Туркмения является самой закрытой страной бывшего СССР. Трудности в получении виз даже для бывших сограждан из постсоветских республик, связанные с этим краткосрочные визиты в страну журналистов создают крайне неполную картину происходящего в этом среднеазиатском государстве. К этому стоит добавить весьма ограниченный доступ населения к интернету, который также отнюдь не добавляет ясности в оценке текущей ситуации. Тем не менее скрыть абсолютно всё в современном мире невозможно. К тому же последнее время об отмене визитной карточки Туркмении, «коммунального рая», всё чаще открыто заявляет уже первое лицо государства — Гурбангулы Бердымухамедов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кыз-Кала

Ближайшее вступление в «золотой век» «нейтрального независимого Туркменистана» было провозглашено в самом начале 90-х годов первым президентом Ниязовым. Главным подтверждением наступления «золотого века» стало введение бесплатной коммуналки, включая газ, воду, электричество, а также пищевую соль. При этом о качестве подобного щедрого дарования в официальных репортажах и помпезных речах туркменских чиновников не упоминалось. Регулярные перебои с электричеством и газом, равно как и фактически ежедневное отключение воды стали обыденностью для граждан республики.

Также, по всей видимости, для скорейшего наступления «золотого века», Туркменбаши осуществил ряд радикальных реформ, в частности, упразднил пенсии по старости и инвалидности, уволил большую часть младшего медперсонала, запретил продажу иностранных печатных изданий, закрыл для граждан доступ в интернет, сопровождая всё это возвеличиванием себя самого в беспримерных даже по среднеазиатским меркам масштабах. По всей стране было поставлено свыше 10 тысяч памятников великому «сердару» (вождю), город с непозволительно нетуркменским названием Красноводск вступил в «золотой век» уже как Туркменбаши. Множество улиц были названы именем Ниязова и его родителей.

David Stanley Золотая статуя Сапармурата Ниязова в Ашхабаде

В 2006 году Сапармурат Ниязов скончался и руководителем страны стал Гурбангулы Бердымухамедов. Имея перед глазами опыт правления столь оригинального президента, Гурбангулы Мяликгулыевич не мог не начать руководство государством без щедрого подарка своим согражданам. На сей раз бесплатным стал бензин. Вернее, бесплатными стали ежемесячные 40−200 литров топлива, в зависимости от типа транспортного средства. Докупить недостающие литры можно было по коммерческой цене, которая после такого социального подарка взлетела в восемь раз. Наступила некоторая либерализация в социальной жизни страны. Была восстановлена Академия наук Туркменистана, разрешён доступ граждан к интернету (хотя по состоянию на 2018 год доступом во всемирную сеть обладают порядка 5% граждан), отменено обязательное ношение женщинами национальных костюмов, отменен экзамен на знание «Рухнамы» (книга о цивилизационном пути туркменского народа за авторством Туркменбаши) в учебных заведениях и др. «Золотой век» в стране официально сменился «эпохой счастья и могущества».

Относительный коммунальный «рай» в Туркмении держался на высокой цене на углеводороды в нулевые годы, ведь республика занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа и обладает вторым в мире по величине газовым месторождением. Однако, уже к 2010−11 годам стало ясно, что даже периодическая подача бесплатного газа, электричества и воды сильно обременяет государственный бюджет, и президент пошёл на более широкое использование рыночных механизмов в экономике.

С 2013 года была разрешена приватизация жилья, в 2014-м отменён бесплатный бензин. Падение цен на углеводороды заставило центробанк страны пойти на девальвацию национальной валюты, маната. В 2015 году были введены ограничения на покупку иностранной валюты, а часть зарплат стали выплачивать облигациями государственного займа. Чуть позже у населения начались проблемы и с продуктами питания. С 2016 года в туркменских городах появились очереди за продуктами первой необходимости: растительным маслом, сахаром, мороженым мясом, яйцами, курицей, сигаретами. Официально руководство продолжало оповещать своих граждан и иностранных наблюдателей о процветании Туркменистана, но факты говорили об обратном.

Купюра достоинством 1000 манат

Казалось бы, как страна, столь богатая природным газом, может в ХХI веке погрузиться в нищету? Ответ в предельно неэффективном планировании. За годы «золотого века» и «эпохи счастья», по сути, не было приложено никаких усилий по диверсификации экономики, в связи с чем даже значительную часть продовольствия Туркмения вынуждена была импортировать. Подливает масла в огонь и непродуманная внешняя политика. В 2016 году Газпром отказался от закупок туркменского газа из-за жалоб Ашхабада в Стокгольмский арбитраж по поводу задолженностей. А спустя год республика лишилась по факту доступа для своего газа уже и на иранский рынок из-за имеющихся разногласий с Тегераном по неоплаченным долгам. В итоге единственным покупателем туркменского газа остаётся лишь Китай, скупающий голубое топливо по заниженным ценам, а выручка от продажи идёт, по сути, на оплату тех же китайских кредитов. Из-за значительного дефицита бюджета Бердымухамедов вынужден был запросить у России кредит в размере 2 млрд долларов. Даже Международный валютный фонд, несмотря на то, что всегда в своих докладах оперирует данными, полученными от официального Ашхабада, выразил серьёзную озабоченность здоровьем туркменской экономики по итогам визита представителей в эту страну в ноябре 2017 года.

Вместе с тем в стране растёт безработица, которая к весне-лету 2017 года составляла порядка 60%. Несмотря на то, что туркменские власти продолжают усердно бороться с немногочисленными оставшимися независимыми журналистами, многие факты о социально-экономическом положении в Туркмении всё же становятся известны широкой публике. В частности, всё больше граждан республики совершают частые поездки в Турцию, Азербайджан, Иран и среднеазиатские страны с целью торговли элементарными предметами быта и первоочередных продуктов питания. Речь идёт уже о таких простых товарах, как хлеб, колбаса, яйца, сигареты, водка, сахар, лекарства и т. д. В подтверждение столь печальным фактам может говорить создание Бердымухамедовым Комиссии по продовольственной безопасности в декабре прошлого года.

Random Retail Пустые полки в магазине

Однако эта мера за последний год не переломила тренда на продолжающееся обнищание населения. По данным издания «Хроника Туркменистана», цены на табачные изделия взлетели в три раза к началу октября этого года. В итоге целые пачки стали жителям не по карману, и люди уже перешли на поштучную куплю-продажу сигарет с рук. То же издание 16 октября сообщает уже о нехватке муки. У магазинов выстраиваются длинные очереди, и буквально вчерашние друзья и соседи теперь вынужденно стали друг для друга конкурентами в борьбе за выживание.

И по истине новогодним «подарком» своим согражданам станет отмена бесплатной коммуналки, питьевой воды и столовой соли с 1 января 2019 года, что, по заявлению самого Аркадага («покровителя», официальный статус нынешнего президента), необходимо «в целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике». В итоге даже былой сомнительный «коммунальный рай» начинает последовательно погружаться во что-то похожее на хозяйственно-бытовой ад. Те, кто в состоянии уехать за пределы государства в поисках лучшей доли, уезжают целыми семьями, главным образом из обедневших малых городов и сельской местности.

Bjørn Christian Tørrissen Гурбангулы Бердымухамедов — «благодетель» на лихом коне

Тем не менее вместо того, чтобы попытаться обуздать экономическую ситуацию и обратить взор на сверхбогатых чиновников и топ-менеджеров сырьевых компаний, власть решила посильнее закрутить гайки в и без того архаичном обществе. В частности, осенью этого года закупающих продукты в Ашхабаде селян стали отлавливать полицейские и выписывать им штрафы. Молодёжь, гуляющую по улице в наушниках, также стали штрафовать, якобы в интересах «их собственной безопасности», поскольку они могут не услышать приближающийся автомобиль и попасть под его колёса. В начале апреля сего года в республику запрещены к ввозу женские шорты и купальники бикини, которые, согласно комментарию представителей таможенной службы, противоречат «нравственным нормам туркмен». Видимо, именно так выглядит современная рыночная экономика и эффективный менеджмент по-туркменски.

В начале октября стало известно, что школьных учителей и работников сельского хозяйства бывшей Ташаузской области (ныне Дашогузский велаят) стали в обязательном порядке привлекать для сбора металлолома среди мусора. Что уж скажешь, действительно «мудрое» решение по диверсификации источников сырья. В итоге работники сельхозпредприятий вынуждены разбирать на запчасти даже сельскохозяйственную технику.

Archives.gov Залежи металлолома

Ввиду участившихся случаев выезда граждан Туркмении за границу на заработки правительство пошло на ограничение потока выезжающих. Просто в произвольном порядке отказывая значительной части молодёжи в выезде за рубеж, а родственников уже уехавших всё чаще вызывают на «беседы» в органы министерства национальной безопасности. В некоторых учреждениях у сотрудников стали даже брать расписки о том, что не поедут работать за границу.

А чтобы народ не сомневался, что страна продолжает жить в «эпоху счастья», ему регулярно транслируют по телевидению то парадные стрельбы президента из различных видов оружия, то демонстрацию им же искусства наездника на лошадях, то проведение главой государства спортивных тренировок для министров. Не забывают официальные СМИ упоминать и о талантах поэта и даже диджея у Бердымухамедова. Считается, что он ещё и лично сочинил гимн Азиатских игр в 2017 году.

Местные жители не проявляли к этому особого интереса, из-за чего стали массово обзаводиться спутниковыми тарелками, что, естественно, вызвало ожидаемую логику поведения со стороны туркменских правоохранителей. Спутниковые антенны демонтировали в добровольно-принудительном порядке. После отмены Бердымухамедовым запрета на пользование интернетом, последний так и не стал широко распространен в обществе из-за его дороговизны и, во многом, бесполезности. Фактически сразу после разрешения интернета, в числе повсеместно заблокированных ресурсов оказались соцсети и мессенджеры. А в 2013 году под блокировку попал даже официальный сайт президента России kremlin.ru, поскольку те жители республики, что обладают еще и российским гражданством просто завалили интернет-ресурс Кремля жалобами.

Joybot Спутниковая тарелка

Всё это вызывает у туркмен чувство отчаяния и безнадёжности и желание поскорее уехать из страны. Ещё в 2016 году Комитет ООН против пыток отметил, что к ним направлено уже 15 190 заявлений от граждан Туркменистана на соискание статуса беженца. Посольство России в Ашхабаде в том же году говорило уже о свыше 25 тыс. заявлений от владельцев туркменских паспортов на получение статуса переселенца. И если в 90-е в Россию бежали в основном русские жители республики, то сейчас желание покинуть Туркмению массово высказывают уже сами туркмены.

Недовольство подобным поведением властей в широких массах не может копиться слишком долго. Тем не менее организованных политических сил, оппозиционно настроенных к действующей власти, в Туркмении практически нет. Любые силы, как системные, так и несистемные, давно подавлены. Кто-то сидит в тюрьмах, как бывший министр иностранных дел республики Батыр Бердыев, а его коллега, также бывший глава туркменского МИДа, Борис Шихмурадов, будучи арестованным в 2001 году, и вовсе пропал без вести в колонии в 2003 году. Иные находятся в эмиграции, как коммунист Батыр Мухамедов или бывший посол в Турции Нурмухаммед Ханамов. Де-факто, ни пророссийской, ни прозападной оппозиции в стране нет. Но свято место пусто не бывает, и накопившимся недовольством простых граждан, вполне вероятно, будет стремится воспользоваться растущее исламистское подполье.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Заключённый

Ещё в 2013 году достоянием общественности стал захват Сирийской Арабской армией командира подрывников «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ровшена Газакова по кличке Абу Абдулла. ВГТРК посвятила тогда целый репортаж этому событию. Из него стало известно, что в ходе допроса Газаков признался, что прибыл в Сирию из Туркмении для участия в джихаде вместе с группой своих подопечных. Более того, в изъятом у Газакова ноутбуке нашлись видеозаписи, в которых некий лидер джихадистов благословляет Газакова на войну с неверными в Сирии. Видео было снято в Ашхабаде. Естественно, туркменский МИД, пытаясь хоть как-то сохранить лицо, всё это отрицал и назвал вымыслом. На начало 2015 года европейские исследователи в ходе анализа материалов, захваченных армиями Ирака, Сирии и их союзников, зафиксировали более трёх с половиной сотен боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с туркменскими паспортами. А уже в 2017—2018 годах отмечен аналогичный по численности приток граждан республики в ряды джихадистов Афганистана, о чём в интервью порталу «Курсив» рассказал афганский журналист Ахмед Дурани.

Очевидно, что продолжающаяся с 90-х годов архаизация общества, возвеличивание культа личности президента вкупе с последовательным обнищанием широких народных масс делает в глазах бедных слоёв населения карикатурные страшилки исламистов об ужасах современных «светских» режимов повседневной реальностью. В сторонниках «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие туркмены видят чуть ли не единственную силу, способную установить хоть какую-то социальную справедливость. И джихадисты этими настроениями активно пользуются.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Отчаяние

Неофициальные исламистские школы сейчас растут в Туркмении повсеместно. Даже министерство национальной безопасности заявляет о задержании представителей «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других. Возникают они как в городах, так и в сельской местности, как среди заключённых тюрем, так и среди военнослужащих. Рядовые сотрудники полиции и солдаты-срочники в полной мере испытывают на себе тяготы нынешнего экономического положения и не меньше других своих соотечественников подвержены исламистской пропаганде. Свидетельством тому стало дело военнослужащих-исламистов в 2017 году, когда было задержано 70 человек, занимавшихся пропагандой радикального ислама на территории воинских частей. Разумеется, критика политического режима многими военными воспринимается на ура, ведь жалование часто не выплачивается месяцами, а продовольственный паёк сокращается.

Подобные факты говорят о серьёзном кризисе внутри силовых структур. Даже президент Бердымухамедов всё чаще стал открыто подвергать критике руководителей погранслужбы, МВД, Минобороны. Многие начальники отделов получают взыскания, кто-то переводится на другие должности. Так, со своих должностей были сняты министр нацбезопасности Доврангельды Байрамов и начальник погранслужбы Бегенч Гундогдыев. Новым руководителем МНБ стал экс-министр обороны Бердыев. Перед ним стоит весьма непростая задача — нормализовать работу ведомства, активизировать борьбу с международным терроризмом и повысить эффективность туркменской контрразведки. Реализовать это будет, мягко говоря, непросто, поскольку ещё с 90-х годов туркменские органы госбезопасности стали своего рода удобным административным прикрытием для своего бизнеса или трамплином для карьерного роста устраиваемых по блату родственников чиновников.

Dickelbers Шеврон полиции Туркменистана

Кроме того, чрезмерно активная борьба с отдельными политическими активистами и независимыми журналистами неизменно всё это время забирала силы и средства, необходимые для борьбы с реально опасным врагом. В 2008 году без всеуслышания не осталось громкое преступление, в ходе которого двое мужчин забаррикадировались на территории недостроенного завода питьевой воды и несколько суток держали оборону, убив и тяжело ранив около десяти сотрудников МНБ и МВД Туркмении. Уничтожить двух террористов удалось лишь благодаря применению артиллерии и бронетехники. Увы, но вряд ли подобный факт может говорить о высоком профессионализме силовиков.

Особое беспокойство в текущих условиях вызывает ситуация на афгано-туркменской границе. В 1990-х и 2000-х годах большая часть пограничных инцидентов сводилась к попыткам афганских наркоторговцев выкрасть своих должников по героиновым сделкам, однако с 2010-х основную опасность представляют уже религиозные экстремисты. В 2014−15 годах в результате нападений исламистов на туркменские погранпосты погибло около сотни местных жителей, сожжено около десятка домов. Тела многих погибших пограничников найдены обезглавленными, что выдаёт характерный почерк казней ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В июле этого года несколько часов шёл бой на туркмено-афганской границе, в результате которого погибло 25 туркменских военных. Даже официальные республиканские СМИ подтвердили информацию о погибших и характере боя. Подобные эпизоды гораздо реже встречаются на границах Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном.

Nasa.gov Граница Туркмении и Афганистана

Почему же исламские боевики решили сосредоточить основную активность на туркменском участке? Безопасность таджикского участка гарантирует российская армия (в лице её 201 военной базы), в настоящий момент приобретающая бесценный опыт ведения современных боевых действий в Сирии. Узбекский участок — очень короткий, да и узбекские вооруженные силы слишком многочисленны для попыток штурмовых действий. Слабая немногочисленная армия, нехватка профессиональных командирских кадров, недостаточные для отражения военной угрозы ВВС, а также нежелание руководства исправлять ошибки в стратегическом планировании и логистике представляют для афганских боевиков Туркмению как наилучший вариант для направления главного удара, тарана для военного продвижения в Среднюю Азию.

Подобные данные заставляют ещё больше беспокоиться о будущем Туркменистана. Учитывая ту огромную массу проблем, которая всё сильнее давит на государственную стабильность, у нынешнего руководства страны остаётся всё меньше возможностей самостоятельно наладить жизнь в стране. Телевизионное лицемерие, показательная роскошь политических элит и их нежелание пересмотреть сложившийся порядок вещей обрекают Туркмению на серьёзный гражданский конфликт, последствия которого будут совершенно непредсказуемы для всей Средней Азии. «Эпоха счастья и могущества» имеет все шансы в ближайшие годы смениться эпохой горя и хаоса, а страна рискует скатиться в положение нынешнего беспокойного Афганистана.