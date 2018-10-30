В Грузии раскручивается острая политическая интрига. Победившая в первом туре президентских выборов Саломе Зурабишвили намерена сегодня, 30 октября, в 20.00 выступить на пресс-конференции с неким сенсационным заявлением. Согласно одной версии, она собирается снять свою кандидатуру и выйти из избирательной гонки. Но такое юридически невозможно, в соответствии с грузинским законодательством кандидат в президенты не может снимать свою кандидатуру со второго тура выборов, его имя всё равно будет фигурировать в избирательном бюллетене. Тогда чего ждать?

Иван Шилов ИА REGNUM

По всем признакам и по мнению многих грузинских экспертов, Зурабишвили может публично заявить, что баллотируется на пост президента Грузии как независимый кандидат и именно в таком качестве выступает во втором туре, конкурируя один на один с «Единым национальным движением» и его кандидатом Григолом Вашадзе. Говоря иначе, это может быть публичное заявление, согласно которому она обратится к грузинскому обществу с призывом не ассоциировать ее с «Грузинской мечтой» Бидзины Иванишвили. Такая перспектива была изначально заложена. «Грузинская мечта», вступив в «непонятный» альянс с независимым кандидатом Зурабишвили и публично заявив о ее поддержке, отказалась выставлять кандидатуру от своей партии. Хотя, как говорит грузинский политолог Заал Анджапаридзе, отношения между Зурабишвили и некоторыми лидерами «Грузинской мечты» никогда не были гладкими.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Политолог объясняет это тем, что в правящей партии есть разные группы. Некоторые лоббировали своего кандидата, заявляя, что поддержка независимого только ослабит мобилизационную активность электората «Грузинской мечты». Исходя из этого, некоторые грузинские эксперты еще тогда, когда социологические замеры показывали, что Зурабишвили должна получить более 50% уже в первом туре и победить, утверждали, что такого не будет потому, что в этом не заинтересован Иванишвили. Так и вышло. Зурабишвили получила лишь 38,64%, после чего она на некоторое время замолчала, а теперь, похоже, решила нанести удар по правящей партии, чтобы инициировать определенные политические события в Грузии. Потому что в случае победы во втором туре кандидата от объединенной оппозиции Вашадзе нельзя исключать возвращения в страну бывшего президента Михаила Саакашвили. Политическая ответственность за это полностью ляжет на плечи Иванишвили.

Отсюда вырисовывается сценарий Зурабишвили: заставить работать на себя «Грузинскую мечту», но разорвать ранее подписанные кондиции. Кстати, Иванишвили уже заявил лидерам партии, что «если во втором туре выборов Зурабишвили не сможет одержать убедительную победу, то некоторые окажутся на политической свалке». Но на такой свалке может оказаться и он сам со своей командой. Правда, во всей этой ситуации много неясностей и подводных течений. Политическая борьба в Грузии приобретает не только повышенную остроту, но и колоритную специфику. Поэтому так называемые «разъяснения» многих российских экспертов о том, что, мол, итоги первого тура президентских выборов демонстрируют политический крах «Грузинской мечты» — это всего лишь попытка наукообразно выявить нити существующей таинственной политической интриги в Тбилиси. Ясно пока только одно: предпринимается попытка очередного переформатирование политического поля Грузии. Будем ждать, о чём заявит «непредсказуемая» Зурабишвили.