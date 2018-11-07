Жесткие санкции против Ирана вступают в силу 5 ноября. Об этом объявил театрально, посредством Твиттера, президент Дональд Трамп. Иран на самом деле оказывается в ситуации, близкой к блокаде. Американцы не только отключают его от системы SWIFT, но накладывают санкции почти на все отрасли экспорта и импорта. Это касается прежде всего нефти и газа, составляющих 80% экспорта Ирана и 45% бюджета государства.

Флаг Ирана

Речь идет не только о полном отключении Ирана от американского рынка, но и — от всего мира. Американские санкции включают даже экономические меры наказания против тех, кто будет вести с Ираном торговые отношения. Будут наказаны даже те американские компании, которые будут иметь дело с нарушителями из других стран. Пока что мы не можем точно определить степень пагубности этих мер для Ирана. Но если судить по опыту предыдущих месяцев, то все будет жестче и эффективнее, чем ожидали сами американцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Европейские правительства, участвующие в сделке с Ираном трехлетней давности, громогласно осудили американскую администрацию за односторонний выход из договора. Но почти все крупные европейские компании уже покинули Иран, чтобы не прогневить американцев. Растущая ускоренными темпами американская экономика и жесткая приверженность администрации заявленным принципам обладают силой убеждения, как мы уже могли убедиться.

Еще летом было объявлено о прекращении сотрудничества с Ираном крупнейшими европейскими авиакомпаниями, телекоммуникационными концернами и их коллегами из автомобилестроения. К ним поспешили присоединиться французская Total, итальянские ENI и Saras, испанские Repsol и Cepsa и греческая HellenicPetroleum. Все они объявили, что прекращают покупку иранской нефти еще до наступления ноября. Никакие доброхотные по отношению к Тегерану демарши европейских политиков не оказали никакого влияния на крупнейшие корпорации, базирующиеся в странах Старого Света. Все они горазды поговорить о глобализации и ценности экономических уз, но американский рынок становится для них сейчас еще более важным и незаменимым, чем прежде.

С завтрашнего дня любая компания, имеющая дело с Ираном, окажется под санкциями. Учитывая возможность резкого повышения цен на нефть в случае немедленных герметических санкций, Вашингтон делает исключение для восьми своих партнеров, чтобы те убавили закупки нефти у Ирана, но не свели их сразу к нулю. Резкое подорожание нефти ведь будет на руку России и нивелирует санкции против нее. Таким образом, речь идет о попытке балансировать между различными векторами интересов.

Среди партнеров, на которых санкции не распространятся на первом этапе, мы обнаруживаем Китай, Турцию, Индию, Южную Корею, Японию и Италию. Все они согласны с постепенным снижением количества закупаемой нефти в Иране.

Напомним, что в недавнем прошлом (2010−2015) санкции привели к уменьшению в два раза экспорта иранской нефти. В нашем случае речь пойдет о еще более существенном спаде продаж иранской нефти.

Выстоит ли Иран под санкциями? Если обратимся к последним выступлениям аятоллы Хаменеи и президента Рухани, то Иран победит и выйдет укрепленным. Их риторика безоговорочно бескомпромиссная, вселяющая уверенность в собственной несгибаемости.

Если учесть, что несколько миллионов людей прямо вовлечены в государственный сектор, включая привилегированных «дружинников», то способность лидеров мобилизовать против внешнего врага — задача первоочередная и касается восприимчивых масс приближенных. Но есть сомнения: насколько сами лидеры Ирана верят в то, что говорят. Мы наблюдали воинственную риторику в адрес Израиля, достигшую пика в последние годы. Там и обещания полностью сровнять с землей, и уничтожить, и истребить, и отомстить. На деле же Израиль разрушил за это время большую часть иранской инфраструктуры в Сирии. Была одна попытка ответить ударом на удар, но лучше бы ее не было, если смотреть с позиции Тегерана.

Нельзя исключать, что жесткие действия американцев вызовут на первых порах гневную реакцию у части граждан Ирана. Внешние санкции могут быть на каком-то этапе консолидирующим фактором. Однако надолго ли? Да и многие ли в Иране готовы жертвовать своим благополучием ради помощи «Хезболле» или «Хамасу»? Американцы ведь готовы будут отменить санкции, если Иран откажется от поддержки боевиков в Йемене, в Сирии, в Ливане, в секторе Газа, а также сведет к нулю террористическую деятельность в Европе. По остальным вопросам возможности договориться еще более очевидны.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

Можно сказать с высокой долей вероятности, что жители Ирана готовы будут к существенным лишениям, но не позволят американцам навязывать им свой образ жизни и свой идейный уклад. Однако многие ли персы готовы страдать ради продолжения финансирования террористов «Хамаса» в секторе Газа? Речь идет о тех самых радикалах-суннитах, которые в Сирии воевали против правительственных сил и против иранских подразделений. А вот в секторе Газа они по сей день получают до сотни миллионов долларов в год на террор против Израиля. Прекращение помощи таким структурам никак нельзя назвать ущемлением религиозной самобытности и национального сознания.

Всего неделю назад мы были свидетелями столкновений между иранскими опричниками и множеством тысяч молодых персов. Власти блокировали гробницу легендарного царя Кира в городе Пасагарды, неподалеку от Шираза. По всей стране состоялись чествования этого лидера, олицетворяющего величие Персии задолго до принятия ислама. Пожалуй, ничто так не волнует власть аятолл, как стремление персов вернуться к своим доисламским корням.

Воздержимся от прогнозов по времени, но сегодня мало кто верит в способность режима аятолл долго продержаться. Если только американцы сами не помогут им бестактной и неэффективной риторикой.

Иерусалим