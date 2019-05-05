В эти дни в японском парламенте и на страницах СМИ идет оживленная полемика по поводу законопроекта, разрешающего допускать в страну и привлекать для работы на японских предприятиях все большее число иностранных рабочих. Единства в этом вопросе среди японцев нет. Сторонники и противники увеличения числа иностранцев в Японии, по данным проведенного газетой экономических кругов «Нихон кэйдзай симбун» опроса общественного мнения, разделились ровно пополам: 42% за и 42% против.

Иван Шилов ИА REGNUM Японка

Особенно много противников наплыва иностранцев среди консервативно настроенных японцев старших возрастов. И это неудивительно — ведь еще не так давно иностранцы воспринимались в Японии как нечто заведомо чуждое японскому быту и культуре. До сих пор между собой японцы называют людей из других стран «хэнна гайдзин» — «странные непонятные чужаки». При переходе же страны от феодализма к капитализму проблема допуска иностранцев и «открытия» Японии для внешнего мира после почти 300 лет добровольной самоизоляции становилась причиной кровопролитных внутренних войн.

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По сравнению, скажем, с европейскими странами, не говоря уже о США, в Японии и в послевоенный период сохранялось однородное или, как говорят демографы, гомогенное общество. До последнего времени число проживающих в стране иностранных граждан составляло только два процента, что ниже, чем, например, в соседней Республике Корея (Южная Корея) — там четыре процента. Правительственный законопроект об иностранных рабочих потребовался по чисто экономическим причинам — из-за нехватки рабочих рук отмечаются банкротства японских предприятий, особенно мелких и средних, которые составляют основу японской экономики. Причина же сложившейся ситуации в усугубляющемся снижении рождаемости, когда нехватка рабочих рук достигла самого критического уровня за последние 40 лет — 1,48 рабочего места на каждого соискателя. Именно поэтому японское правительство вынужденно рассматривать иммиграцию как решение проблемы. Попытки же в большем количестве привлекать к продолжению работы пенсионеров и женщин дают ограниченный результат. Ибо требуются рабочие на тяжелые работы, как, например, строительство дорог.

«Мы открываем нашу страну, — заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно. — Сейчас мы пытаемся разработать новую политику выдачи разрешения на работу, поэтому, я думаю, что в Японии хорошо примут всех, кто пожелает стать частью японского общества».

G20 Argentina Таро Коно

А премьер-министр Синдзо Абэ недавно объявил о планах привлечь полмиллиона иностранных рабочих к 2025 году, чтобы компенсировать хроническую нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере ухода за пожилыми. Для этого будет создана новая категория визы для непрофессиональных иностранных рабочих сроком действия на пять лет.

По состоянию на октябрь 2017 года в стране насчитывалось 1,28 млн иностранных рабочих, большую часть — 30% — которых составляли китайцы, за ними следовали выходцы из Вьетнама, Филиппин и Бразилии.

По существующей статистике уже сейчас каждый десятый житель Токио, родившийся после 2000 года, является иностранцем. Для двадцатилетних людей, живущих в столице, это соотношение уже один к восьми.

Почему же Япония столкнулась с проблемой нехватки работоспособного населения? Согласно существующим прогнозам, ныне занимающая 10‑е место среди наиболее населённых стран мира, Япония вступит в процесс депопуляции: в 2015 г. её население составляло 127,9 млн человек, в 2020 г. эта цифра снизится до 126,5 млн, в 2030 г. — до 121,5 млн, в 2050 г. — до 108,8 млн, а в 2100 г. — до 84,5 млн человек. Причины столь неблагоприятного для Японии процесса не столько экономические, сколько социальные, связанные с трансформацией национальной психологии и отношения к жизни нового поколения японцев. Они просто перестают воспроизводить потомство. По данным «Японской ассоциации планирования семьи», 45% японок в возрасте от 16 до 24 лет «не заинтересованы или презирают сексуальные контакты». Отмечается «синдром безбрачия» — 61% неженатых мужчин и 49% незамужних женщин (по другим данным, до 70% мужчин и 60% женщин) в возрасте от 18 до 34 лет никогда не состояли в каких‑либо интимных отношениях. По этому показателю Япония занимает первое место в мире. 2017 год стал годом самой низкой рождаемости в Японии за прошедшие сто лет. По данным министерства здравоохранения Японии, число родившихся младенцев среди коренного населения на 125 миллионов жителей Японии составило всего 941 тыс. человек — при смертности в 1,34 млн человек. И это тоже «рекорд» с момента окончания Второй мировой войны. За этими цифрами стоит постоянное снижение доли женщин репродуктивного возраста в структуре японского населения, которое и в целом стремительно стареет: людей в возрасте старше 65 лет в стране 27,5%, а детей до 14 лет — 12,7%. Обращает на себя внимание и рост числа так называемых «гражданских браков», когда молодые люди живут вместе, не оформляя брак и не стремясь к рождению детей.

Francesco Jodice Типичный «хикки»

Если в 2016 году в стране была зарегистрирована 621 тыс. браков, то в следующем, 2017 году их стало на 9 тыс. меньше, и эта тенденция является устойчивой на протяжении уже многих лет.

С другой стороны, растёт число молодых людей, именуемых в Японии «хикикомори», или «хикки», которые не только отказываются от создания семьи и рождения детей, но вообще стремятся отстраниться от человеческого общения, «убегая» в виртуальный мир интернета. Сокращение рождаемости всерьёз заботит власти страны — при администрации премьер-министра существует специальный комитет по преодолению снижения рождаемости. Ибо при увеличении доли пожилых людей и сокращении общей численности населения некому будет платить налоги, в том числе — на социальное обеспечение населения, что чревато серьёзными экономическими и иными проблемами. Одним из путей разрешения проблемы нехватки трудовых резервов и станет привлечение иностранных рабочих, а также широкое внедрение робототехники в самые различные отрасли производства и в социальную сферу. Что касается роботов, то они бесчувственны и бессловесны, а вот приживутся ли многочисленные рабочие-иммигранты в стране с необычным укладом жизни, менталитетом и культурой, не будут ли они по примеру Европы создавать свои общины для отстаивания прав на самобытность и равное положение в обществе, покажет ближайшее будущее.

Токио