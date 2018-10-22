После падения берлинской стены прошло 29 лет. Вместе с тем в современном Берлине нередко можно услышать: «Ты из какой части Берлина? Из восточной или из западной?». Эти вопросы — симптом так называемой «остальгии» (нем. Ostalgie, Osten — восток) — ностальгии по временам и культуре Германской Демократической Республики, тоска по ушедшему социалистическому прошлому.

Елена Хованская ИА REGNUM Вид сверху. Народный парк Фридрихсхайн ( Volkspark Friedrichshain) — первый городской парк в Берлине. Со времён ГДР и до наших дней в парке Фридрихсхайн сохранилось несколько десятков объектов, напоминающих об ушедшей эпохе

Елена Хованская ИА REGNUM После Второй мировой войны Германия была поделена на две части: Германская Демократическая Республика (ГДР) была просоветской, Федеративная Республика Германия (ФРГ) — проамериканской. После падения Берлинской стены в 1989 году Германия объединилась, и ГДР перестала существовать

Елена Хованская ИА REGNUM Один из экспонатов Музея ГДР (DDR-Museum) в Берлине. Музей был открыт в 2006 году. Постоянная экспозиция рассказывает о жизни и культуре Германской Демократической Республики, насчитывает около 1000 экспонатов. Музей ГДР является одним из самых популярных музеев Берлина

Елена Хованская ИА REGNUM Функхауз Берлин ( Funkhaus Berlin). С 1956 по 1990 год в здании Функхауз размещалась восточнонемецкая радиокомпания «Радио ГДР». Запись радиопрограмм производилась в многочисленных звукозаписывающих студиях, а также в студии 1, оборудованной очень хорошей акустикой, где работали 5 тысяч сотрудников

Елена Хованская ИА REGNUM Камера наблюдения (Überwachungskamera). Один из экспонатов постоянной экспозиции выставки «Разделение и единство, диктатура и сопротивление» в Лейпциге (Leipzig)

Елена Хованская ИА REGNUM Экспонаты выставки «Разделение и единство, диктатура и сопротивление» в Лейпциге. Эта экспозиция рассказывает об истории диктатуры и сопротивления в ГДР. О том, каких прав и свобод были лишены «осси», о событиях, характеризующих отношения между государственной властью и населением

Есть и другие симптомы этого феномена культурной самоидентификации. Так в современной Германии очень популярны вещи и предметы, связанные с прошлой эпохой. В моде всё, что «сделано в ГДР» — сумки, марки, значки, комсомольские синие рубашки, солдатские ремни и прочие атрибуты повседневной жизни. Популярны фильмы, журналы, книги с изображением жизни в ГДР, кроме того, продолжает издаваться газета «Новая Германия», пропагандирующая коммунистическую идеологию.

Елена Хованская ИА REGNUM Марки ГДР из частной коллекции. В октябре 1990 года из обращения изъяли все почтовые марки ГДР, изданные с января 1964 по июнь 1990-го. Некоторые образцы марок ГДР сегодня оценивают в несколько тысяч евро

Елена Хованская ИА REGNUM С 1991 года в Берлине дважды в год проходит выставка достижений народного хозяйства бывшей ГДР «ОСТПРО» (ОSTPRO Berlin), которая с каждым годом пользуется всё большой популярностью

Елена Хованская ИА REGNUM Христель Герт 81 год, Богард: «Раньше жили лучше, чем сейчас, был порядок. Мы были уверенны в завтрашнем дне. Работали. Жили дружно. В деревне соседи всегда помогали друг другу, жили как одна семья. Сегодня каждый живет сам по себе, каждый за своим забором»

Елена Хованская ИА REGNUM С 1987 года в интерьере трехкомнатной квартиры ничего не изменилось. Несмотря на то, что в 2004 году дом был полностью реконструирован, городской муниципалитет решает сохранить квартиру в прежнем виде. Каждое воскресенье управляющий домом открывает квартиру эпохи ГДР для посетителей

Елена Хованская ИА REGNUM С 1987 года в интерьере трехкомнатной квартиры ничего не изменилось. Несмотря на то, что в 2004 году дом был полностью реконструирован, городской муниципалитет решает сохранить квартиру в прежнем виде. Каждое воскресенье управляющий домом открывает квартиру эпохи ГДР для посетителей

Елена Хованская ИА REGNUM Паспорт гражданина ГДР. Только в середине 1980-х годов ГДР смягчён закон пересечении границы. Тем не менее поездки в свободные от блока государства, а также в западные страны оставались привилегией для многих граждан Германской Демократической Республики

Елена Хованская ИА REGNUM Едельтрауд Вернер 70 лет, Берлин: «Моё мнение таково – в ГДР было намного лучше жить и работать! У всех была работа, мы могли планировать на несколько лет вперёд. Сегодня я не знаю, что ожидает меня завтра. Медицина была бесплатная, сегодня каждый поход к врачу заканчивается дополнительными счетами»

Специализированные магазины ретропродуктов, вроде шоколада, горчицы, сгущённого молока и легендарных шпреевальдских огурчиков, имеют в ассортименте более 900 аутентичных наименований продуктов «из ГДР» и десятки тысяч клиентов по всей Германии. Интерьеры некоторых гостиниц, кафе и ресторанов оформлены в духе восьмидесятых.

Елена Хованская ИА REGNUM Экспонаты выставки «Разделение и единство, диктатура и сопротивление» в Лейпциге. Эта экспозиция рассказывает об истории диктатуры и сопротивления в ГДР. О том, каких прав и свобод были лишены «осси», о событиях, характеризующих отношения между государственной властью и населением

Елена Хованская ИА REGNUM Молочный бар в Фанкхаусе (Milchbar im Funkhaus). Культовый молочный бар, вновь открывшийся в июле 2009 года, оформлен в духе восьмидесятых. Почти все детали интерьера находятся в первоначальном состоянии. Молочный бар представляет собой разновидность ресторана быстрого питания

Елена Хованская ИА REGNUM Сохранившийся интерьер в Функхауз Берлин

Елена Хованская ИА REGNUM Интерьер фойе кинотеатра «Интернационал» (Аллея Карла Маркса 33, Берлин). 9 ноября 1989, в кинотеатре показывали премьеру фильма Хайнера Карова (Heiner Carows) «Каминг-аут» (Coming Out), единственный фильм ГДР о гомосексуалистах, а также последний фильм Германской Демократической Республики

Елена Хованская ИА REGNUM На сегодняшний день Функхауз Берлин (Funkhaus Berlin) находится на реконструкции, правда, некоторые его части всё-таки открыты для посещения. Несколько раз в месяц в концертном зале звучит музыка разных направлений

Елена Хованская ИА REGNUM Музей ГДР в Пирне (DDR-Museum, Pirna). Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни в ГДР до падения Берлинской стены в 1989 году. На двух этажах общей площадью 2000 квадратных метров представлено более 120 000 экспонатов

О прошлом страны напоминают не только превращённые в музеи бывшие контрольно-пропускные пункты, тюрьмы, заводы и административные здания, но и школьные классы, медицинские кабинеты, личные пространства квартир и домов.

Елена Хованская ИА REGNUM Бранденбургский промышленный музей (Industriemuseum Brandenburg an der Havel). Металлургический завод, производивший в год около 2,3 миллиона тонн стали, был крупнейшим в ГДР. В 1970-х насчитывал 12 мартеновских печей и более чем 10 000 сотрудников

Елена Хованская ИА REGNUM Бранденбургский промышленный музей (Industriemuseum Brandenburg an der Havel). Металлургический завод, производивший в год около 2,3 миллиона тонн стали, был крупнейшим в ГДР. В 1970-х насчитывал 12 мартеновских печей и более чем 10 000 сотрудников

Елена Хованская ИА REGNUM Мозаичная стена на Аллее Карла Маркса в Берлине (Karl-Marx-Allee). Монументальная улица в стиле социалистического классицизма – одна из главных улиц Восточного Берлина. На ней проводились марши и парады

Елена Хованская ИА REGNUM Лутц Брадеман 54 года, Берлин: «Несколько месяцев назад я стал отцом, у нас с женой близнецы. Сегодня меня озадачивает тот факт, сможет ли моя жена вернуться на работу или ей придется до самой школы присматривать за детьми»

Елена Хованская ИА REGNUM Экспонаты выставки «Разделение и единство, диктатура и сопротивление» в Лейпциге. Эта экспозиция рассказывает об истории диктатуры и сопротивления в ГДР. О том, каких прав и свобод были лишены «осси», о событиях, характеризующих отношения между государственной властью и населением

Елена Хованская ИА REGNUM Музей ГДР в Пирне (DDR-Museum, Pirna). Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни в ГДР до падения Берлинской стены в 1989 году. На двух этажах общей площадью 2000 квадратных метров представлено более 120 000 экспонатов

Елена Хованская ИА REGNUM Экспонаты выставки «Разделение и единство, диктатура и сопротивление» в Лейпциге. Эта экспозиция рассказывает об истории диктатуры и сопротивления в ГДР. О том, каких прав и свобод были лишены «осси», о событиях, характеризующих отношения между государственной властью и населением

Елена Хованская ИА REGNUM Хольгер Рёнитц 51 год, Франкфурт-на-Одере:«В ГДР я вырос, был воспитан этим временем. Мне было интересно жить и учиться. У нас было множество молодёжных организаций, скучно не было. Сегодня молодежь не знает, чем заняться, сидят за компьютерными играми или в телефоне»

По мнению «остальгирующих», вместе с ГДР они утратили уверенность в завтрашнем дне, где для всех была работа, бесплатные места в детских садах, доступное медицинское обслуживание, натуральные продукты питания, качественные товары.

Елена Хованская ИА REGNUM Входные ворота народного парка Пренцлауэр-берг в Берлине (Volkspark Prenzlauer Berg, Berlin). С 1960-х по 1980-е годы народный парк многократно расширял свои границы и модернизировался. Во второй половине 1980-х годов на территории парка был установлен памятник боевым группам ГДР