Нестор Махно

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко зачитал с трибуны обращение украинских парламентариев к президенту России Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины, информируют «Волинські Новини» (Луцк). По словам Гончаренко, подписанты письма «решили не изобретать велосипед», ибо «наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне». Обращение к Путину написали в стиле известного «Письма запорожских казаков турецкому султану». Под письмом поставили подписи также депутаты от БПП Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш. А вот украинцы в социальных сетях нелестно оценивают такое творчество депутатов. В комментариях люди называют депутатов «клоунами». Также им напомнили, что заработную плату они получают не за письма к российскому президенту, поэтому нужно заняться решением насущных проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор украинской региональной прессы

С каждым днем в Украине появляется всё больше машин на европейских номерах, они же «евробляхи», пишет «ОстроВ» (Донбасс). В настоящее время их количество оценивается до 3 млн. И темпы ввоза не спадают. 7 ноября владельцы «евроблях» устроили, пожалуй, самую масштабную акцию протеста в центре Киева. Сотни автомобилей перекрыли центральную улицу столицы, чтобы напомнить депутатам о своей проблеме. Участники протеста утверждают, что акция будет бессрочной. Главное требование активистов — принять закон с адекватными ценами на растаможку, чего добивается общественная организация «АвтоЕвроСила». Глава ее Олег Ярошевич говорит, что процесс разработки законопроекта идет, но «наши предложения периодически отклоняются то народными депутатами, то правительством». Стоимость растаможки автомобиля составляет около 60% от его стоимости. Из них, согласно нынешней редакции Таможенного кодекса, нужно заплатить НДС в размере 20%, 10% — таможенной пошлины, 3% — в Пенсионный фонд, 1,5% — военного сбора. «Итого 34,5% обязательных платежей, от которых нельзя отказаться и против которых мы не выступаем, — отмечает Ярошевич. — Мы добиваемся максимального снижения акциза». Власть предлагает, чтобы стоимость растаможки 15-летнего автомобиля стоила около 130% от его цены. Общественники считают, что это очень много. Налоговый комитет Верховной рады занимает принципиальную позицию и отказывается снижать размер акцизного налога. Предложения от «АвтоЕвроСила» таковы: все платежи не больше 40%. Помимо того, организация проводит митинги против повышения цен на топливо. За последние полгода акциз на Украине поднялся на 100%. «Если государство не хочет идти на принцип решения вопроса с людьми, то люди потом пойдут на принцип решения вопроса с государством, — заключает Ярошевич. — Украинцы объединяются только тогда, когда у них есть большая проблема. И она решается очень быстро — методом стрельбы, огня, пламени. Люди сегодня стоят на грани такого Рубикона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

В Яремче состоялся Всеукраинский форум ветеранов «АТО», который собрал более 200 представителей различных ветеранских союзов и организаций и волонтерских групп и объединений из большинства регионов Украины, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). «Атошники» обсудили сотрудничество на всеукраинском уровне по вопросам социального, гуманитарного, лечебного и реабилитационного характера жизни фронтовиков и их семей. И далее: «На пятом году войны с Россией остаются важные вопросы, которые требуют немедленного решения на уровне государства — получение статуса добровольцев на государственном уровне с соответствующими законодательными механизмами, обеспечение фронтовиков жильем, возможности их трудоустройства, открытия собственного дела, юридическое сопровождение сложных жизненных коллизий «атошников». Есть еще проблема с социальными льготами фронтовиков, которые часто игнорируют чиновники». Как заявил один из участников, Василий Андреев, «нам есть, что показать чиновникам. А еще к ним много вопросов. В частности, о создании министерства ветеранов, о котором говорят с прошлой весны. Мне очень жаль, что на форум не явились представители исполнительной ветви власти, приглашенные министры, потому что у нас к ним много вопросов и предложений. Но если они не будут бывать на наших форумах, то мы заглянем к ним».

Депутаты Тернопольского областного совета требуют отказаться от любых намерений проектирования и строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на верхнем Днестре, передает «За Збручем» (Тернополь). Об этом говорится в обращении к президенту, Верховной раде, кабинету министров и ЗАО «Укргидроэнерго», принятом на сессии облсовета. Депутаты выступили против создания каскада гидроэлектростанций из шести ГЭС на реке Днестр в верхнем и среднем течении на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей. В качестве альтернативы они предлагают рассмотреть возможность развития солнечной и ветровой энергетики на территории Тернопольской области.

Определено, кто достроит запорожские мосты, рассказывает «Индустриалка» (Запорожье). Это будет делать киевское ООО «Союзтранспроект». Согласно плану работ, фирма планирует закончить работы по корректировке проекта строительства мостовых переходов в октябре следующего года.

U.S. Army Europe Images ВСУ

3 ноября — День инженерных войск, напоминает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Журналисты издания побывали в 48-й инженерной Каменец-Подольской бригаде, созданной три года назад. Ею командует полковник Александр Река. «В этом году на бригаду возложено много работы, — говорит он. — Наши ребята выполняют задания не только в зоне проведения операции объединенных сил, но и на крымском направлении, ликвидируют последствия подрывов на военных складах в Калиновке и Балаклее, очищают местность от взрывоопасных предметов в населенных пунктах в Донбассе, помогают там восстанавливать полностью изуродованные дороги, системы водо‑ и газоснабжения и тому подобное». Недавно на восток отправились два батальона и больше сотни единиц военной техники бригады. Все машины не только окрашены, но и прошли капитальный ремонт на заводах. На востоке инженеры строят укрытия для бойцов и техники, фортификационное оборудование позиций войск, устанавливают взрывные и невзрывные заграждения, проводят мероприятия по маскировке. Подразделение понтонной части оборудует паромные переправы на месте разрушенных мостов. Только с начала года к этому делу привлекались 11 раз. Создавали 20-тонные и 60-тонные мостовые переправы, 170-тонные паромы для местного населения, военных и техники в таких населенных пунктах, как Крымское, Геевка, Светличное. И даже после окончания войны на востоке они не сразу вернутся домой. Земли Донбасса нашпигованы взрывоопасными предметами и самодельными взрывными устройствами, поэтому их нужно очистить».

С 6 по 13 ноября во Львове проходит программа молодежного обмена львовских школьников и учащихся польского города Забже, сообщает «Збруч» (Галичина). По словам координатор проекта, руководителя общественной организации «ГРАНИТ» и «атошника» Андрея Мочурада, дети совместно изучают историю польско-украинской войны 1918—1919 годов. Польскую молодежь знакомят с украинской историей и культурой, проводят мастер-классы, посещение львовских музеев, исторический брейн-ринг и квест по местам боев войны за независимость галицких украинцев. Польские ученики также посетят Мемориал львовских орлят. «Тема польско-украинской войны очень сложная, но о ней надо говорить и говорить с молодежью, — поясняет Мочурад. — Особенно в контексте войны с Россией нам нужно партнерство с поляками, но не так, как это сделал Петлюра. Мы принципиально не трогаем никаких политических вопросов и к участию в проекте не допускаем политические силы».

ИА REGNUM

Министерство образования Украины изучает, как на местах были использованы средства на оборудование кабинетов украинского языка в школах с изучением языков национальных меньшинств, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом сказал замминистра Павел Хобзей во время первого заседания обновленного состава Совета представителей коренных народов и национальных меньшинств при министерстве. Он напомнил, что на 2018 год государство выделило 46,8 млн гривен субвенций на приобретение оборудования для кабинетов украинского языка в школах с изучением языков национальных меньшинств. Больше всего средств направлено Закарпатской, Черновицкой и Одесской областям. Хобзей также подчеркнул, что уже напечатаны и доставлены на места двуязычные терминологические словари с польского, румынского, венгерского и других языков. Их общий тираж составляет около 77 тыс. экземпляров.

В Закарпатье фиксируют вторую волну заболеваемости корью, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Только за прошлую неделю (новость от 5 ноября — ИА REGNUM ) зарегистрировано 126 случаев кори, что на 54% больше, чем на предыдущей неделе. 67% из заболевших корью — это дети до 17 лет. Издание напоминает, что недавно от кори умер 12-летний мальчик.

NIAID Вакцинация

Министерство здравоохранения Польши разрабатывают законопроект, призванный запретить въезд в страну непривитым гражданам соседних государств, информирует Zaxid.net (Львов). Главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас заявил, что в стране «есть корь, занесенная из-за рубежа, а своей кори мы не видели уже несколько лет». Он выразил надежду, что Польше «удастся сохранить статус страны, свободной от кори». Пинкас отметил, что нужно требовать прививки от иностранцев, которые находятся в Польше длительный период. Польские местные власти утверждают, что уровень вакцинации среди поляков составляет 95%.

Харьковская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата провела собрание благочинных, настоятелей городских храмов и руководителей епархиальных отделов, пишет «Вечерний Харьков» (Харьков). Подробности встречи в пресс-службе Харьковской епархии УПЦ МП не описывали, дали лишь короткое резюме: «На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих Православной церкви на Слобожанщине. Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием».

Икона Божией Матери «Призри на смирение»

В Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери «Призри на смирение», расположенного при реабилитационном центре лиц с отклонениями психофизического развития имени Януша Корчака, рассказывает «Думская» (Одесса). Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП. Огонь вовремя заметила охрана, значительного ущерба пожар причинить не успел. Кроме того, злоумышленники пытались взломать входную дверь. Будучи замеченными, поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента вызвали пожарных и полицию. «Рядом с храмом расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома… Попытка поджога храма, в котором получают духовную помощь и поддержку те, кто с детства борются с тяжкими недугами, является не только посягательством на народную святыню, но и выражением крайнего презрения к людям, требующим особой заботы и теплоты», — заявляют в епархии.

В разных уголках Украины проходят акции памяти Екатерины Гандзюк, сообщает «Новий день» (Херсон). Смерть херсонки, наступившая вследствие зверского циничного нападения, шокировала людей и за рубежом. В родном для нее Херсоне почтить ее память собрались около двухсот человек. Акция «Ее убили» состоялась в самом центре города — на площади Свободы. Именно здесь в 2014 году был местный евромайдан, где за лучшую жизнь в Украине стояла Гандзюк. Сегодня на этом же месте друзья погибшей активистки выложили свечами слово «КАТЯ». Тем, кто ее знал, нелегко говорить, потому минут десять люди просто молча стояли, держа в руках плакаты с надписью «Кто заказал Катю Гандзюк?». В знак того, что погибшая была страстной патриоткой, которая очень любила Украину и не терпела сепаратистов, выпустили желто-голубой дым на площади. Как и в других городах Украины. Напомним, советницу мэра Херсона облили кислотой 31 июля около подъезда многоэтажки, в которой она жила. Девушка получила более 30% ожогов концентрированной серной кислотой. В реанимации Екатерина провела 96 дней, отчаянно борясь за жизнь. Перенесла 12 операций, но организм не выдержал нечеловеческих испытаний, оборвался тромб. В нападении, который стал причиной смерти девушки, подозревают пятерых участников «АТО». Все задержаны и находятся под следствием. Имя заказчика не названо.

Нестор Махно

По мнению днепропетровских исследователей, Нестор Махно был экстрасенсом и лидером от Бога. Как передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), к 130-летию со дня рождения героя днепропетровский исторический музей в зале №5 подготовил посвященную ему выставку и презентацию книги о батьке. Среди экспонатов, имевших отношение к Махно — знаменитая тачанка (рессорная четырехколесная конная повозка с пулеметом), оружие, одежда, редкие фотографии военных лет, документы и наказы Махно, вышедшие о нём брошюры, книги и прочие раритеты. Презентация книжки журналиста и краеведа Бориса Ковтонюка «Нестор Махно: Бібліографічний довідник», вышедшая в соавторстве с Людмилой Ковтонюк, проходила при полном аншлаге. В устах Татьяны Цимляковой (заведующей отделом истории Украины и края 1917—1945 годов) биография Нестора Ивановича предстала как захватывающий и немного мистический боевик, которому слушатели внимали с замиранием сердца. По мнению исследователя, Махно обладал экстрасенсорными способностями, с детства был лидером от Бога и обладал очень противоречивыми чертами характера. А легенды о зарытых махновцами сокровищах, хотя пока и не получили подтверждения, довольно достоверны. В конце авторской экскурсии «Известное и неизвестное» состоялась настольная игра «100 лет борьбы украинской революции».