В сентябре 2018 года в Европейском союзе заявили о создании специального канала платежей с Ираном в ответ на выход США из ядерного соглашения 2015 года. На этом фоне вновь возникает вопрос о роли американского доллара в международном экономическом порядке. Учитывая заявления о создании альтернативных механизмов оплаты также может возникнуть законный вопрос о негативных последствиях принудительного экономического регулирования со стороны США для статуса доллара как ведущей мировой резервной валюты, пишет Майкл Гринволд в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Некоторые утверждают, что если Иран станет осуществлять операции в евро, это может вызвать определенные сдвиги в других странах-экспортерах энергии, что в конечном итоге ослабит роль доллара, как резервной валюты, и снизит возможности будущих экономических санкций США. Однако эксперт Совета по международным отношениям Уильям Рич считает, что заявленный механизм оплаты «Европа — Иран» окажется «неэффективным и дорогостоящим и не может гарантировать защиту европейских фирм от американских санкций». По словам эксперта, механизм оплаты «Европа — Иран» хорош только в качестве публичного заверения Ирана, что ЕС сделает все возможное для противодействия американским санкциям.

Иранская нефть

По факту роль доллара в качестве глобальной резервной валюты больше всего зависит от коммерческих и экономических сил, а не от политики. Большинство экспертов уверены, что евро не сможет потеснить доллар. Одним из необходимых факторов, определяющих положение резервной валюты, является политическая стабильность спонсора данной валюты. ЕС в настоящий момент не хватает политической стабильности. Некоторые эксперты больше обеспокоены растущей ролью юаня, чем евро.

В настоящее время сохраняется консенсус, согласно которому американский доллар потеснил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты после окончания Второй мировой войны. Однако новые доказательства, представленные экономистом Барри Эйхенгрином в 2017 году, указывают на то, что доллар потеснил фунт стерлингов намного раньше. Эйхенгрин утверждает, что данные по валютным резервам, выпуску международных облигаций и торговым кредитам свидетельствуют о том, что доллар достиг приблизительного паритета со стерлингом в середине 1920-х годов, чему способствовало, в частности, создание Федерального резерва. Роль доллара снизилась в 1930-х годах из-за Великой депрессии, но затем он обогнал фунт стерлингов в 1950-х годах, став единственной глобальной резервной валютой после девальвации фунта в 1967 году. Во второй половине XX века появились инновационные финансовые технологии, которые облегчили участникам рынка хеджирование или обмен различными валютами.

Тот факт, что доллар США сохранил свое доминирование, во многом объясняется отсутствием надежной альтернативы и простой инерцией. Несмотря на многочисленные обсуждения конкуренции между юанем и долларом, в настоящий момент евро остается самым близким конкурентом. И это неудивительно. ВВП ЕС составляет $19,7 трлн, примерно столько же, сколько и ВВП США. Однако статус резервной валюты зависит от целого ряда факторов, многие из которых играют более важную роль, чем размеры рынка. Несмотря на то, что США опередили Великобританию по уровню ВВП еще в 1860 году, доллар стал международной резервной валютой только в 1910-х годах.

В ежегодном международном отчете Европейского центрального банка говорится, что евро занимает второе место после доллара США, включая валютные резервы, валютный оборот, международные займы и размер международного долга. Евро является ближайшим соперником доллара по уровню глобальных платежей. Однако с 2012 года, когда на долю евро приходилось 44% всех глобальных платежей, а доля американского доллара составляла 29,7%, евро существенно сдал свои позиции в данной сфере. По остальным параметрам международной резервной валюты евро существенно уступает доллару, поэтому не может представлять серьезной конкуренции в краткосрочной перспективе.

(сс) Dennis Skley Доллар vs Евро

Согласно исследованиям аналитического центра New Financial, европейские рынки капитала на треть отстают от своих американских коллег, а Brexit потенциально может лишь увеличить трансатлантический разрыв. В том же исследовании установлено, что глубина европейских рынков капитала в целом в два раза ниже, чем у рынков Великобритании.

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Тем не менее возникновение специального канала платежей с Ираном может облегчить создание эффективных механизмов уклонения от американских санкций в будущем, что приведет к появлению дополнительных рычагов дипломатического давления на США. Бывший представитель государственного департамента США Ричард Нефью считает, что «появление многочисленных подобных прецедентов не отвечает интересам США», поскольку иностранные государства, которые стремятся противодействовать американским санкциям, в совокупности могут сделать то, что никто из них никогда не смог бы сделать в одиночку.

Несмотря на то, что в ближайшей перспективе евро не сможет заменить доллар, поскольку доступ к американским рынкам является более желанным, чем доступ к большинству остальных мировых рынков, американские санкции могут привести к проблемам в долгосрочной перспективе. Главная проблема заключается в том, что чрезмерное использование односторонних санкций и политического давления в отношении ЕС может привести к тому, что европейские страны объединят свои усилия с КНР и Россией для противодействия американским санкциям. Это может привести к стимулированию роста таких валют, как евро и юань. В этой связи американская администрация должна учитывать долгосрочные последствия санкций и возможность возникновения более конкурентоспособной резервной валюты и альтернативных каналов платежей.