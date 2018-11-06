Я полагаю, дело Скрипалей, по сути, закрыто в Великобритании. Оно умерло своей смертью, если вы заметили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яд

Больше кина не будет. Ибо нечего показывать.

Старого Скрипаля выпустить невозможно, поскольку этот хомяк странным образом считает себя патриотом России, смотрел в своём Солсбери исключительно «Первый (российский) канал», при этом в той или иной степени сотрудничая с тремя или четырьмя иностранными разведками; то он наговорит такого, что Великобритании мало не покажется. Всё выложит.

Скрипаль-дочь тоже выпустить на экраны, а тем более в Россию, невозможно, потому как она даст чистосердечные показания, что их насильно удерживали в Великобритании, её и её отца, и склоняли к тому, чтобы они дали показания на российскую сторону. И что дырку на горле ей слепили специалисты-гримировщики.

Оноре Домье. Мнимый больной. 1850

Этих несчастных ожидают плохие отрицательные судьбы, их постепенно сгноят в какой-нибудь далёкой клинике с решётками на окнах, где-нибудь на Шетландских островах.

Последним «кином» была, я думаю, вы догадались, а если нет, вот я вам подсказываю, психическая атака авантюриста Ромы Доброхотова (The Insider) и его английского коллеги из Billingcat Элиота Хиггинса на ГРУ. Рома хотел получить британский вид на жительство (и полагаю, получил), Хиггинс хотел упрочить финансирование Billingсat.

Не будучи ни в какой степени журналистами, эти агенты влияния готовы на всё, выплеснули на информационный рынок помои — результаты подслушиваний и подглядываний и купленную по случаю информацию, направленную непосредственно против личностей Петрова и Боширова.

Ну и чего?

В результате атака, объявившая Петрова и Боширова людьми с другими фамилиями и сотрудниками ГРУ, никоим образом не доказала, что Петров и Боширов (предположим, даже что сотрудники ГРУ) виновны в отравлении Скрипалей.

Скорее прочно доказала, что нет, не виновны, раз такая методика просеивания их данных и оплевывания их лично пошла в ход.

Вины их не отыскали.

Выяснилось очевидное, что человек может быть сотрудником ГРУ, побывать в Солсбери, но не отравлять Скрипалей. Скорее расследование блестяще доказало, что не они отравили, некто другой (если кто-либо вообще отравлял Скрипалей). Что Скотланд-Ярду следует копать в другом месте.

Я надеюсь, читатели поняли, в чём здесь был фокус. Рассчитывали, что потребители информации сами поставят знак равенства между «сотрудник ГРУ» и «отравитель». Не сработало.

Саму вдохновительницу (и возможно, организатора) дела Скрипалей, английского премьер-министра Терезу Мэй не распнут, но репутацию себе она основательно подпортила.

Детектив Мэй

Поскольку, если премьер-министр с яростью поддерживает что-либо, особенно якобы серьёзное расследование, обвиняющее в совершении преступления иностранное государство, премьер-министр должна иметь на то серьёзные основания. А Тереза Мэй таких оснований не имела.

Не только по причине провала расследования «дела Скрипалей», но и по этой причине тоже, Тереза Мэй переживает тяжёлые времена.

1 ноября Мэй торопливо покинула переговоры с ЕС, фактически убежала. И что интересно, её никто не удерживал.

У неё никак не получается отлепиться от Европейского союза.

Громко заявленный Brexit тянется уже до неприличия долго, возникли осложнения с Северной Ирландией, которая, по мнению Евросоюза, должна остаться в ЕС. Лео Варадкар — премьер Ирландии — также считает, что Северная Ирландия должна остаться в ЕС, поскольку Северная Ирландия — экономически часть Ирландии.

То есть возник неожиданно вопрос к политическому единству Великобритании. (Действительно, ведь неожиданно!)

Мы видим, что Мэй не легко и без дела Скрипалей. Её, что называется, «заклятые друзья"-однопартийцы, во главе с Борисом Джонсоном, требуют от неё радикальных результатов по переговорам о Brexite, и если таковых результатов не будет, готовы перехватить у неё власть.

Борис Джонсон: «Переговоры с ЕС оказались для Великобритании выбором между развалом и порабощением».

По информации английского журнала Times, Мэй готовится заключить секретную политическую сделку с ЕС, которая сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Европой.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Главный в ЕС по Brexit Мишель Барнье якобы согласился на таможенный контроль непосредственно на производствах и в точках продажи, а не на границе. Таким образом, не придётся «отрывать» Северную Ирландию от Великобритании.

Однако официальный представитель Великобритании по Brexit назвал информацию Тimes «домыслами».

Россия?

Наша страна обвиняет Великобританию в том, что они пренебрегают нормами международного права, отказывая российской стороне в консульском доступе к пострадавшим в Солсбери российским гражданам.

Я бы ещё обвинил Великобританию в насильственном удерживании российских граждан в плену. То есть в уголовном преступлении.

Надеюсь, вскоре и обвинят.