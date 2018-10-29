В СМИ, соцсетях и на рынке активно продолжают обсуждать слухи о предстоящей сделке по покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса» — самой крупной в Европе структуры в сфере цифровых технологий.

«Яндекс.Сбербанк.» – в IT-бой идут одни «крупняки»

Возможное слияние получило одобрение большинства экспертов. Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич отмечает сразу несколько плюсов как для обоих участников сделки, так и для экономики страны.

«Это две очень крупные и сильные российские компании, стоящие на прогрессивных инновационных и технологических рынках. Про «Яндекс» это давно известно. А вот Сбербанк под руководством Германа Грефа предпринимает активные шаги в развитии цифровой экономики, — заявил политолог. — Интернет в России — это вопрос нашей кибербезопасности и суверенитета, то есть вопрос национальной безопасности. Крупнейший оператор этой сферы «Яндекс» — это не только поисковая система и почтовая платформа, это огромное количество сервисов. И то, что российский капитал собирается входить в эту компанию с перспективой дальнейшего расширения, это безусловнейший плюс. На нашей территории и без того бесконтрольно работают иностранные интернет-гиганты, которые плюют на наши законы и ведут, откровенно говоря, вредительскую деятельность».

По словам доцента кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павла Грибова, «Сбербанк» действует логично, поскольку все последние годы госбанк стремится в сферу IT-технологий и прилагает значительные усилия для упрочнения своих позиций на этом рынке.

«И здесь «Яндекс» является чуть ли не лучшим партнером — достаточно вспомнить такие масштабные и серьезные совместные проекты, как «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», направленные на реальный сектор экономики и сферу услуг, — отметил эксперт. — Для «Сбербанка» все это — абсолютно правильные решения, поскольку у него есть заемный капитал и, соответственно, данной структуре нужно находить способы для эффективного вложения своих финансовых ресурсов».

Напомним, еще в декабре прошлого года Сбербанк утвердил новую стратегию развития: банк должен превратиться в универсальную технологическую компанию мирового уровня и вступить в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook и Amazon. Напомним, рынок экосистем до сих пор делят между собой гиганты из США (60%) и КНР (30%), но теперь и Россия может закрепиться в нише, где место есть только для «крупняков».

"Здесь «Яндекс» и «Сбербанк» очень сильно помогут друг другу, — уверен Грибов. — «Яндекс» будет предлагать решения, а «Сбербанк» вкладывать в них свои средства. Соответственно, данная сделка имеет рыночные основы и соответствует интересам обеих этих структур».

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, «Яндекс» получил бы огромную финансовую выгоду в случае приобретения Сбербанком доли в интернет-компании.

«Сбербанк с Грефом во главе ничего не будут ограничивать, наоборот, они могут предложить сумасшедшее количество денег «Яндексу». Как высокотехнологичная компания («Яндекс»), сможет сделать в 100 раз больше со своими мозгами», — указал глава службы на одну из возможных выгод, добавив: если регулятору поступит ходатайство о покупке главным банком страны доли в «Яндексе», он ее стопроцентно одобрит.

Очевидно, что после такого слияния «Яндекс» получает не только колоссальные лоббистские возможности перед правительством (в исполнении влиятельного Сбербанка), но и импульс для экспансии на новые рынки под гигантским финансовым крылом главного российского банка.

Опасения, что эта сделка лишь продолжит тренд на огосударствление отечественной экономики, напрасны, считают эксперты.

«На практике все крупные проекты в России успешно реализовывались в основном при очень большом вмешательстве со стороны государства, — напомнил экономист Дмитрий Адамидов. — «Сбербанк» — структура особого типа, где государство выступает не регулятором, а только собственником, причем, как показывает практика, уровень профессионализма и эффективности здесь значительно выше, чем во многих других банках России. Соответственно, совместные усилия «Сбербанка» и «Яндекса» могут дать очень серьезный результат, который позитивно скажется не только на работе этих двух коммерческих структур, но и на всем российском народном хозяйстве, ведь ему нужны свежие решения».