обратим внимание на то, что сообщало агентство ТАСС и другие СМИ 7 ноября о ситуации вокруг С-300 в Сирии. Российские технические специалисты завершили переоборудование доставленных в Сирию ЗРК «С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» и вернулись в Россию, отметило ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. «Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода «гибридом», включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и на днях вернулись на родину», — сказал источник Теперь все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, осталось завершить подготовку на технике сирийских военных, отметил он, все три дивизиона приведены в боевую готовность. Ранее другой военно-дипломатический источник сообщал, что работа технических специалистов РФ по переоборудованию доставленного в Сирию полкового комплекта С-300 сводится главным образом к замене российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на экспортные, в данном случае сирийские.

Обмен «предупреждениями» между Россией и Израилем вокруг «проблемы С-300» — это плохой знак. Как, впрочем, плохой знак и начало военных операций по подавлению протурецких боевиков из группировки «Хизб аль-Ислами ат-Туркистани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фактически война в Сирии вплотную подходит к некой «красной черте», за которой возможна её трансформация в более крупный межгосударственный конфликт. Тем более что Джеймс Джеффри в очередной раз подтвердил, что США и далее «полностью поддержат Израиль». Жизнь покажет, случайное ли это совпадение во времени, что Израиль угрожает атаковать сирийские ПВО и конкретно ЗРК С-300 именно в те дни, когда сирийская армия и её союзники-шииты, начали наносить удары по протурецким силам в Идлибе. Впрочем, одновременно такое развитие событий приближает пресловутый «Момент Истины» во взаимоотношениях России и Ирана с Турцией. Ведь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично давал гарантии, что выведет из Идлиба всех террористов. Однако пока поступают сведения, что протурецкие силы… вливаются в составы различных террористических банд.