Тюмень, 19 июня, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Тюмени отменён общегородской бал выпускников «Вальс на набережной» по причине ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Мероприятие было запланировано на 30 июня. Отмечается, что и в 2929 году бал выпускников в Тюмени были вынуждены отменить из-за эпидобстановки по коронавирусу.

Напомним, в Тюмени с 18 июня ужесточены антиковидные меры, которые будут действовать до 18 июля.