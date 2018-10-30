



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Памятник «Мы — наши горы»

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего главы ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Армянский лидер приветствовал визит сопредседателей в Ереван и отметил «важность их миссии как единственного формата, имеющего мандат международного сообщества». При этом Пашинян и сопредседатели затронули динамику мирного процесса после последних событий и изменений в Армении, обменялись мнениями о встрече премьера и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе, поговорили о достигнутых там договоренностях.

И.о. премьера подчеркнул важность соблюдения договоренностей и их эффективной реализации, что «будет способствовать формированию соответствующей мирному процессу атмосферы». Стороны также обсудили возможные дальнейшие шаги. После визита в Ереван сопредседатели Минской группы посетят Степанакерт и Баку. То есть все идет, как обычно. Но есть важный нюанс. Именно Москва, как один из сопредседателей МГ ОБСЕ, в лице президента России Владимира Путина выступила посредником при достижении устных, но все же договоренностей между Алиевым и Пашиняном. И сделано это было вне формата Минской группы, что поставило Ереван в ситуацию, когда они должны были информировать сопредседателей постфактум. Более того, при встрече с ними и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян, говоря о договоренности установить оперативную связь между конфликтующими сторонами, подчеркнул, что «это направлено на формирование мирной атмосферы в регионе». Так оно и вышло.

Saeima Зограб Мнацаканян

Как сообщают «конфликтующие стороны», число боестолкновений на линии соприкосновения заметно снизилось. Но новые конкретные шаги на этом направлении следует ждать только после внеочередных парламентских выборов в Армении и формирования там нового правительства. Вопрос в другом: кто именно будет на сей раз стимулировать активность — МГ ОБСЕ, Путин или кто-то из глав других стран-сопредседателей? И что это могут быть за действия? Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, поздравляя Азербайджан и Армению по случаю дней их независимости, обозначил американскую позицию в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта почти одними и теми же словами: «В ближайшие месяцы открываются возможности для его урегулирования, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта».

После этого последовало заявление посетившего Баку представителя государственного департамента США Джорджа Кента, заявившего о Мадридских принципах, о том же говорил покидающий пост посла в Армении Ричард Миллз. В этой связи директор Центра стратегических и международных исследований, советник бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов справедливо напомнил, что со стороны Вашингтона это было не первое заявление (точнее, напоминание — С.Т.) подобного рода. По его словам, «около полутора лет тому назад американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд тоже выступал с обширным заявлением по поводу Мадридских принципов», которое почему-то многие эксперты квалифицировали как «секретный план США по урегулированию конфликта». Он предусматривал, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха должен быть определен на основе консенсуса и волеизъявления, имеющего обязательную юридическую силу.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Зона конфликта

До определения правового статуса районы, входящие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), должны получить временный статус, который призван обеспечить гарантии безопасности и суверенитета Нагорного Карабаха. Армянские войска должны покинуть шесть из семи районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху. Лачинский район частично остается под контролем армянских войск для создания сухопутного коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Это и есть Мадридские принципы, которые сегодня лежат на столе переговоров, как и все остальное (например, принятые в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге и в 2017 году в Женеве решения). Конфликтующие стороны не отрицают их существования. Кстати, в том же духе выступил и посетивший на днях регион помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, что вызвало определенное раздражение на уровне бури в стакане воды среди некоторых армянских и российских экспертов.

Вместе с тем появились утверждения о том, что, в случае успеха на парламентских выборах возглавляемой Пашиняном партии, он, как заявляет глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, «получит необходимый мандат и сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки». Вообще, и.о. премьера досталось нелегкое «карабахское наследство», он предпринимает попытки вырваться из ловушки, которую создали его предшественники на карабахском направлении. С одной стороны, Пашинян заявляет, что Степанакерт должен участвовать в переговорном процессе как сторона конфликта, с другой, поддерживает и ведет переговоры в прежнем формате Ереван — Баку при посредничестве Минской группы. Какие шаги сможет армянский лидер предпринять в дальнейшем, когда мы не знаем, чем обернутся для него парламентские выборы, сказать сложно.

Foreign and Commonwealth Office Эльмар Мамедъяров

Если же говорить о внешнем фоне, то следует подчеркнуть следующее: Путин в Душанбе предпринял конкретные действия, а Трамп пока отделывается письменными посланиями, в то время как его эмиссары — «глубокомысленными» заявлениями. МГ ОБСЕ формально заявляет о согласованности своих действий в отношении сценария и перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако очевидно, что после Душанбе, когда возобновление военных действий между конфликтующими сторонами кажется маловероятным, существующий посреднический формат вступает в фазу кризиса. Поэтому нельзя исключать того, что после парламентских выборов в Армении российский президент продолжит подталкивать Алиева и Пашиняна к закреплению душанбинских договоренностей письменным соглашением. При этом нельзя исключать также и того, что к переговорному процессу будет привлечен (возможно, не сразу) и Степанакерт.