Пользователи интернета в «восхищении» читают о том, как постпред нашей страны при ООН на заседании Совета Безопасности «пристыдил» Запад цитатой из Александра Пушкина. Мне же думается, что в выборе цитаты Василий Небензя явно ошибся.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Два соображения на этот счёт.

Первое. Не закончилось ли время, когда надо было делать акцент на том, чтобы Запад «стыдить»? Конкретных людей стыдить, конечно, никогда не поздно, но в заседании СБ ООН участвуют не столько люди, сколько их должности, функции. Они представители своих стран, своих политических объединений. Объединённый Запад сегодня стыдить поздно.

Второе. Пушкин — наше всё (это, как известно, сказал ещё в XIX веке важнейший для русского самосознания мыслитель Аполлон Григорьев). Пушкин — наша драгоценность. Не надо разбрасывать его цитаты перед врагами, пытаясь пробудить в них «чувства лучшие». Бесполезно.

Если уж говорить словами Александра Сергеевича, то для того, чтобы врагов вразумлять. Время для этого давно пришло.

Иван Айвазовский. Прощание Пушкина с морем. 1877

Клеветникам России (1831)

О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою Враждуют эти племена; Не раз клонилась под грозою То их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре: Кичливый лях, иль верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда; Для вас безмолвны Кремль и Прага; Бессмысленно прельщает вас Борьбы отчаянной отвага —И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли, Что на развалинах пылающей Москвы Мы не признали наглой воли Того, под кем дрожали вы? За то ль, что в бездну повалили Мы тяготеющий над царствами кумир И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов.