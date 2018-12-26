Только ленивый совсем уж обозреватель не написал про этот фильм, что это самый провальный в критике фильм за всю мировую историю фильмов про мафию. Разве это не интересно?

Цитата из х/ф «Кодекс Готти». Реж. Кевин Коннолли. 2018. СССР Джон Траволта в роли Джона Готти

По-моему, прекрасный повод его посмотреть.

Разбираться в причинах критической неудачи (да и отсутствия особого зрительского успеха) можно бесконечно. Перегруженный сценарий, смены режиссёров, которые работали над фильмом, слишком много клише. Особенно в диалогах. Слишком бурное смешение довольно «смелых» режиссёрских решений и неуклюжести. В любом случае это странное произведение. Особенно на фоне канонических «Однажды в Америке» или «Крёстного отца». Думаю, что дело в этом. Все примерно понимают, как «правильно снимать про мафию». Это уже стало примерно таким же искусством, как исполнять симфоническую музыку. В этом смысле просто фильм про «людей чести», где правительство плохое, а плохие парни хорошие, — никого ни в чём не убеждает.

Пока я думал про эту рецензию, я довольно много прочитал. Пару книжек про зарождение итальянской мафии, например. Действительно интересно. Вообще на фоне этого фильма в очередной раз понимаешь, насколько жизнь зачастую интересней, чем то, что с ней делают «творческие люди», когда превращают в художественное произведение. Почему это так? Почему я смотрю интервью с самим Готти-младшим, сыном «легендарного мафиози», и мне интересно при всей ненависти к этим персонажам? А я смотрю фильм по его же книжке — и мне скучновато. Это большая загадка. Как можно испортить любую трагикомическую жизнь, когда превращаешь её в фильм. Я думаю, что дело в том, что в жизни её суть и соль ещё надо разглядеть, тогда как в фильме её должны как бы разжевать для нас. Эту соль земли. Эту тайну бытия. Словно бы наши дёсны кровоточивы и беззубы и «сами мы не поймём». А вот создатели все объяснят. По понятиям. Почти. А что они объясняют? В данном случае.

Что мафия — это почти церковь. Даже в ритуале «принятия» в это братство в Италии фигурирует колючка дикого апельсина, которым прокалывают пальцы до крови. А потом нужно перекидывать сгорающую открытку с ликом святого. Из руки в руку — и при этом произносить слова клятвы. Я не шучу. По крайней мере, так было в старые добрые времена. Сейчас банки, проводки денег, романтика пропала. Вообще итальянская мафия стала поводом для парочки диссертаций, десятков фильмов и сериалов, сотен книг. Вероятно, какая-та странная культурологическая смесь католичества, кровной мести и горячей итальянской крови (да-да, это всё ещё со времен семейств Монтекки и Капулетти повелось), нищеты и эмиграции (в случае переноса итальянской мафии в Нью-Йорк). Всё это создает какую-то почву.

Фредерик Лейтон. Примирение глав фамилий Монтекки и Капулетти над мёртвыми телами детей. 1854

В постсоветской России с её криминальным капитализмом (точнее, феодализмом) это всё выглядит несколько странно в известной степени. И вообще, вот что я хочу сказать urbi et orbi. Никакие они не люди чести, и всё это людское-воровское — увы, такая же грустная ложь, как конституция и заповеди писаний… В этом смысле интересно задуматься о мафии как о модели жизни вообще, где есть «власть», которая делит мир на «своих» (разной степени авторитетности) и «чужих», которых нужно использовать или уничтожать. Грустная и не слишком оптимистичная картина мира. Но, положив руку на пистолет (или хотя бы клавиатуру, в случае критика), так ли это далеко от истины? Церкви? Правительства? Спецслужбы? Мафия? У них всех есть одна мораль «для своих», а другая — для остальных. И в этом есть некоторое печальное лицемерное устройство жизни. У нас — великий разведчик, у них — предатель. Не будем слишком спекулировать, только заметим, что актер, который играет главную роль в фильме, ещё и саентолог высшего звена. Вот уж где можно поговорить про «мафию». В полном объеме.

Вернемся к фильму. Что вы можете увидеть в фильмах про мафию? Мужественных и достойных донов. Предателей. Крыс. Пиццу. Пиццу. Пиццу. Пистолеты. Поэтику и романтику преступного мира. Почтение к женщинам. В «кодексах чести» итальянской мафии это отдельно прописывается и подчеркивается. По чуть-чуть можете увидеть убийств, подкупа, шантажа, распятия, коррупции. В данном фильме, кстати говоря, интересной особенностью является то, что в нём перекрываются довольно хаотично временные пласты жизни героя. Собственно основной линией является его «канонизация» в преступном мире и смерть. Интересно, что, согласно апокрифам, его предсмертные слова врачу отличались метафизическим пафосом. В духе. «Я вот умираю, но я буду жить ещё 500 лет. Вы никогда не увидите такого человека, как я» (примерная цитата, желающие могут уточнить). Они будут жить вечно. Они всех купили. Врачей, юристов, само собой, людей в рясах. У них всех хорошо. Они классные. Про них снимают фильмы. Дети ходят по улицам с криками «хочу быть как дон, вор в законе, кто-то там ещё».

Цитата из х/ф «Кодекс Готти». Реж. Кевин Коннолли. 2018. СССР Я здесь босс

Что ещё про это кино? Яркий образец того, как формальная «сделанность» всего ни к чему не привела. Вроде бы, есть хорошие актерские работы. И мизансцены правильные. И сценарий, пусть и совершенно претенциозный и «сбивчивый», но как бы интересный. И сцены как-то решены. Например сцена, где мафиози плачет о сбитом машиной сыне. Как тут его не пожалеть. Плачет ночью. Когда его видит другой, оставшийся в живых сын, который позже продолжит отцовский бизнес: рэкет и так далее. Но позже «отойдет от дел». Это же так благородно, не правда ли. Отходить от дел. Тут наши олигархи и прочие могут дать фору любым мафиози. Это известно с детского сада. Всегда приятно своровать мешок конфет, чтобы раздать потом дюжину другим: красивой девушке, мальчику в костюме попа, воспитательнице. И все будут вас любить. А если дать одну критикам, то и критики тоже. И даже собачке, чтобы лучше махала хвостом.

Как ни странно. Я бы порекомендовал фильм к просмотру. Не так часто бывают фильмы, которые не нравятся всем критикам. Может быть, потому что в них есть что-то, что выше их фраерского понимания…