



Иван Шилов ИА REGNUM

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили выступила с первым заявлением после выборов. Она опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что якобы не будет участвовать во втором туре, и поблагодарила проголосовавший за нее электорат, подчеркивая, что пришла к финишу первой. «Телекомпания «Рустави 2» твердит, что я могу снять кандидатуру, — говорила она. — Видимо, меня не хорошо знают… Я упрямая, иду до конца… Я готова к борьбе, потому что я верю в вас. Я верю в ваш выбор».

Но дело в том, что, как уже отмечало ИА REGNUM, согласно грузинскому законодательству, даже в случае снятия своей кандидатуры во втором туре ее фамилия все равно остается в списке. Муссировались разговоры, что Зурабишвили обвинила «Грузинскую мечту» в том, что ее предвыборная кампания не была проработана должным образом, и пригрозила Бидзине Иванишвили снять свою кандидатуру с выборов. Однако, похоже, что за период между анонсом заявления и самого выступления перед прессой произошли какие-то переговоры и обсуждения (которые и переубедили Зурабишвили, если она действительно хотела выйти из президентской гонки).

Melberg Саломе Зурабишвили

В пользу такого предположения говорит тот факт, что вчера и сегодня, опять же по информации грузинских СМИ, которые ссылаются на одного из лидеров «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, в центральном офисе партии состоялись «консультационные встречи» с участием Иванишвили по кадровым изменениям в кабинете министров и включению в команду новых членов. Острота этого сюжета была в другом. Пошли слухи, что Зурабишвили намерена выступать не как сторонник или представитель этой партии, а как независимый кандидат. В этом отношении ясности все же нет.

«Я верю в то, что вы хорошо понимаете, что сегодня предстоит выбрать не из двух кандидатов, двух партий, а сегодня предстоит выбрать из двух Грузий, — уточнила она. — Какой мы хотим Грузию — это наш выбор и это второй тур». Возможно, связано это с тем, что результаты состоявшихся президентских выборов, в которых Зурабишвили — во всяком случае в СМИ — ассоциировалась как представитель правящей партии, оказались не такими, как предполагалось. Поэтому Зурабишвили стала проявлять осторожность, ведь кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе практически пришел к финишу наравне с ней, с отрывом всего в 0,9%.

Michał Koziczyński Григол Вашадзе

Теперь предстоит второй тур президентских выборов. Набравший 11% Давид Бакрадзе, который вышел на третье место, уже призвал своих сторонников во втором туре поддержать Вашадзе, а премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе намекнул на планируемые правительством радикальные реформы. В этой связи грузинский политолог Гела Васадзе поясняет: «Это не только выборы президента, это своеобразный референдум по доверию к «Грузинской мечте» и лично к Бидзине Иванишвили. Кроме того, у президента есть важная опция — возможность помилования, которая закрывает все уголовные дела против экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников, которые были осуждены, и возвращает их в политику. А это значит полное переформатирование политического поля Грузии».

И хотя в украинской прессе появилась информация, что Саакашвили вернется на Украину в мае следующего года после президентских выборов, о чем сообщил его соратник, депутат Верховной рады Украины, член партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко, и будет активным участником политических процессов, Васадзе не исключает возвращение экс-президента в Тбилиси в случае победы на выборах кандидата от оппозиции. Колумнист Sputniк ГрузияКотэ Ингороква тоже оценил итоги выборов как сенсационные, отметив, что еще ни разу в грузинской политической практике пост президента повторного голосования не требовал.

Voice of America Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

Кроме того, явка избирателей не дотянула даже до 47%, то есть проголосовали менее половины граждан Грузии, обладающих правом голоса. Не исключено, что на очередном этапе на участки явится гораздо больше людей, тем более что власть сделает для этого все возможное и невозможное, во всяком случае, постарается исправить допущенные в преддверии выборов ошибки (как, например, ввод лицензии для таксистов вкупе с требованием перекрасить автомобиль в белый цвет, увеличение стоимости проезда или усиление штрафных санкций, ужесточение налога на имущество, вероятность введения дополнительной оплаты за паркинг и т. д). Помимо того, грузинская оппозиция заявила, что объединяется ко второму туру выборов.

Однако партия власти тоже не дремлет. Как заявил депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Гедеван Попхадзе, победа оппозиционного кандидата «вызовет в стране гражданское противостояние». Так что Грузия уже в который раз сталкивается с серьезными вызовами и проблемами.

Автор — редактор русской службы портала Axar. az