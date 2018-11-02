



Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей

Президент Украины Петр Порошенко посетит Турцию с официальным визитом 3−4 ноября, передает правительственное турецкое агентство Anadolu. По данным издания, Порошенко примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкие источники сообщают, что в ходе саммита будет обсуждено «политическое, экономическое и оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьба с терроризмом».

Вместе с тем, как информируют украинские издания, президент Украины планирует встретиться с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь председателя Верховной рады Украины Андрей Ковалев: «Президент летит в Турцию. На 4 ноября у него запланирована встреча с Варфоломеем. Думаю, после этой встречи Варфоломей выйдет с официальным заявлением об объявлении собора. Но скажет не только о том, что в Киеве соберется собор, а сообщит подробный регламент этого собрания … По моим прогнозам, уже в ноябре состоится объединительный собор». То есть помимо государственного и политического контекста визит Порошенко в Турцию и его переговоры с Эрдоганом приобретают и религиозный характер. И это является продолжением «встречи на ногах» между украинским и турецким президентами в международном аэропорту Стамбула, состоявшейся 9 апреля сего года.

Напомним, что произошло после этого. 17 апреля Порошенко неожиданно и срочно пригласил к себе на 14:30 лидеров фракций Верховной рады. Встреча его с депутатами транслировалась в прямом эфире. Президент сказал парламентариям, что он написал официальное обращение к константинопольскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине и просит фракции присоединиться. 19 апреля свой шаг сделала Верховная рада, когда большинством в 268 голосов поддержала эту инициативу. Таким образом началось то, что сегодня обозначают как вступление в последнюю фазу процесса создания Единой поместной православной церкви на Украине (ЕППЦ). Тем временем на другой стороне, в Анкаре, президент Эрдоган принял 25 апреля в своем особняке Варфоломея. При этом на встрече присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Стороны не стали раскрывать, какие именно вопросы обсуждались в ходе встречи, но, похоже, что главным стал все-таки украинский вопрос, связанный с появлением ЕППЦ. ИА REGNUM достаточно подробно описывало последовавшие вслед за этим события и тенденции. Поэтому остановимся на том, как расставлены на доске фигуры сейчас. Операция Киева и Фанара не вышла для них легкой прогулкой и тем более блицкригом, им не удалось поставить Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви мат в три хода. Константинопольский патриархат попытался выступить в роли «миротворца» и «врачевателя» церковного раскола, приняв решение о принятии в евхаристическое общение клир и паству непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Однако это не сработало, причем даже не из-за позиции канонической УПЦ МП.

Возмутителем спокойствия стал глава УПЦ КП патриарх (в версии Фанара — митрополит) Филарет. Как рассказывал недавно возглавляющий УАПЦ митрополит Макарий, амбиции его «коллеги» слишком велики: «Объединительный собор состоится, когда будет готов устав и название единой Церкви. Этого нет. С чем идти на собор? Пообщался об этом с предстоятелем Киевского патриархата Филаретом. Он говорит: «Устав у меня есть». У меня тоже есть. Но из двух нужно сделать один. «Нет, — говорит, — мой будет». В свою очередь украинский религиовед Андрей Юраш отмечает, что «украинская власть выполнила свою часть задания — сделала все, чтобы получили автокефалию. Теперь нужно согласовать действия представителям украинских Церквей, их предстоятелям. Сейчас все зависит от них».

President.gov.ua Митрополит Макарий

Юраш надеется, что «церковникам удастся отложить личные амбиции и прийти к компромиссу». Однако архимандрит Кирилл Говорун (Московский патриархат), один из сторонников автокефалии, признает, что «если Церкви и дальше будут выходить из своих корпоративных интересов, ничего не помешает Константинополю оставить все, как есть». Это понимает и Фанар, давая знать о своем недовольстве. На днях близкий к Константинопольскому патриархату греческий портал Orthodoxia.info обвинил Филарета в том, что он становится «частью проблемы», а не «ее решением». Фанар «снял анафему» с него и восстановил его «епископский чин». Однако глава УПЦ КП «действует так, как будто его только что избрали Вселенским патриархом», и создает впечатление, что формирование ЕППЦ — это процесс «создания этнической или антироссийской Церкви на Украине». В том числе этим Филарет бьет по международной репутации Константинопольского патриархата, который и так начинает нести ощутимые имиджевые потери.

Так, на днях в Русскую православную церковь за границей перешла община православного храма Рождества Христова во Флоренции, находившаяся ранее в юрисдикции Фанара. Поводом послужили несогласия с действиями Константинополя на Украине. Опасения в той или иной степени высказывают различные Православные церкви. Не приветствует, похоже, поведение Фанара также Ватикан. Как отмечает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, «мы никогда из уст папы или его представителей не слышали какой-либо поддержки разбойнических действий Константинополя. Мы никогда не слышали какой-либо поддержки тех действий украинской власти, которые направлены на дискриминацию русскоязычного населения. И мы в целом видим очень сбалансированную позицию, с которой выступает и лично папа Франциск, и Ватикан как государство, и Римско-католическая Церковь на самых разных уровнях».

Center for American Progress Варфоломей

Вряд ли такого хотел Порошенко, когда затевал церковную смуту на Украине, равно как и патриарх Варфоломей. Так что им есть много чего обсудить во время встречи в квартале Фанар. А наряду с тем тема автокефалии и ЕППЦ будет присутствовать на переговорах украинского президента и турецкого. Порошенко встречается с Эрдоганом в дни, когда Россия отмечает национальный праздник, День народного единства. Четыре века назад нашу страну раздирала Смута, в которой были завязаны и иностранные акторы. То же украинское казачество, которое, сознательно или нет, но выступило против Москвы в интересах Османской империи, которая вместе с Лондоном стравила русских и поляков, чтобы окончательно сорвать зарождавшийся в XVI веке альянс между Святым престолом, Священной Римской и Персидской империями и Русским царством против Стамбула.

Посмотрим, на чьей стороне выступит Турция сегодня. С одной стороны, Эрдоган все чаще апеллирует ко временам величия и могущества Османской империи, того и глядишь, объявит о возвращении столицы из Анкары обратно в Стамбул. С другой стороны, турецкий президент — опытный политик, который понимает, что Россия в настоящее время может помочь Турции, причем не только на сирийском направлении в частности и Ближнем Востоке и Закавказье в целом. И этим она выгодно отличается от украинских гетманов, чьи сиюминутные выигрыши всегда оборачивались стратегическими проигрышами.