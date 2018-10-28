К тому, что Россия смертельно опасна для мира, все привыкли. И мы, и они. К сожалению, разделение это — на мы и они — всё чётче. Как в суровые годы холодной войны, а местами и хуже. Однако мало кто ясно формулирует, чем Россия, действительно, опасна для мира. Не брать же за аксиому тезис о том, что русские, впитав деспотизм азиатов, мечтают поработить все страны и народы, если, правда, сами до этого не будут порабощены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

К слову, два данных состояния — захвата и конца, — два противоположных состояния, органично уживаются в представлении некоторых. Собственно, это и есть так называемая русофрения. Тезис в духе фальшивого «Завещания Петра Великого» о деспотичных рабах и варварах не меняется веками. Относиться к нему всерьёз могут либо пропагандисты, либо сумасшедшие. Чем и как русские будут захватывать мир? Хватит ли у них на это силушек? Тут бы пенсионеров прокормить, а не новообращённых, как в норвежском сериале «Оккупированные», россиян.

Если чем и опасна Россия для мира, так это тем, что её присутствие автоматически уводит Запад от реальных проблем и вызовов. Их либо не замечают, либо приуменьшают, а потому не в состоянии дать на них адекватных ответов. Меж тем история, согласно Тойнби, движется только, если отвечает на вызовы.

Atyyahesir Арнольд Джозеф Тойнби

Смотрите, на прошлой неделе США возбудились от присланных экс-президентам Обаме и Клинтону бомб. Шухер, вспоминая киноклассику, поднялся грандиозный. К тому же до этого ещё одна бомба проследовала американскому венгру Соросу, на чьих олимпиадах выросли самые успешные школьники постсоветского пространства, а заодно поднялась не одна революция. Но, как у Чапека, хороший дворецкий умеет разделять нужное и бесполезное. Поэтому бомба к Соросу не дошла.

Зато поднялась паника — и другие американские политики стали находить у себя бомбы, точно в дьявольскую лотерею выигрывать. Бомб, конечно, на самом деле никаких не было, а сказался эффект заражения. Паникёры, чего уж там.

Спецслужбы начали шерстить Америку в поисках террористов, как алкоголик квартиру в поисках заначки. И виновного быстро нашли: им оказался Цезарь. Или Сесар. Он не молод (ему 56) и, видимо, не умён (раз его нашли). Спрашивается, для чего ему бомбы? Если живёт стареющий мужчина — Сесар Сайок — в солнечной Флориде; казалось бы, загорай, а не взрывные устройства мастери. А теперь вместо ясного неба — 58 лет (ну или сколько он выдержит?) за решёткой. Сесар, судя по сообщениям, мнит себя этаким революционером, хотя больше напоминает фрика.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Террорист-самоучка

Но! Изначально ведь никакого террориста Сесара не существовало, а была кто? Правильно — Россия. Многие американские СМИ тут же отрапортовали, что бомбы рассылали злобные русские. Те, что выглядят для обывателя из США стандартно, как в фильмах с Брюсом Уиллисом: с лицом сморщенных рептилоидов и в серых плащах. Русские хакеры, теперь русские террористы — вот напасть!

Однако на деле вышло, что виноват Сесар Сайок, житель Флориды. И вряд ли его свяжут с российскими спецслужбами (хотя всякое может быть). Не было никакой угрозы со стороны России, и обвинения американцев оказались поспешными.

Только ли в случае бомб? Нет. Есть много таких дел, которые не связаны с Россией, но виновной изначально выбрана и назначена она. Не сомневаюсь, что и со Скрипалями, в общем-то, похожая история. А Петров и Боширов просто неудачно «добрались до Алтая», выполняя своё задание, но уж точно не таская за собой «Новичок» или прочие отравляющие вещества.

Уильям Холман Хант. Козел отпущения. 1854

Согласитесь, удобно любой инцидент, покушающийся на американскую или мировую (что, в общем, тождественно) безопасность, списать на злодейские козни русских. Удобно представить Империю зла, в застенках которой изобретаются адские планы по завоеванию мира. Чуть что — сразу Косой!

Да, это удобно, но не эффективно. Потому что в конечном итоге такой подход обезоруживает. При заранее виноватом расследовать ничего не надо. Ответ уже лежит на блюдечке с изображением кремлёвских башен. Всё ясно заранее — для чего напрягаться? Подобное расслабление действует на уровне как обывателя, так и серьёзных структур (с разной степенью влияния, ясное дело). Человек банально разучивается думать — раз, и два — ждёт угрозы не оттуда, откуда стоило бы, а, следовательно, он не предупреждён.

Игра в вечно виноватую Россию опасна для Запада как на психологическом, так и на фактическом уровне. Она действует разрушительно, потому что устраняет суть проблемы. А Запад сегодня испытывает куда более серьёзные и реальные вызовы. И речь тут не только об исламистской угрозе, утрате гегемонии, коллапсе мировоззренческой модели и разочаровании в ней, но и о внутренних рисках: угрозу представляет не только террорист-«беженец», но и условный свихнувшийся бодибилдер или гомосексуалист, преданный любовником. Проще говоря, безумие, которое овладевает Западом изнутри, достигает максимума: в котле кипит, и крышка угрожающе бьётся о края — вот-вот рванёт. То же, впрочем, касается и нашей страны — в полной мере.

Видеть в России (наоборот, несмотря на бравурную риторику, мечтающей с условным Западом слиться) для себя главную угрозу при таком раскладе — опасно и преступно глупо. Это не тот летальный Х-фактор, который может отправить Запад, а следом и весь мир в paradise — ну, или кто там что заслужил?