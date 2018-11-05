Территория Косово и Метохии, которая временно оккупирована и отделена от конституционно-правовой системы Сербии, имеет особое значение не только для сербского народа и нашей Православной Церкви, но и для всех православных народов, которые свою историю и идентичность основывают на своих священных исторических корнях.

Сербия

На территории размером почти 11 000 квадратных километров находятся следы более 1500 сербских православных церквей, монастырей, кладбищ и других следов нашего исторического существования, а из 20 действующих монастырей — три самых крупных являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО (Печка Патриаршия, Високи Дечани, Грачаница). Четвертый памятник в списке ЮНЕСКО — церковь Богородицы Левишки в г. Призрен — единственная сохранившаяся городская средневековая церковь 14-го века. Вот почему Косово и Метохия является сокровищницей сербской и всеславянской духовной памяти, в которой сохранилось бесценное духовное богатство, несмотря на пять веков турецкого правления, мировые войны и последние военные и послевоенные страдания с 1999 года.

Andre Engels Разрушенная православная церковь в Косово

Сегодня в Косово и Метохии проживает около 120 000 сербов. Большинство из них живут в районах с албанским большинством населения, южнее реки Ибар (около 80 000 человек), в то время как оставшаяся часть населения живет на севере Косово, который является более гомогенным, сербским, но имеет несравненно меньшее историческое и культурное значение, чем южные районы провинции, где расположены наши самые важные святыни.

Постоянное стремление ведущих западных стран заставить Сербию сознательно отказаться от всего Косово или его самой большой части под видом так называемого «разграничения» на самом деле является прямым требованием разделить де-юре территорию Сербии, гарантированную резолюцией 1244 СБ ООН, результатом чего стало бы отделение исторически и культурно самой важной части Сербии от сербского народа и православной традиции. Почти всем уже известно, что такое Косово вскоре объединится с Албанией в Большую Албанию, которая станет основным защитником интересов НАТО на Балканах, особенно в ситуации, когда Турция становится все менее надежным партнером этого союза. В свою очередь, Сербия взамен не получила бы Республику Сербскую, хотя некоторые нереалистично надеются на это, прежде всего потому, что западные страны опасаются создания чисто мусульманской, еще более радикализованной Боснии, которая могла бы стать дополнительным фактором нестабильности. Другими словами, Сербия не получит ничего от разделения территории, т. е. от отказа от 15 процентов своей территории в пользу албанцев, за исключением смутных обещаний вступить в Европейский союз в качестве третьестепенного по важности члена, который был бы еще более обременен требованиями о более значительной автономии в Воеводине и особом статусе мусульман в Нови-Пазаре, а также членства в НАТО, без которого западные геополитики не видят окончательного удовлетворения своих интересов на Балканах.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Для Сербской православной церкви это являлось бы тяжелым ударом, потому что ее самые значимые святыни и территория, где было сформировано наше средневековое государство, навсегда изменили бы свою культурную и цивилизационную идентичность, а сербские средневековые монастыри оказались бы в списке культурного наследия албанцев и были бы навсегда отделены от Сербии и славянской истории. Это также являлось бы ключевым фактором в изменении духовного и национального кода сербского народа, который из гордого православного народа с древней историей должен превратиться в защитника интересов крупных западных держав, которые из сербов не только в Сербии, но и в Черногории и Боснии и Герцеговине, создали бы новые народы, не имеющие идентичности и истории.

Младжан Джорджевич — бывший советник президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями.

Белград