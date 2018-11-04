Несмотря на в целом считающийся успешным прошедший в конце прошлого месяца официальный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в КНР, где состоялись его переговоры с высшими руководителями этого государства, противоречия и острые проблемы между двумя странами сохраняются. Как уже писало ИА REGNUM, фактически накануне визита японское руководство продемонстрировало, что уступать Китаю по территориальным и историческим вопросам не собирается. Были проведены совместные с армией США маневры, сценарий которых предусматривал отработку действий по «освобождению отдаленных островов» в случае их захвата третьей страной. Ни у кого не возникало сомнения, что речь идет о занимаемых ныне Японией расположенных в Восточно-Китайском море островах Сэнкаку, которые в Китае называются Дяоюйдао. Ну, а под «третьей страной», конечно же, подразумевалась КНР, которая официально оспаривает принадлежность этих островов, подкрепляя свои претензии фактами истории и документами.

Futureatlas.com Флаги Японии и Китая

Не иначе как провокационными можно назвать и массовое посещение накануне визита депутатами японского парламента и правительственными чиновниками синтоистского храма Ясукуни, что в центре Токио. Этот храм, в котором канонизированы души погибших в агрессивных войнах солдат и офицеров японских армии и флота, включая повешенных по приговору международного Токийского трибунала военных преступников, имеет репутацию заповедника японского милитаризма, а его паломники из числа официальных лиц Японии неизменно подвергаются строгой критике со стороны пострадавших от агрессий Страны восходящего солнца стран, и в первую очередь Китая и Кореи.

Wiiii Храм Ясукуни

О том, что японское правительство и впредь намерено удерживать за собой острова Сэнкаку и давать отпор попыткам изменить их статус, свидетельствует разработка японо-американского «плана реагирования на угрозы Китая у островов Сэнкаку». Как сообщает японское информационное агентство Киодо, соответствующий документ должен быть разработан и принят к марту следующего года. В нем, в частности, предусматривается прописать действия сил самообороны Японии и американских военных в ситуациях, с которыми японская береговая охрана не в состоянии справиться самостоятельно. К примеру, речь идет о высадке вооруженных китайских рыбаков на острова.

Как отмечает ТАСС, ранее Токио и Вашингтон подтверждали, что действие статьи 5 американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности (был подписан 19 января 1960 года) распространяется на острова Сэнкаку, и что США выступают против каких-либо односторонних шагов по изменению там статуса-кво. Тем не менее американская сторона неоднократно заявляла, что не будет выражать свою позицию по поводу суверенитета над этими территориями той или иной страны. Поэтому после разработки плана совместного реагирования в Токио рассчитывают на более активную поддержку США в территориальном споре.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Бомбардировщик B-52

Конкретное сотрудничество японских и американских военных в деле защиты этих островов активизировалось с начала нынешнего года, когда в январе стороны впервые провели тактические учения «на столе» в здании министерства обороны Японии в Токио. Тогда, по сообщению Киодо, отрабатывалась операция под названием «Оборона островов Сэнкаку», при предполагаемом участии в ней трех видов войск.

Согласно сценарию учений, на спорные с Китаем острова высаживаются многочисленные вооруженные «рыболовецкие» баркасы и лодки Китая. Сил полиции Японии на то, чтобы выдворить их, не хватает, в дело вмешиваются силы самообороны. На это незамедлительно реагирует Китай, высылая свои войска. Происходит военное столкновение. Как сообщили агентству источники, план и цели учений были общие у обеих стран. В сообщениях СМИ также упоминается, что Япония и США 27 сентября с.г. впервые провели совместные учения с американским стратегическим бомбардировщиком В-52 над Восточно-Китайским морем.

Можно не сомневаться, что разработка плана совместных действий Японии и США против гипотетического нападения КНР на острова не останется незамеченной в Пекине и отнюдь не будет способствовать скорейшему приходу «новой эры взаимоотношений двух стран», которую провозглашал во время визита в Пекин японский премьер.

Токио