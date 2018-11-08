



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

Подготовка ко второму туру выборов президента Грузии набирает обороты и, судя по происходящим событиям, вступает в активную фазу, когда каждый из соперников пытается сконцентрировать вокруг себя как можно больше сторонников.

Тем самым народу дают понять, что решение на выборах все же принимает он, а не участковая, окружная или центральная избирательные комиссии, а посему каждая из сторон, претендующих на пост президента, в оставшиеся до выборов дни стремится убедить население, что ее кандидат — самый достойный, а одновременно показать, что второй никуда не годится.

Методы применяются самые разные. Правящая партия «Грузинская мечта», которая до сих пор не особенно заботилась о пропаганде и весь предвыборный период лишь отвечала на нападки и атаки оппонентов, судя по ее нынешним действиям, решила перейти в наступление и задействовала всю свою «пиар-машину», чтобы изобличить «лживые обещания» и показать народу «истинное лицо» главного своего оппонента — «Единого национального движения» и его кандидата Григола Вашадзе.

С экранов телевизоров, особенно телекомпания «Имеди», вещают о событиях 9-летнего периода правления Саакашвили и его соратников. Этой кампании «посодействовала» и печальная для населения Грузии дата — 7 ноября. В этот день 11 лет назад правительство Михаила Саакашвили впервые жестокими методами подавило акцию протеста оппозиции в Тбилиси и регионах, показав народу, что если тот будет выступать против властей, то ему несдобровать.

Чтобы напомнить гражданам Грузии события 11-летней давности и подчеркнуть невозможность и недопустимость возвращения к власти «Единого национального движения», соратники нынешнего правительства вышли на улицы Тбилиси и устроили акции протеста. На них еще раз было подчеркнуто, что для Грузии «назад дороги нет» и что возвращение ЕНД будет означать для страны новую эпоху «пыток, убийств и насилия».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Правящая «Грузинская мечта» в оставшиеся до второго тура дни почти ежедневно проводит совещания и встречи в центральном офисе партии — встречи с соратниками, потенциальными сторонниками, избирателями, пытаясь завоевать их доверие и обеспечить их явку на выборы. Особые надежды возлагаются на те 54% избирателей, которые не приняли участия в голосовании 28 октября, — кто из-за разочарования в нынешней власти, кто по причине занятости…

На призыв председателя правящей партии Бидзины Иванишвили забыть старые обиды и мобилизоваться против перспективы возвращения партии Саакашвили стали постепенно откликаться старые соратники «Грузинской мечты», те, кого-либо отправили в отставку, либо отстранили перед парламентскими выборами 2016 года. Часть «старой гвардии» начала делать заявления в поддержку бывших соратников и «нужного» кандидата — Саломе Зурабишвили.

С таким заявлением поддержки накануне выступил и бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, которого тут же не замедлила осудить так называемая оппозиция в лице соратников Саакашвили.

«Я поддерживаю те ценности, в которые верю и верил в течение всей моей сознательной жизни, которым научила меня история нашей страны, примеры которых дали мне мои родители и предки, которым научили меня мои друзья, а также выдающиеся деятели нашего народа, в том числе достойные представители современности, а порой и совершенно незнакомые люди на различных промежутках моей жизни, ценности, которые были дороги всем, в том числе осенью 2007 года, осенью 2011 года, которые большая часть грузинского народа поддержала в 2012 году, а затем в 2016 году», — так в одном большом сложном предложении изложил бывший премьер свою поддержку «Грузинской мечте».

Он отметил, что после отставки с поста главы правительства избрал для себя путь «молчания» и продолжать активную политическую деятельность не собирается.

«Я не собираюсь вести активную политическую деятельность, но не потому, что сказать мне нечего. Мне есть чем гордиться и есть о чем сожалеть… Но, несмотря на все это, с учетом всего этого, ценности надо спасать, спасать сейчас, в этот момент, и спасать навсегда», — подчеркнул Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили

Бидзина Иванишвили и правительство «Грузинской мечты» для обеспечения победы своего (точнее, поддерживаемого правящей партией) кандидата избрали тактику «мобилизации избирателей внутри страны. Что касается их оппонентов, они ищут поддержку на Западе. Об этом свидетельствуют проведенные Григолом Вашадзе последние встречи, в организации которых ему «посодействовал» лидер ЕНД Михаил Саакашвили.

О своих встречах Григол Вашадзе рассказывает со своей страницы в сети Facebook. Об этом же населению Грузии активно вещает телекомпания «Рустави-2».

Григол Вашадзе вместе с Михаилом Саакашвили принимал участие в конгрессе Европейской народной партии, партнером которой является грузинское «Единое национальное движение». В рамках конгресса Вашадзе встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, о чем свидетельствуют опубликованные Вашадзе совместные с Меркель фотографии и кадры, распространенные телекомпанией «Рустави-2». Согласно этой информации, главной темой беседы Вашадзе с Меркель были проходившие в Грузии президентские выборы.

Как заявил Григол Вашадзе журналистам телекомпании «Рустави-2» в Хельсинки, Ангела Меркель хорошо проинформирована о том, в какой обстановке в Грузии прошел первый тур выборов и какая ситуация сложилась в стране перед вторым туром.

«Первая половина нашей беседы была о первом туре. О том, в каких условиях он проходил, как выглядел этот процесс в целом, как велись подсчеты и какие цифры были объявлены различными организациями, которые вели подсчеты. Вторая часть беседы была о втором туре. О том, какие у нас ожидания, какие имеются угрозы и почему до сих пор не объявлена дата второго тура», — заявил Вашадзе.

По его же информации, Меркель в беседе с ним подчеркнула, что второй тур выборов должен пройти в свободной и справедливой обстановке.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Григол Вашадзе

Лидеры ЕНД провели в Хельсинки и другие встречи. В частности, Саакашвили и Вашадзе встретились с еврокомиссаром по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом. Главной темой беседы с высокопоставленным представителем ЕС также были состоявшийся первый и предстоящий второй тур президентских выборов в Грузии.

После этой встречи Хан опубликовал на своей странице в Твиттере фотографию встречи с Вашадзе и Саакашвили и написал: «Для Евросоюза ясно, что второй тур президентских выборов в Грузии должен быть свободным, справедливым и прозрачным».

Тема президентских выборов в Грузии обсуждалась и на проведенных Вашадзе и Саакашвили других встречах, в том числе с лидером фракции «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфредом Вебером, который в мае 2019 года может стать президентом Еврокомиссии, а также с депутатом Гуннаром Хёкмарком. Красной нитью через всю информацию, распространяемую лидерами ЕНД, проходит выдвигаемое европейскими партнерами требование проведения выборов в свободной и справедливой среде. Вашадзе и его соратники убеждают грузинских избирателей, что если нынешняя власть обеспечит такую среду во втором туре выборов, то победу обязательно одержит кандидат от оппозиции.

В преддверии второго тура экс-президент Саакашвили подбросил «оппозиционным» СМИ, политикам и населению еще одну тему для обсуждения и осуждения нынешней власти: вероятную дату голосования.

По информации Саакашвили, ЦИК по указанию Бидзины Иванишвили собирается назначить второй тур на один из рабочих дней.

«По моей информации, по поручению Иванишвили так называемая независимая избирательная комиссия, которая совсем не независимая и, думаю, которую к выборам и близко подпускать нельзя, собирается беспрецедентно назначить выборы на рабочий день, 27 или 28 ноября, на вторник или среду. Почему делает это отчаявшийся Иванишвили, который, как утопающий, цепляется за соломинку? Очень многие работают в Тбилиси и других городах и в воскресенье едут домой, чтобы проголосовать на выборах. Очень много сторонников у Вашадзе среди грузин, находящихся за границей. Эти люди ходят на выборы по воскресеньям, потому что в другие дни работают, чтобы содержать семьи. Иванишвили перекрывает им путь к выборам. А сторонников «Грузинской мечты» они в этот день освободят от работы, посадят в автобусы и повезут для голосования. Это такая омерзительная манипуляция, такое издевательство над волей грузинского народа, это так нелогично, что практически Иванишвили заранее заявил, что он пойдет на все. Но эти уловки ему не помогут», — заявил Саакашвили и призвал весь грузинский народ подготовиться к тому, чтобы голосовать в рабочий день.

Говоря об избирательных трюках и способах мобилизации сторонников, Саакашвили, видимо, ссылался на собственный опыт, так как в период правления ЕНД избирателей действительно доставляли на избирательные участки на автобусах в массовом порядке, а независимые наблюдатели фиксировали явку одних и тех же лиц под разными документами на разные избирательные участки.

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Информацию Михаила Саакашвили в ЦИК Грузии не подтверждают и заявляют, что точная дата второго тура будет названа до 17 ноября, когда закончатся все связанные с подсчетом итогов первого тура и рассмотрением поступивших жалоб процедуры.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых ни один из кандидатов не сумел набрать необходимого для победы количества голосов (50% +1 голос). Поэтому после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. Предположительно, он пройдет до 2 декабря. Во второй тур вышли поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили, набравшая в первом туре (по предварительным данным) 38,64%, и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно 37,74%).

После первого тура кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, вышедший на 3-е место и набравший более 10% голосов, заявил, что его партия во втором туре поддержит Григола Вашадзе. Такая поддержка, с учетом значительного числа недовольных нынешней властью избирателей, может означать, что теоретически победу во втором туре одержит Вашадзе, если, конечно, нынешняя власть не придумает и не предпримет нечто, что изменит отношение и мнение избирателей. В преддверии второго тура обе стороны занимаются усиленным привлечением на свою сторону как можно большего числа сторонников. Методы же для этого применяются разные и разнообразные.