



Войны XIX столетия выдвинули такое понятие, как «вооруженный народ». Однако в полной мере Европа столкнулась с этим в годы Первой мировой войны. Для победы в войне потребовалось не только поставить под ружьё миллионы солдат, но и заставить всю страну работать только для нужд фронта. Особенно трудно пришлось Российской империи — аграрной стране, вступившей в войну, требовавшей полной индустриализации промышленности и общества. Как показывает опыт истории — мало принудительно обязать граждан работать на заводах, надо ещё придать им мотивацию их труда. Эта сторона истории Первой мировой до сих пор мало изучена.

Попытка осветить тотальную мобилизацию Российской империи в годы мировой войны предпринята в книге Мелиссы Стокдэйл, профессора университета Оклахомы. Самый главный вопрос книги — насколько империи удалось справиться с привлечением своих подданных к работе «всё для фронта всё для победы»? Ответ кроется не в мероприятиях правительства, но в гражданственности и патриотизме подданных. Поэтому структура книги — тематическая. В одном разделе рассматриваются мероприятия правительства и общественных организаций в мобилизации масс, в другом — та же роль Православной церкви. При этом соблюдён и хронологический принцип. Первый начинается со «священного единения» августа 1914, а последний раздел посвящён 1917 году, когда была попытка мобилизации под лозунгом защиты «завоеваний революции».

Всё это упирается в вопросы — к кому и как обращались власти в призывах к жертвам «на алтарь Отечества?» Достоинство книги в том, что автор рассматривает положительные образы пропаганды для мобилизации масс, ибо в подобного рода литературе акцент делается на господствующей идеологии и образе врага. Тем самым книга как бы ещё и показывает ценности государства и народа накануне великих потрясений и представления о них. От монархических иллюзий о «единстве царя и народа» до керенщины и её «защиты народной свободы».

Так как автор использует огромную массу русских источников личного происхождения, происходит не только полное погружение читателя в эпоху, но и даются вполне убедительные и внятные ответы на заявленные вопросы.

Книга получилась небольшая, но интересная и яркая. Её плюс не только в необычном и всестороннем ракурсе освещения проблемы, но и в грамотности использования источников, терминов, и лёгкость при чтении. Поэтому любой исследователь эпохи войн и революций периода 1914−1922 гг. может уделить внимание этой умной, доходчиво написанной и яркой книге.