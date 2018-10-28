Дирекция Северного морского пути госкорпорации «Росатом» планирует организовать судоходную линию в арктических морях для транспортировки дальневосточной рыбы в европейскую часть России. На минувшей неделе замруководителя Росрыболовства Петр Савчук провел совещание, в котором приняли участие представители «Росатома», рыбохозяйственных предприятий и объединений, органов исполнительной власти, администраций заинтересованных регионов.

Константин Коровин. Рыба

По оценкам Росрыболовства, по итогам 2018 года на Дальнем Востоке ожидается вылов 630 тысяч тонн рыбы, что побьет рекорд 2009 года в 530 тысяч тонн. Но поставки продукции в центральные регионы России не растут пропорционально вылову: рыба по разным причинам всё больше остается на Востоке.

«В целях повышения уровня продовольственной безопасности Российской Федерации необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути», — сказал Петр Савчук.

Арктический маршрут рыбных перевозок уже был опробован. В этом году уже есть положительный опыт доставки рыбной продукции с Дальнего Востока по Севморпути: продукцию из тихоокеанских лососей доставила компания «Доброфлот», крупную партию рыбы доставил холдинг «Норебо». К слову, нашумевший рейс компании Maersk по Севморпути в сентябре этого года тоже был «рыбным»: судно Venta Maersk привезло из приморского порта Восточный в порт Санкт-Петербурга 185 контейнеров замороженной рыбы.

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Но сказать, что дальневосточные рыбаки до этого серьезно рассматривали Севморпуть в качестве альтернативы железным дорогам, нельзя. Теперь, отвечая на инициативу Росатома, представители отрасли отмечают возможности экономической выгоды, но о ценообразовании говорят осторожно. Несмотря на то, что нюансов еще слишком много, а участники соглашения до конца не определены, идея действительно способна изменить рынок сбыта рыбной продукции в России.

Рыба сойдет с рельсов

Питер Клас. Завтрак. 1646

Перевозки рыбной продукции по морю станут альтернативой (если точнее, конкурентом) железным дорогам. По информации РЖД Партнер, за восемь месяцев 2018 года, несмотря на рекорды нынешней путины, перевозки рыбной продукции по железным дорогам с Дальнего Востока в центр страны снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2017 года. И это несмотря на общее улучшение сервиса доставки, запуск ускоренных составов и процесса организации перевозок. Налицо высокая стоимость предоставления «холодильных» вагонов и контейнеров. Росрыболовство даже задумывается о субсидировании перевозок и введении льгот для поставщиков продукции на внутренний рынок.

Августовский рейс компании «Доброфлот» от Камчатки до Архангельска занял всего две недели, а значит, вдвое сократил время доставки подобного груза из Владивостока по рельсам. Одним из факторов, сокращающих время, является то, что погрузка продукции происходит непосредственно на месте улова. Кроме того, пока рыба путешествует в контейнерах по Севморпути, температура в трюме не превышает минус 20 °C — риски привезти испорченную продукцию снижаются еще больше.

В случае создания судоходной линии железная дорога будет вынуждена снизить тарифы на подобные перевозки или попросту отдать Севморпути большую часть грузов, тем самым разгрузив Транссибирскую магистраль для других товаров.

К вопросу переработки

Увеличение количества перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в северо-западную часть России станет стимулом создавать и модернизировать точки приема и обслуживания рыбопромысловых судов в морских портах — от Петропавловска-Камчатского и Владивостока до Мурманска и Архангельска.

Если процесс обретет регулярность, то модернизация коснется и производства рефрижераторных контейнеров, холодильных установок для портов, а также перерабатывающих предприятий, которые могут наладить экспорт продукции в западные страны. Изменения начнутся и у ритейлеров, готовых взяться за потребительский сбыт товара.

Особенно на развитие за счет дальневосточных поставок рассчитывает Архангельская область. По информации ИА REGNUM, регион нацелен увеличить объемы рыбопереработки и стать крупным центром отрасли (заметим, что на данный момент рыбопереработка в портовом Архангельске практически отсутствует). Как сообщал в мае 2018 года глава Поморья Игорь Орлов, Архангельский траловый флот начинает строительство нового рыбоперерабатывающего завода, который сможет производить около 74 тонн готовой продукции в сутки. Инициативы региона еще в середине года получили одобрение Росрыболовства.

К слову, современные рыболовецкие суда умеют готовить продукцию прямо на борту, превращаясь, по сути, в рыбоперерабатывающие заводы на плаву. Поэтому вопрос, стоит ли множить предприятия на суше, является дискуссионным.

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Логистическая революция?

Рыбная лавка Снейдерс Франс

Росатом со своей стороны готов оказать содействие процессу. Пока главным участником перевозок с востока на запад называется атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», вмещающий более 1300 контейнеров. Это единственное в России транспортное судно с ядерной установкой и уникальными возможностями: «Севморпуть» может перевозить и контейнеры, и специальные баржи, и генеральные грузы. Избежавший утилизации и недавно модернизированный, «Севморпуть» может прослужить еще порядка 15 лет.

«Севморпуть» способен самостоятельно преодолевать льды до 1,5 метров толщиной. Если коллеги нас поддержат, в сезон 2019 года может быть организовано несколько рейсов с заранее известным расписанием движения», — считает глава Дирекции Севморпути Росатома Вячеслав Рукша.

С чего начать логистическую революцию? Стороны соглашения должны разработать комплексный план, который включит в себя и модернизацию терминалов, и подготовку площадок с той и другой стороны, и создание благоприятных условий для рыбаков и поставщиков.

Важной является проблема обратной загрузки, так как возвращение судна с пустыми контейнерами традиционно снижает экономическую привлекательность перевозок. Впрочем, такая же проблема существует и на суше: составы возвращаются на Дальний Восток порожними. РЖД планируют исправить ситуацию путем сближения тарифов на перевозки грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах. В таком случае после выгрузки морепродуктов рефконтейнеры могли бы возвращаться на Дальний Восток с любыми контейнеропригодными грузами.

До отраслевого переворота и столкновения интересов перевозчиков еще далеко, да и будет ли оно, неизвестно: РЖД едва ли начнут бороться за рыбные грузы при общей нехватке мощностей для существующих запросов. Но организация постоянной транспортировки дальневосточной рыбной продукции через моря Арктики совершенно точно сможет трансформировать устоявшиеся логистические цепочки России.