



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий официоз Resmi Gazete сообщила, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года. Лица, которые намерены выдвинуть свою кандидатуру, должны пройти регистрацию в центральной избирательной комиссии Турции (YSK) до 1 декабря 2018 года. Отметим, что муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет. Последний раз они состоялись 30 марта 2014 года.

Тогда правящая Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 45,6% голосов и оказалась сильнее оппозиции. В дальнейшем ПСР, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на этапе перехода от парламентской формы правления, установленной основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, к президентской стала заметно терять свое влияние и в преддверии парламентских и президентских выборов 2018 года и была вынуждена заключить альянс с Партией националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. По мнению многих турецких экспертов, такой ход Эрдогана позволил ему добиться победы в первом же туре на выборах президента, а в парламенте ПСР и ПНД, создав Народный альянс (Chumhur Ittifaki), обеспечили квалифицированное большинство, позволяющее провести практически любой закон. Однако сама по себе Партия справедливости и развития утратила парламентское большинство, имея всего 42,42% мандатов, что привело к ее зависимости от 11,17% голосов националистов.

Voanews.com Девлет Бахчели и его агитационный «корабль»

При этом Бахчели, как младший партнер в Народном альянсе, рассчитывал, что его партия, которую стали называть второй правящей, получит какие-то портфели в новом правительстве. Но произошло другое. В стане националистов усилились расколы, что резко ослабило их позиции. Вот почему, когда Партия националистического действия выступила с идеей провести политическую амнистию, поддержки она не получила. Потом случилась история с видным функционером ПСР курдского происхождения Бекиром Боздагом. Группа курдов попыталась через суд отменить текст школьной клятвы (Andımız), содержащей в себе фразу: «Какое счастье быть турком!». Верховный суд Турции отклонил это требование, чем возмутился Боздаг. В свою очередь, националистам не понравилось то, что ПСР оказала поддержку своему курдскому однопартийцу. ПНД заявила, что ей теперь не по пути с теми, кто противопоставляет себя принципам тюркизма.

Бахчели объявил о распаде альянса со старшим партнером: на предстоящих муниципальных выборах его националисты будут выступать под собственным флагом. Но вот что любопытно — правящая партия отнеслась к такому решению спокойно. Дело в том, что Эрдоган, демонстрирующий игру гроссмейстерского уровня по части заключения различных тактических альянсов, дает понять, что не нуждается больше в политических услугах националистов. Можно смело предполагать, что именно команда президента приложила руку к процессу раскола их лагеря и теперь ищет других политических попутчиков. Хотя есть версия, согласно которой Бахчели сознательно шел на обострение отношений с ПСР и Эрдоганом, полагая, что позиции того внутри страны начинают слабеть из-за сложного экономического положения и проблемных отношений с Западом, что должно толкнуть электорат в объятия националистов.

Dr Mary Gillham Archive Project Конкуренты

Однако Эрдоган пока что легко переигрывает оппозицию, эффективно используя свои новые президентские полномочия для укрепления веры общественности в своё лидерство. Более того, похоже, что президент снова начинает дрейфовать в сторону курдов, которые в былые времена оказывали лично ему и его партии серьезную поддержку. Иначе говоря, тактическая ставка на националистов исчерпала свой ресурс. Поэтому демарш Боздага в истории со школьной клятвой воспринимается больше как классическая политическая операция. К тому же главный избирательный цикл в Турции позади, предстоящие муниципальные выборы мало что определят в дальнейшем ходе событий в стране. Эрдоган будет разыгрывать курдскую карту с учетом новых межпартийных раскладов и ситуации, складывающейся в Сирии и в Ираке. Что выйдет из такого маневра, покажет время.