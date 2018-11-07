США, похоже, намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве размещать наземные баллистические и крылатые ядерные ракеты с диапазоном дальности от 500 до 5500 км. Непосредственной причиной ухода является якобы нарушение Россией своих договорных обязательств с развертыванием новой наземной крылатой ракеты 9M729, пишет Дэвид Лонсдейл в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Решение главы Белого дома Дональда Трампа, к которому его, похоже, подтолкнул советник по национальной безопасности Джон Болтон, было встречено крайне негативно: высказывалась озабоченность из-за того, что этот шаг может привести к возобновлению гонки ядерных вооружений, а также сыграет на руку Кремлю. По словам эксперта Брукингского института Стивена Пайфера, международное сообщество возложит вину за смерть договора именно на Трампа. Более того, теперь Россия сможет беспрепятственно разворачивать ракеты средней дальности, когда ей это захочется.

Отчасти, отмечает автор, такая критика основана на неправильном понимании стратегической стабильности. Запрет ракет средней и меньшей дальности был изначально связан с тем, что их короткое время полёта и близость к врагу считались дестабилизирующими факторами. Как указал ряд экспертов, такие системы вооружения усугубляли «взаимный страх перед внезапной атакой». Поэтому и Договор о РСМД, и Соглашение об ограничении стратегических вооружений были построены на ложном предположении, согласно которому для предотвращения войны необходимы те или иные юридические ограничения. На самом же деле есть опасения, что в отношении ядерного оружия в скором времени, впервые с 1970 годов, не будет действовать никаких правовых ограничений.

Контроль над вооружениями преследует три основные цели: уменьшение вероятности войны, сокращение расходов на подготовку к войне и минимизация разрушений от войны в случае ее начала. Когда дело доходит до ядерного оружия, контроль над вооружениями частично основан на представлении о том, что некоторые системы оружия носят дестабилизирующий характер, поскольку они воспринимаются как подрыв доктрины взаимно гарантированного уничтожения. Утверждается примерно следующее: если первый удар, который разоружит противника, имеет шансы на успех, под угрозой оказывается возможность ответного удара другой стороны, в результате она будет более склонна к тому, чтобы нанести упреждающий удар.

Проблема с этим анализом и с контролем над вооружениями в целом заключается в том, что он является попыткой найти техническое решение для политических проблем. Как убедительно доказал американский геополитик Колин С. Грей, не оружие начинает войну. Как знает любой сторонник учения военного теоретика Карла фон Клаузевица, война — это продолжение политики другими способами (насилием). Таким образом, причины войны нужно искать в политике, а не в технологиях ее ведения.

Разумеется, приобретение и размещение оружия может сигнализировать о политических намерениях, и в этом случае добровольное сдерживание может быть сигналом позитивной политической воли и, таким образом, может уменьшить напряженность и возможность конфликта. Тем не менее политический характер войны и подготовки к ней оставляет парадокс контроля над вооружениями: когда — в условиях ухудшения отношений — контроль действительно нужен, он не работает, а работает он тогда, когда крайней необходимости в нем нет.

Отражая политический характер связанных с войной вопросов, нынешнее ослабление договоров о контроле за вооружениями времен холодной войны является просто симптомом ухудшения отношений между США и Россией. В нынешних условиях модернизации и распространения ядерного оружия у Вашингтона есть выбор: либо продолжать строить свою оборону частично на режиме контроля над вооружениями, который в корне ошибочен, либо попытаться контролировать оружие своих потенциальных врагов путем модернизации и наращивания собственного ядерного арсенала. К счастью, администрация Трампа отказалась от ошибочного аболиционистского идеализма бывшего президента США Барака Обамы и, как видно из «Обзора конфигурации ядерных сил» (NPR) 2018 года, стремится обзавестись современным, гибким, устойчивым и пригодным для использования ядерным потенциалом.

И этот потенциал, с помощью которого придется противостоять ряду противников, должен включать в себя силы средней и меньшей дальности. Ядерное оружие не может рассматриваться исключительно как простой инструмент минимальной сдержанности с опорой на давно дискредитированную концепцию взаимного уничтожения. Вашингтону необходимо иметь возможность вести боевые действия по всему спектру ядерных конфликтов. Ведение боевых действий в данном случае определяется как «взаимодействие с силами противника для достижения военных целей для выполнения политических задач». Зрелая стратегия не может строиться исключительно на оружии межконтинентального диапазона, предназначенном для ударов по вражеским городам.

Иметь в своем распоряжении потенциал ведения ядерной войны важно по пяти основным причинам. Во-первых, так укрепляется доверие к сдерживанию благодаря предоставлению жизнеспособных вариантов ответа по всему диапазону угроз. Во-вторых, так появляются варианты действия в случае провала сдерживания. В-третьих, в случае провала сдерживания появляются возможности для проведения операции сокращения ущерба против ядерных сил противника. В-четвертых, так создается основа для всеобъемлющей теории победы, которая должна стать основой для любого применения силы в достижении политических целей. Наконец, такой подход соответствует требованиям ведения справедливой войны, способствуя успеху, пропорциональности и целенаправленности ее ведения.

Принятие обзора ядерных сил США 2018 года является шагом в направлении обеспечения боеспособности США в ведении ядерной войны. Хотя в нем по-прежнему уделяется приоритетное внимание сдерживанию, он предусматривает проведение ядерных операций помимо сдерживания и простых ответных ударов в поддержку сдерживания. К сожалению, документ не строится полностью на необходимости вести ядерную войну. Действительно, он явно исключает возвращение к ядерной войне и не выдвигает широкой теории победы. Это вызывает сожаление, но неудивительно. Мир только медленно и неохотно приходит к выводу, что начинается новый период ядерной эпохи. В рамках подготовки к этому новому периоду администрация Трампа правильно сделала, что вышла из Договора о РСМД.

Таким образом, лучший способ для США избежать войны, обеспечить свое выживание и добиться победы в случае конфликта — это иметь современный гибкий ядерный потенциал, который сможет сдержать противников Вашингтона. Тем не менее национальная безопасность не может основываться на надежде, что одного сдерживания будет достаточно. В случае провала сдерживания, США должны иметь средства для борьбы, выживания и победы в ядерной войне. Договор о РСМД стал препятствием для разработки всеобъемлющего боевого потенциала для этого нового ядерного века. Пришло время идти дальше.