У злого воинства немало своих духов. Один из них — Вельзевул (повелитель мух), отвечающий, по одной версии, за обжорство, по другой — за ложь. Как научиться целовать его так, чтоб было сладко? Вас научат федеральные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Телевидение

Мы, в общем-то, привыкли к сериалам про Кармелиту из Хацапетовки и про ментов и воров, неотличимых друг от друга. Привыкли к «Дому-2» и скандальным ток-шоу, где Диана Шурыгина пробует на донышке, а хабалки поучают её с умным видом, как правильно торговать собой, пока актёры открещиваются от своих детей. Мы привыкли даже к тому, что ведущий федерального ток-шоу предлагает «эксперту» съесть ведро дерьма. Ну, а нанятые клоуны, выдаваемые за украинских политологов, стали для многих родными. Но и у этого дна есть днище, а за ним — второе днище. Нужно просто копать, глубоко и упорно. И Первый канал, пичкающий зрителя «Мужским/женским», тут дал, если верить ura.ru, мастер-класс. Впрочем, верится, охотно верится.

По информации издания, шоу использовало беспомощную девушку-инвалида. Произошло это в сентябре — правда вскрылась сейчас. В Тюменской области одна в пустой квартире три дня пролежала девушка-инвалид (диагноз — ДЦП). Мать её, пьющая, ушла из дома. Мало того, как нам сообщили в шоу, чтобы страшнее было, она пропила пять миллионов рублей, полученных в качестве пенсии для дочери. Ну и чтоб совсем зрителю хорошо стало и не думал он больше ни о чём (ни о пенсионной реформе, ни о повышениях цен на бензин), добивка: сожитель пытался изнасиловать девушку, больную ДЦП. Источник? Об этом в интервью заявила сама девушка.

judy_and_ed Подглядывание в щёлку

Но! Позднее выяснилось, что, как сообщил врач интерната, корреспондент «Мужского/женского» подсказывал девушке нужные ответы, а та всего лишь повторяла их за ним. Когда же она сопротивлялась такому беспределу, журналист давил и требовал того, что ему нужно. После такого интервью девушке стало совсем дурно. К донесению правды подключился и детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов, заявивший, что соцслужба и учителя регулярно посещали девушку, а пропитая пенсия — выдумка телеканала.

Перечитайте вышенаписанное. В эфире, когда у экранов — пенсионеры и домохозяйки, нам рассказывают историю о том, как девушка, больная ДЦП, одна лежит в квартире, а её пьяная мать шляется непонятно где, сожитель тем временем пытается изнасиловать инвалида. Нужно ли в принципе подобное выставлять напоказ? И особенно если всё это — враньё в погоне за рейтингами?

Подобные программы с подобными темами в принципе отвратительны для человеческого достоинства, они разрушают все существующие в России ценности. Это гораздо омерзительнее любой порнографии. Гораздо опаснее любых американских санкций. Это террористы ума, пробравшиеся в наши дома через телеэкраны.

Да, Вельзвевул отвечает за обжорство — и отвратные программы никак не могут насытиться хайпом. Телевидение превратилось в помойку, по которой рыщут обезумевшие каннибалы, ища, чем бы поживиться. Но вторая беда заключается в том, что у каннибалов есть камеры и доступ к широкой аудитории. Они делают остальных каннибалами. Да, Вельзевул отвечает за ложь — поэтому нам всё время врут с телеэкрана.

Иероним Босх. Аллегория чревоугодия и любострастия. 1500

А позднее эти же люди, похожие на лоснящихся жаб и индюков, делают удивление и строят сочувствие, когда слышат об очередном расстреле в школах или об очередной социальной мерзости. Но ведь вы сами поучаствовали в ней. Вы подарили ей жизнь. Вы создатели зла, которые кормят своего зрителя мерзостью с утра до вечера, с вечера до утра.

Но вот что удивительно (или нет?) — подобное происходит за федеральные деньги. Да-да, зрителя кормят экскрементами за его же деньги. Приучают быть животным. Это даже не окно Овертона — это бездна Овертона, когда на всю страну демонстрируется мерзость, и тем самым она утверждается. Зрителю вместо нормальных людей подсовывают дегенератов. Других нет? Нет, они есть — просто в доступе к эфирам им отказано. На помойке не место порядочным людям. А если что, то можно самому придумать мерзость.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Ненасытная бездна

И дело не только в девушке-инвалиде, хотя и в ней тоже. Дело — в системе. Последний пример: умер актёр Николай Караченцов — помолчите. Так нет, тут же федеральные каналы и СМИ начинают плясать на его костях, перебирая семейные истории, разочарования, страхи. Какие-то бесноватые родственники и вдовы, любовницы и знакомые вещают на всю страну мерзости о человеке, которого любят миллионы. Одно хочется крикнуть им: заткнитесь! Кто вы, случайно примазавшиеся? Но нет — их пускают в эфир и намеренно провоцируют.

Или взгляните — просто вбейте в поиске — на подборки из той же программы «Мужское/женское». В борделе ведут себя приличнее. На балу у Воланда собирается меньше грешников. Для кого это? Для чего это?

И всё — за наши деньги. Те, что могли бы идти на пенсии и детские сады. Тогда что это? Сознательная диверсия по скотинизации населения? Так враги не в Вашингтоне, а в телевизионных кабинетах? Или это глупость, основанная на вере в то, что так человек отвлечётся от реальных проблем, а значит, элои будут жить беззаботно?

Телевизор «захавает» твой мозг

Но и первое, и второе ведёт не к тупику даже, а к кровавой резне. Похлеще той, что устроили в Керчи или Перми. Потому что нельзя ждать покорности от людей, превращаемых в каннибалов. Они сожрут сначала тех, кто рядом, а после тех, кто сверху. Другого варианта нет. И к чему эти разговоры о сильной стране? Для кого эти басни? Какие могут быть сильная страна и здоровое общество, если зрителей в прямом и в переносном смысле кормят дерьмом, превращая в дерьмоедов? Как они могут при таком рационе создать что-то стоящее?

И, конечно, надо ещё добавить специи лицемерия: мол зритель сам это хавает, хочет подобного. У общества наживы не может быть иной матрицы. А мы существуем именно в таком обществе, где продают и инвалидов и детей: чем гаже — тем прибыльнее. Используют инвалидов ведь не только на федеральных каналах, но и в жизни. И детей насилуют тоже в жизни, извлекая из них прибыль. Свежий пример: отец заставлял старшую сестру бить младшую, чтобы детский контент для социальных сетей был интереснее. Возможно, скоро ему найдут местечко где-нибудь в студии очередного идиотского ток-шоу.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

Раб достоин своего Вельзевула, а свинье незачем поднимать голову к небу. Так общество наживы пожирает само себя. В буквальном смысле. У него нет ни настоящего, ни будущего. Есть только ложь и ненасытность в потреблении мерзости, чтобы, в конце концов, от неё лопнуть; желательно — в прайм-тайм. А если кто-то не сможет — ему помогут, заставив говорить «правильные» ответы. Именно этим сегодня занимается часть федерального телевидения, превращающая людей в скотов, потребляющих свою порцию мерзости и подхрюкивающих от удовлетворения, что всё идёт по плану, и грязь превращается в голый лёд, на котором меж тем мы все когда-нибудь смертельно споткнёмся.