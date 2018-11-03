Несмотря на то, что тайные встречи эмиссаров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжаются, пока конкретные сроки их личной встречи не просматриваются. Конфиденциальные переговоры по вопросам организации такой встречи, в том числе на уровне руководителей разведывательных органов двух стран, проходили в июле во Вьетнаме и не так давно в столице Монголии — Улан-Баторе. Однако, как сообщает японское агентство Киодо, по информации источника из правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) на днях Пхеньян посетил депутат парламента от этой партии Синго Канэмару, сын известного японского политика, заместителя председателя ЛДП Син Канэмару, который в 90-е годы прошлого столетия прилагал усилия для установления дипломатических отношений между Японией и КНДР.

Северная Корея

Японский эмиссар в ходе пятидневного визита имел встречи и беседы с северокорейским послом по переговорам о нормализации отношений с Японией Сон Ил Хо. Одной из главных тем переговоров по-прежнему была проблема возвращения японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами и насильно вывезенных в КНДР, где по одной из версий они были использованы в интересах разведки Пхеньяна. В свое время японское правительство предоставило властям КНДР список из 17 японских граждан, считающихся похищенными. В 2002 году в результате неожиданного визита в Пхеньян премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир принес официальные извинения за похищения и дал разрешение на временное возвращение на родину пятерых японцев. Что касается остальных, то северокорейское правительство утверждает об их смерти и возвращаться к вопросу о похищенных отказывается.

Как сообщил Канэмару, и на сей раз северокорейский представитель повторил официальную позицию и вновь заявил, что проблема похищенных решена, ибо на территории КНДР не осталось ни одного живого из числа похищенных в 70—80-е годы.

Хотя официально японское правительство требует вернуть оставшихся 12 японцев или предоставить достоверные данные об их судьбе, в Японии считают, что похищенных было больше. Эта эмоционально весьма острая проблема продолжает волновать японское общество, которое требует от правительства приложить все возможные усилия для ее разрешения. Проблема похищенных является одной из главных задач, которые нынешний премьер Абэ обещал японцам решить. Поэтому он, неоднократно заявляя о своей готовности к встрече с Кимом, настаивает, чтобы именно вопрос о возвращении похищенных был приоритетным на переговорах.

Японские солдаты

Со своей стороны, согласно утверждениям Сон Ил Хо, условием встречи должны быть «искренние извинения» Японии за колониальное владение Корейским полуостровом с 1910 по 1945 годы. Причем такие извинения должны предшествовать встрече. Известно и том, что руководство КНДР требует от Японии крупной денежной компенсации за установленный в прошлом в их стране колониальный режим. Не отказываясь от встреч с японскими эмиссарам, Пхеньян тем не менее дает понять, что ожидает изменения позиции Токио по вопросу извинений.

Как заявил северокорейский посол, до сих пор от Японии не поступило «совершенно никаких конкретных предложений» по поводу прогнозируемой встречи лидеров двух стран. При этом, похоже, в Пхеньяне полагают, что заинтересованность Абэ во встрече выше, чем у Кима, ибо после активных контактов последнего с американскими, южнокорейскими и китайскими, а в недалекой перспективе и российскими руководителями Абэ оказывается как бы в стороне от процесса нормализации на Корейском полуострове, что не может не волновать японца, не желающего оставаться на вторых ролях.

Если перспективы встречи прояснятся, неизбежно встанет вопрос, где ее проводить. Нельзя исключать, что руководство КНДР будет настаивать на Пхеньяне, ссылаясь на прецедент визита Коидзуми. Однако будет ли это приемлемо для Абэ? Ибо в этом случае ему придется ехать как бы «на поклон» к политику, которого еще недавно в Японии призывали физически уничтожить вместе с его режимом. Но ведь и Трамп с Кимом публично на весь мир обменивались весьма нелицеприятными, граничащими с личным оскорблением эпитетами в адрес друг друга…

Токио