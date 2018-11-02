Иваново, 25 мая, 2020, 16:49 — ИА Регнум. 199 предприятий и организаций торговли и сферы услуг Ивановской области проверены на соблюдение требований регламентов работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, на 54 предприятиях — то есть примерно в четверти случаях — были выявлены нарушения. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По результатам этих контрольных мероприятий выдано 46 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 28 дел об административном правонарушении. В общей сложности приостановлена деятельность, в том числе по согласию и инициативе руководства организаций, 32 объектов. В отношении четырех объектов составлены административные протоколы о приостановлении деятельности, эти материалы рассмотрены судом. Требования Роспотребнадзора удовлетворены, деятельность предприятий на разные сроки приостановлена. В настоящий момент судом рассматривается еще одно дело», — сообщил врио главного санитарного врача Ивановской области Павел Колесник.

В числе нарушений, которые чаще всего фиксируются проверяющими, — недостаточный контроль за использованием сотрудниками средств индивидуальной защиты, а также недостаточный запас дезинфицирующих средств. В частности, в ряде случаев на предприятиях отсутствовала даже вода.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Ивановской области целый ряд предприятий и организаций возобновил работу после длительного простоя. При этом на руководство предприятий была возложена обязанность жесткого соблюдения норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности.