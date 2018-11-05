



Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Одно из мероприятий французской программы на 100-летие окончания Первой мировой войны, которое в ней явно выделяется, — это первая сессия так называемого «Форума мира». Выделяется оно, прежде всего, ставкой, которую французские агенты глобализации делают на втягивание новых и новых участников, особенно из стран так называемого «глобального Юга», в современную линию Запада на развитие сети глобального управления.

О предстоящем мероприятии, инициатива проведения которого принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, можно прочитать много интересного на сайте форума. Активно он пропагандируется и французским министерством иностранных дел, являющимся одним из его непосредственных организаторов.

Итак, посмотрим, что представляет собой этот форум. Его девиз: «Лучшее управление несёт мир». Сразу возникают вопросы. Чьё управление? Кому несёт? В каком смысле лучшее: количественно, качественно, более национально ориентированное, более глобалистски выстроенное?

Ответ на эти вопросы даёт уже беглый взгляд на страничку «Партнёры форума». Среди них — Фонды «Открытое общество» (Фонд Сороса), Корпорация Карнеги Нью-Йорка, Фонд Рокфеллера…

LSE Library Джордж Сорос

В качестве основополагающей идеи «Форума мира» акцентируется следующая мысль: «международное сотрудничество является ключевым в работе с глобальными вызовами и в обеспечении прочного мира». Мысль правильная, но далеко не новая. Она лежит в основе деятельности сотен, если не тысяч, международных организаций и форумов. Стоило ли собирать ещё один?

Стоит, считают организаторы этого мероприятия, ибо сегодня международное сотрудничество особенно уязвимо в силу произошедших после Второй мировой войны политических, экономических и демографических изменений, обострившихся в последнее время геополитических противоречий, отмечающегося «падения уважения к международным нормам».

Росту международной напряженности способствуют и «мятежные» действия «популистов» (или, если не вставать на свойственную глобалистам позицию уничижения, то народников — тех политических сил, которые сегодня выражают чаяния широких народных слоёв в Европе, США, России, Китае, по всему миру). Именно под влиянием «националистических» и «популистских» партий страны мира «поворачиваются внутрь себя» и одновременно «втягиваются в жёсткую конкуренцию за преимущество». И именно это, считают глобалисты, мешает борьбе с современными транснациональными вызовами.

В свою очередь «Форум мира», настаивают его организаторы, нацелен на то, чтобы усилить роль «прошедших проверку временем решений». Каким временем? Понятно, что временем после разрушения СССР: о двуполярном мире и временах той холодной войны сегодня на Западе вспоминать не принято.

Поэтому вся риторика о многосторонних институтах, общепринятых нормах и стандартах, коллективных действиях выстроена под задачу упрочения именно глобального управления. Чем лучше будет управление на всех уровнях, читаем мы в пояснительных материалах форума, тем более эффективно удастся снижать международную напряжённость и бороться с общими для всего мира угрозами. И глобализаторы хотели бы не просто присутствовать, но работать «на всех уровнях», осуществлять прямое глобальное управление.

Состав потенциальных участников форума выглядит более чем демократично: к участию в нём приглашены государства, международные организации, местные органы власти, неправительственные организации и фонды, частные компании, эксперты, журналисты, профессиональные союзы, религиозные группы и рядовые граждане. Повестка дня предсказуема: в приоритете проблематика укрепления мира и безопасности, вопросы сохранения окружающей среды, развития, внедрения новых технологий, «инклюзивной» экономики.

Акцент, как подчёркивают устроители, предполагается сделать не на политических дискуссиях, а на конкретных проектах, а те, в свою очередь, должны быть нацелены на то, чтобы «мобилизовать гражданские общества в различных странах». Одна из целей такой мобилизации — поддержка «существующих многосторонних институтов и норм», но при том понимании, что они должны быть реформированы и адаптированы к новым условиям.

Взглянем на наиболее заметные проекты форума по перечисленным приоритетным темам.

Военный министр Генри Стимсон, куратор атомного Манхэттенского проекта

Вот американский Центр Стимсона (Генри Стимсон был госсекретарём, а затем военным министром США в 1930—1940-е годы) предложил проект Just Security 2020 («Безопасность по справедливости 2020»). Его цель — продвигать рекомендации Комиссии по глобальной безопасности, справедливости и управлению, созданной в 2014 году тем же Центром Стимсона и Гаагским институтом глобального правосудия. Комиссию возглавляют бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и бывший министр иностранных дел Нигерии Ибрагим Гамбари. В 2015 году к 70-летию ООН комиссия Олбрайт и Гамбари выпустила доклад «Перед лицом кризиса глобального управления». Он стал одним из наиболее категорических призывов к реформированию ООН, ограничению права вето и созданию новых форумов для выработки решений по вопросам поддержания мира и преодоления современных угроз и вызовов. Почему в проекте фигурирует именно 2020 год? Очень просто: речь идёт о подготовке решений запланированной на этот год Всемирной конференции по глобальным институтам.

David Мадлен Олбрайт

Одной из рекомендаций указанной комиссии Олбрайт (нигерийца для краткости можно, думаю, опустить) был «запуск парламентской сети ООН». А вот и соответствующий проект «Форума мира», представленный, как значится в программе, Латинской Америкой, а конкретно — Мексиканским центром глобальной ответственности. Всё, что в 2015 году комиссия Олбрайт по данной теме не договорила, на парижском форуме, как следует уже из названия проекта, будет заявлено в полном объёме: «Превращение ООН в мировой парламент в интересах мира и эффективной безопасности».

Вот проекты, предусматривающие усиление глобального контроля в сфере финансов. Первый — «Восстановление добросовестности финансового сектора и доверия к нему» — представлен американской банковско-аналитической структурой Starling Trust Sciences. Автором второго «Безопасность развития: общественные финансы и сфера безопасности» — является Всемирный банк. Примечательно сформулирована его цель: снабдить правительства и международные организации «инструментом оценки финансовой устойчивости оборонной сферы, полиции и судов в подверженных конфликтам и слабых (fragile) государствах». Кто, интересно, будет наделён правом причислять государства к такой категории? Почему именно оборонная сфера?

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Вот — управление интернетом: «Хартия цифровой демократии: против дискриминации в сети» (Европа — Omidyar Network); «Цифровой мир (peace)» (США — Microsoft); «Глобальная комиссия по стабильности в киберпространстве» (Нидерланды — Гаагский центр стратегических исследований).

Американцы представили ещё «Индекс выполнения природоохранных конвенций», а французы — «Мировой экологический пакт». Инструментарий для введения новых санкций и мер недобросовестной конкуренции, как мы видим, развивается.

Всё перечисленное, естественно, — малая толика заявленного для обсуждения на форуме, там есть немало и действительно полезного, но генеральная направленность большинства проектов именно глобалистская.

От России в списке значатся два проекта: «Гражданский диалог в критических ситуациях» (или «Трианонский диалог», запущенный президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в 2017 году, этот проект представил МГИМО-Университет) и «Университет гражданских инициатив» (представлен Фондом Кудрина по развитию гражданских инициатив).

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

В состав руководящего комитета форума входит председатель правления Института современного развития, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.

Интересная штука эта глобализация. С одной стороны, к результатам глобализации среди других «язв сегодняшнего дня» президент России относит терроризм, призывает проявить героизм в борьбе с этими язвами, и с Владимиром Путиным тут можно только согласиться. С другой, агитируя за участие в «Форуме мира», директор департамента политического планирования МИД Франции Жюстен Ваис, он же — член Исполнительного комитета форума, в интервью индийскому интернет-изданию The Wire заявляет: «Глобализация обеспечивает мир».

Глобализация обеспечивает мир, лучшее управление несёт мир, форум мира… Невольно вспомнишь из предсказаний апостола Павла: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба…» (1 Сол. 5:3).

Сложная задача стоит перед Владимиром Путиным. Эммануэль Макрон точно будет тянуть его на этот форум. Да уже, наверное, тянет. Надеюсь, однако, что президент России на него не пойдёт — незачем нам работать на авторитет глобалистских проектов. А вот на рабочем уровне принять в этом мероприятии участие имеет смысл, но лишь с целью контролировать новые задумки глобализаторов.

И ещё одна мысль более общего свойства. Читаешь материалы к форуму и думаешь: как же глубоко всё у них, глобализаторов, структурировано! И в то же время, как же ясно они ощущают шаткость — свою и всех своих конструкций, — если испугались минимальных и ещё вовсе не структурированных проявлений национально ориентированной, суверенной политики.