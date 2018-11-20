Осенью этого года любители настольных игр со всех уголков мира собрались на ежегодном фестивале настольных игр Internationale Spieltage (SPIEL '18) в Германии. Самая крупная в мире выставка прошла в городе Эссен и собрала в одном здании авторов, издателей, дистрибьюторов и рядовых любителей настольных развлечений. Представителей российского рынка «настолок» всё чаще можно заметить на таком знаковом мероприятии, а значит, индустрия настольных развлечений в нашей стране пока малыми шагами, но выбирается из зачаточного состояния.

Жорж де Латур. Игроки в кости. Около 1650

Одним из частных гостей на Internationale Spieltage стала российская компания «Лавка Игр», занимающаяся продажей и изданием необычных настольных продуктов. Нам удалось пообщаться с Романом Шамолиным, руководителем «Лавки Игр», и подробнее узнать о работе компании, выставке SPIEL '18 и тенденциях развития индустрии настольных развлечений в России.

Фото из личного архива Романа Шамолина Фестиваль настольных игр Internationale Spieltage в немецком Эссене

Да, мы пытаемся делать всё, что можем. Не могу сказать, что нас «тепло встречают» — конкуренция в отрасли достаточно высокая, и с руками никто ничего, разумеется, не отрывает. Постоянно приходится бороться, убеждать и настаивать.

В общей сложности у нас сейчас есть пять проектов в разной степени готовности, на которые мы делаем ставку не только в России, но и за рубежом. Игра «Badlands: Аванпост человечества» уже издана на немецком, испанском и английском языках. «Война Миров» уже нашла своего первого (немецкого) издателя буквально в первый день выставки, теперь ожидаем ответа остальных.

Фото из личного архива Романа Шамолина Настольная игра «Война миров. Новая угроза»

Конечно же, над «Войной Миров: Новая угроза» — это достаточно массовый продукт с известным брендом и хорошей механикой. Отзывы у этой игры крайне положительные, и мы возлагаем на этот проект определенные надежды.

На выставку мы привозили упомянутые выше игры («Война миров», Badlands), а также показывали прототипы игр «Чужие земли» и «Тортуга 2199». Кстати, это первое упоминание Тортуги в публичном пространстве! [улыбается] Скоро будет официальный анонс.

Для «Лавки Игр» это уже третий Эссен. Эта выставка — очень хорошее место для деловых встреч. Какого-то значительного прогресса или регресса не обнаружено, разве что были локализованы почти все достойные игры прошлых лет, и сейчас работа по поиску «жемчужин» усложнилась. Всё из-за того, что выходит слишком много посредственных игр, приходится тщательно отсеивать все новые продукты.

Фото из личного архива Романа Шамолина Настольная игра «Reykholt»

Она различается в зависимости от года. В прошлом году мы ездили с собственным стендом и показывали наши будущие игры (прототипы) публике. В этом году поехали без стенда, так как было проведено порядка 40 встреч с потенциальными издателями наших игр. Получилось, что стенд нам не был особо нужен. А вот на следующий год снова поедем со стендом, так как нужно будет продемонстрировать наши новинки и публике.

Мы стали более придирчивыми и начали руководствоваться логикой «лучше не взять что-то хорошее, чем случайно взять что-то плохое». Поэтому взяли не так много проектов, но в них мы уверены. Один из них будет весьма необычной игрой «не для всех». Но настоящие любители точно оценят. Все официальные анонсы позже.

Фото из личного архива Романа Шамолина Настольная игра «La petite mort» («Маленькая смерть»)

Гиганты нам, наоборот, не нравятся. Все они уже превратились в «чисто бизнес» и заинтересованы лишь в получении прибыли. Мне больше по душе компании вроде Stonemaier Games, где идет очень хорошая работа с аудиторией и вообще, где one-man army, это сильно импонирует. (One-man army — армия одного человека, устойчивый фразеологизм — прим. ред.)

Всё зависит от того, какой рынок мы рассматриваем. Если гик-рынок, то это одно, если настольный рынок в целом, то совсем другое. Говоря о настольном рынке в целом, то патигеймы — это топ продаж, никакие гик-игры и рядом не стояли, если сравнивать цифры по продажам. (Патигейм — party game, жанр весёлых игр для большой компании; гик-игры — geek, игры для людей, увлечённых популярной культурой, членов фанатского сообщества какой-либо франшизы, прим.ред.)

А если говорить о трендах — то сейчас в моде всякие настольные квесты, которые выходят в огромных количествах. Надо и нам как-нибудь сделать (или локализовать) что-то детективное [улыбается].

Фото из личного архива Романа Шамолина Настольная игра «Clank!» — типичный пример гик-игры

Ответ прост — мы предпочитаем гик-игры среднего уровня сложности. Совсем замудрённые мозгодробительные игры мы не очень любим, а что-то совсем лёгкое — это уже массовый сегмент, который мы тоже не особо жалуем. Так что держимся где-то посередине.

Всё очень просто, эта игра — hidden gem, в ней очень интересная механика и оформление. Да и результаты налицо: мы подписали на её выпуск уже 35 стран, она продана тиражом 135 тыс. копий, хотя появилась буквально в этом году. В общем, я не удивлюсь, если «Декодер» попадёт в ТОП-3 патигеймов, а может и ещё выше. (hidden gem — скрытое сокровище, устойчивый фразеологизм, прим.ред.)

Самим, если честно, интересно посмотреть. Надеемся, что гик-сообщество настольщиков будет расти и развиваться, ибо сейчас на 146 млн человек очень мало хардкорных игроков.

Фото из личного архива Романа Шамолина Гик-настольщики по призванию

У нас есть авторы, игры, идеи и ресурсы для выпуска своих собственных игр на самом лучшем, международном, уровне. Хочется, чтобы у нас всё получилось. Ну и, конечно же, продолжать выпускать импортные хиты на русском, ведь портфель у нас сейчас уже укомплектован на год вперед.