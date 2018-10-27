«Мы живём, под собою не чуя страны…» Эти строки раннесоветского диссидента Осипа Мандельштама лучше всего характеризуют нынешнюю либеральную интеллигенцию России, как и прежде объединённую безыдейностью своих задач и беспочвенностью своих надежд. Безыдейность и беспочвенность этой интеллигенции как осознанная реальность ведут своё начало с эпохи Достоевского и Толстого, которые были из рядов интеллигенции исключены в силу отсутствия вышеперечисленных качеств.

(сс) Skilpaddle Евгений Ясин

Но с абсолютно точной уверенностью к этим самым рядам русской либеральной интеллигенции можно причислить огромное число вышедших из российских провинций и малоросских местечек детей разночинцев, получивших в советское время образование на скорую руку и, благодаря энергичной напористости провинциала, сделавших карьеру в столице.

Так вышло, что выходцы из Малороссии показали пробивную способность и колоссальное мастерство в идейной мимикрии в советское время, сумев, сохраняя мещанские убеждения мелкой малоросской буржуазии, имитировать идейную советскую убеждённость российско-имперского типа. Двойное дно советского интеллигента как основа личности пошло именно от них.

Как всякие выходцы из низов окраины, поставившие себе целью пробиться наверх в имперском центре, благодаря выдающимся актёрским способностям и гибким личным моральным качествам, дети бывших малоросских разночинцев в благодушном СССР выбились в советскую хозяйственно-политическую и научно-творческую верхушку, плотно оккупировав её второй эшелон.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Отсюда при Горбачёве и набирались всяческие «прорабы перестройки», давно и искренне ненавидевшие советский имперских размах и дух и мечтавшие устроить в Москве такую маленькую Одессу дореволюционной поры с кафешантанами, театром Варьете и контрабандной парфюмерией «из Парижу».

Конфликт мироощущения маленького человека с окраины, попавшего в атмосферу большого имперского проекта народа-государственника выразился в творчестве многих писателей и поэтов того времени. Одни писали: «На дворе стоит эпоха, а в углу стоит кровать, И когда мне с бабой плохо, на эпоху мне плевать», другие пели «Марш энтузиастов»: «Нам ли стоять на месте, В своих дерзаниях всегда мы правы, Труд наш есть дело чести, есть дело подвига и дело славы». Надо сказать, мещанство победило в этой борьбе, подтвердив правило естественного отбора: тараканы всегда переживают мамонтов и динозавров. Великое уходит, ничтожное остаётся.

Надо сказать, что свои вкусовые пристрастия это бойкое сословие изо всех сил и весьма небезуспешно распространяло в двух имперских столицах и достигло немалого успеха. Журналистика, экспертно-критическое искусствоведческое сообщество, всяческие инженеры и научные сотрудники многочисленных НИИ, редакторы журналов, полубогемные поэты, писатели-сатирики, режиссёры и актёры театра и кино — вот та диссидентствующая армия, ставшая впоследствии пятой колонной либерального советского андеграунда.

И в России, и на Украине эта армия до сих пор задаёт антисоветские и русофобские, а, по сути, антиимперские тренды в пропаганде, оставаясь местной основой англо-саксонского пропагандистского аппарата. Местечковая либеральная интеллигенция национальных окраин Российской Империи, ненавидящая ту русскую идею, которая воплощена в триаде Уварова «Православие, самодержавие, народность» и Филофеевский формуле «Москва — Третий Рим, а четвёртому не бывать», лучше всего подходила на роль тарана традиционной российской государственности.

Владимир Васильев ИА Красная Весна Принцип Солженицына

Всё традиционно связанное с имперскостью атеистическая либеральная интеллигенция немедленно клеймит как черносотенство и мракобесие, переходя на язык политического доноса, на котором составляется апелляция не к российскому, а к европейскому «цивилизованному сообществу», излагаемая ранее по-французски, а ныне «по-аглийски».

Но есть и те, кто за старым советским незнанием иностранных языков обращается к России по-русски. К одним из таких российских либеральных столпов интеллигенции относится бывший одессит Евгений Ясин, в своё время перебравшийся в Москву и получивший в СССР массу научных степеней по экономике, в центре которой стояла идеология. Но так как идеология у Евгения Ясина всегда была одесской, то понятно, что в Москве при подходящем времени он стал одним из идейных активистов российских либералов. Тех самых, что живут, под собою не чуя страны.

Так, не чуявший под собою страны, Егор Гайдар стал символом эпохи, вызывающей содрогание ужаса у всех, кто пережил это время. Горячо любящий Гайдара Евгений Ясин предлагает присвоить имя Гайдара какому-нибудь российскому аэропорту. Я полагаю, лучше всего «Шереметьево-2», месту, откуда либералы улетают в США. Но народ не поймёт, к горечи либералов — к графу Шереметьеву отношение намного более хорошее, чем к сотруднику НИИ им. Распада СССР Гайдару.

Но Ясин — неисправимый оптимист. У него другие сведения о стране. «Я, безусловно, считаю, что отметить его память в достаточном количестве мест — это хорошая идея. Имя Гайдара можно присвоить аэропорту, каким-то другим местам. Гайдар — это человек, который отмечен в истории России весьма сильно. Это уже очевидно», — сказал научный руководитель Высшей школы экономики, экс-министр экономики России Евгений Ясин в одном из интервью.

(сс) Skilpaddle Евгений Ясин

И тут он прав — действительно, в истории России Гайдар наследил весьма сильно. Что очевидно, то очевидно. При этом Ясину и в голову не приходит предложить назвать аэропорт именем Суворова, Достоевского, маршала Жукова, генералиссимуса Сталина. Видимо, несопоставимый с Гайдаром след в истории России с точки зрения одессита Ясина оставили эти персонажи.

Когда-то под собою страны не чуял академик Сахаров, став иконой диссидентствующей либеральной тусовки. Польза, которую Сахаров принёс США, выражена в том, что в Вашингтоне его именем названа площадь, а в Нью-Йорке — улица. Действительно, надо постараться, чтобы получить такую славу в США. Но американцы — люди денег. Им улицы мало. И потому они учредили денежный приз лучшему русофобу-диссиденту, чьи заслуги перед США признаны несомненными. Американцы создали Сахаровскую премию. Это тридцать сребреников, вручаемые каждому Иуде, который внёс свой вклад в борьбу с исторической Россией. Под видом борьбы за права человека или ещё как-нибудь иначе. Но главное — против России.

Так вот сейчас премию Сахарова присудили в США арестованному в России Олегу Сенцову, украинскому националисту, задержанному в России за подозрение в участии в подготовке теракта. Посольство США на Украине требует выдать им Сенцова для выдачи упомянутой премии. «Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, несправедливо удерживаемых в России. У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех остальных политзаключенных» — заявляет американское посольство. На что вполне закономерно ему уже ответили: «У вас там полная Гуантанамо узников совести. Освободите их для начала».

(сс) Rob Croes / Anefo Андрей Сахаров

Такие вот они, наши либералы, выращенные в отдалённых уголках Российской империи и ненавидящих её всеми фибрами души. И это при том, что Империя к ним была благосклонна, дала им возможность стать столичной богемой и получить массу всяческих оплачиваемых должностей и привилегированных статусов. Но им этого мало. Российский либеральный интеллигент считает, что ему недоплачивают. Российский либеральный интеллигент мечтает, как Остап Бендер, о пальмах, девочках-мулатках, демпинге кофе и белых штанах. Российский север им вреден.

И потому живут они в наших широтах, мечтая устроить тут всё на южный лад. Чтобы они в белых шортах и пробковых шлемах, а вокруг местные в зипунах и косоворотках, а среди них — восторженная пресса в белых парусиновых костюмах. И дамы в платьях со страусовыми перьями. Мечта российского либерала. Киса Воробьянинов — идеальный прототип этого персонажа.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Мечты Кисы Воробьянинова

Так и мучаются они среди нас, всегда строящих что-то не то и не так. И в Америку уехать не хотят, ибо там они чужие, и тут им невмоготу. Потому как и тут они чужие. И снятся им либеральные сны, как монархисту Хворобьёву, что вот дадут они имя своего кумира Гайдара главному аэропорту страны, где все встретятся, собравшись на один рейс в США, и улетят к такой-то бабушке, и повесят тетрадный листок на доске объявлений: «Последнему либералу, вылетающему из России в Америку, просьба выключить свет в аэропорту имени Гайдара». Может быть тогда и им, и нам станет намного легче жить.