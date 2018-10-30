Севастопольцы и крымчане после возвращения в Россию оказались в трудном положении. Не только в плане логистики, экономики, социальных факторов и т. п., но и прежде всего в ментальном плане. Многие украинцы восприняли крымский исход как предательство, а часть россиян не захотела относиться к жителям полуострова как к своим.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Последнее, безусловно, не афишируется, но настроения такие в России есть. Более того, сгущаются запущенной дезой, что именно из-за Крыма, на который идут все деньги, граждане стали жить хуже. Удивительно, но часть россиян, российских фирм и структур отказываются признавать полуостров своим. Не только корпорации (вроде Сбербанка или Роснефти), но и те, кто помельче. На читательских встречах в России я, севастополец, слышал от пришедших (открыто или тет-а-тет): «Знаете, а мы ведь вас ненавидим». «Почему?» — изумлялся я. «Потому что вы — ноша на наших плечах». Уверен, найдутся те, кто станут отрицать саму возможность подобного отношения, но оно встречается повсеместно. Это надо признать — и с этим работать. Потому что со временем факторов разделения станет ещё больше.

Подобная ситуация рождает для севастопольцев и крымчан серьёзную проблему: они, по сути, лишаются права высказывания. Особенно, если оно критическое. Высказывания крымчан о бедах полуострова (будь то беспредел в медицине, проблемы с мигрантами и т. п.) неизбежно провоцируют агрессию с двух сторон.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Взаимная ненависть

Украинские деятели и СМИ тут же подхватывают данную реплику, раскручивая её в пропагандистском ключе. Мол, смотрите, жители Крыма уже не довольны российской действительностью, а сами-то кричали: «Да хоть камни с неба!» Поняли теперь, глупые, что к чему. Тут же набегает орда укроботов и кастрюлеголовых, визжащих: «Так им и надо! Предателям — участь одна!» Ну, и далее в том же духе. Любая критика в адрес новых российских реалий используется украинской пропагандой как повод позлорадствовать. Для некоторых же украинцев это просто елей на раны обид.

Соответственно, подобное вызывает недовольство у россиян. Самые упоротые начинают обвинять допустившего критику в пособничестве украинской пропаганде, Госдепу и тому подобным структурам. Другие просто корчат недовольные мины: мол, они ещё и недовольны? На Украину обратно захотели? Не намайданились?

Тут, собственно, появляется вторая сторона реакции, а именно уже российские деятели и СМИ полагают, что любое критическое высказывание в адрес страны есть нечто вроде предательства. Сказывается и то, что люди, не вдающиеся в детали, а доверяющие официальной позиции, свято уверены, что в Крыму — рай, и местные завалены инвестициями и деньгами, попивая вино на берегу Чёрного моря. Восприятие полуострова как элитного региона насколько живуче, настолько и не соответствует действительности.

D. Sharon Pruitt Сквозь розовые очки

Таким образом, севастопольцы и крымчане своим недовольством, которое зачастую справедливо, как бы совершают двойное предательство — по отношению и к Украине, и к России.

Но! Джулиан Барнс в своё время писал: «Величайший патриотизм — сказать своей стране правду, если она ведет себя бесчестно, глупо, злобно». Неважно, откуда звучит подобное высказывание — из Крыма, Вологды, Читы или откуда-то ещё. К тому же критика определённых проблем не означает неприятия всей страны и тем более её народа. Но тут опять же наблюдается двойственность. С одной стороны, вечные критиканы и оппозиционеры, поднимая проблемы, неизбежно скатываются в осуждение не их, а всей страны и народа; левиафан российской жизни для них изначально чудовищен. С другой стороны, патриотическая пропаганда создаёт матрицу, в которой любое несогласие воспринимается как предательство. Для Крыма вышесказанное особенно характерно.

Однако такой подход изначально тлетворен. Он вызывает стагнацию и на Украине, и в России, и особенно в Крыму. Украинцам необходимо понять, что полуостров потерян навсегда. Более того, это благо для украинского народа, потому что отделилась лишняя, чужеродная часть, и в будущем это может стать плюсом для создания единой страны. Для России же важно ответить на фундаментальный вопрос: Крым наш для всех или только для некоторых? Если же относиться к крымчанам как к коллаборационистам и нахлебникам, это неизбежно создаст критическое напряжение в стране.

ИА REGNUM Крым — навеки российский

Ведь возвращение Севастополя и Крыма в состав России — не просто важнейшее геополитическое событие, но шаг к новой стране с новой национальной идеей, той, где в основе — справедливость, той, где в центре — человек. Если же отнестись к этому сугубо с меркантильных позиций, тогда данное возвращение не только не будет иметь никакого смысла, но и, действительно, станет ношей, возможно, неподъёмной, для России. Ведь в марте 2014 года был сделан лишь первый шаг; основной путь оставался впереди.

Крымчане же имеют не только полное право критиковать российские реалии; более того, от них это необходимо — их взгляд свеж, не замутнён, он позволяет взглянуть на происходящее с иного ракурса. Молчать же о крымских проблемах — значит потворствовать тем, кто хочет замылить историю возвращения полуострова на Родину, трансформировав её из саги о восстановлении справедливости в ещё одну банальность неудачников. Молчать — значит потворствовать вороватым чиновникам, лживым общественникам, алчным застройщикам, разгулявшимся коррупционерам и прочим подлецам, наживающимся на Крыме и душащим народное возмущение, которое меж тем — при таком-то раскладе — скоро взорвётся и полыхнёт, словно пороховой склад, на котором давно не проводили ревизии. И вот тогда полуостров из радости и центра патриотизма превратится не только в ношу, но и в разочарование. Разве этого мы хотели?