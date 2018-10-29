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Закавказье оказывается в зоне динамических перемен. В Грузии состоялись последние всеобщие и прямые выборы главы государства. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую, однако, поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 38,66% избирателей. Ее ближайший соперник — Григол Вашадзе, кандидат от бывшей партии власти «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили, набрал 37,7%. Второй тур голосования состоится спустя 20 дней после окончательного подсчета итогов первого тура. Многие грузинские эксперты утверждают, что «Грузинскую мечту» это вполне устраивает, а Зурабишвили в случае победы станет первой женщиной — президентом Грузии.

Следует сказать, что накал политической борьбы в республике зашкаливал. Впрочем, согласно принятым в октябре 2017 года конституционным изменениям, на следующих выборах 2024 года избирать главу Грузии будет специальная коллегия выборщиков. Республика переходит к парламентской форме правления. Причину нынешнего обострения эксперты видят в том, что сейчас, по сути, проходит подготовка к более важным парламентским выборам, которые состоятся в 2020 году. Но до этого времени в Куре утечет немало воды, а Тбилиси ждут перемены прежде всего во внешней политике. При этом, как считает грузинский эксперт Васо Капанадзе, Зурабишвили — единственный кандидат в президенты, который может выстроить диалог с Москвой. Другой эксперт, Тенгиз Аблотия, обращает внимание на то, что «в правящей партии стала меняться риторика в отношении России».

Silber_Mel Саломе Зурабишвили

Непростая ситуация складывается и в Армении, где в декабре должны состояться внеочередные парламентские выборы. Сейчас и здесь кипят политические страсти. Оппоненты и. о. премьер-министра Никола Пашиняна утверждают, что он «дрейфует от военно-политического союза с Россией и движется в сторону Запада». Однако тонко чувствующий ситуацию в регионе известный грузинский политолог Гела Васадзе подчеркивает, что Пашинян, наоборот, «балансирует, усиливая, а не ослабляя российский фактор». Армянский сосед, Баку, в последнее время заметно активизировал свое торгово-экономическое и политическое сотрудничество с Москвой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перешел к тонкому, взвешенному внешнеполитическому курсу. В Душанбе при посредничестве президента России Владимира Путина он пошел на устные договоренности с Пашиняном, что заметно снизило риски военной конфронтации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Хотя многие предполагали, что Баку воспользуется потрясениями в Ереване, чтобы нанести удар.

Что же происходит? Отметим следующие моменты. Во-первых, бросается в глаза то, что многие западные эксперты Закавказье начали обозначать как «серую зону Европы». Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung уточняет: «В настоящее время в Восточной Европе противостоят друг другу два больших блока: Североатлантический блок и Европейский союз с одной стороны и Организация договора о коллективной безопасности и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — с другой. Четыре страны, не входящие ни в один из этих союзов, а именно Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия (ГУАМ или, как его еще называют, «союз обиженных на Россию», — С. Т.), не контролируют полностью свои территории. Перспективы скорого расширения ЕС и НАТО на восток туманны. ООН, ОБСЕ и Совет Европы, несмотря на заявления в поддержку Тбилиси, сделанные в последние годы, продемонстрировали свою неспособность решить фундаментальную проблему ее безопасности, определяющую обстановку в серой зоне восточной Европы». Потерпели провал и все попытки США на двухсторонней основе придать закавказской «серой зоне» какую-либо структурность и устойчивость.

Во-вторых, на ситуацию в Закавказье, как пишет ливанское издание Al Mayadeen, стал влиять «разворот США в сторону Индийского океана, а России — на Ближний Восток, участие Москвы в урегулировании сирийского кризиса через создание альянса с Турцией и Ираном начало расширять ее геополитическое пространство вплоть до Закавказья». И теперь, констатирует бакинский портал Haqqin.az, «Закавказье закипает». Начинаются новые процессы, о последствиях которых мы скоро узнаем.