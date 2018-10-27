Какая из множества проблем, с которыми сталкиваются США, Япония, Великобритания или Франция, является самой главной? Мнения по данному вопросу могут разойтись. Кто-то скажет, что это десятилетия медленного роста средних показателей доходов, что в конечном счете вызвало гнев трудящихся. Другие укажут на огромные государственные долги, третьи — на волну миграции, породившую рост популизма в США и по всей Европе. Однако самым тревожным обстоятельством для всех является отсутствие какого-либо подобия политического консенсуса относительно того, как справиться со всеми перечисленными проблемами, пишет издание The Economist.

Teleborsa.it Экономика Германии

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Рост доходов, низкий государственный долг, государство всеобщего благоденствия, поддержка массовой миграции и широкий политический консенсус, лежащий в основе всего, — это то, о чем большинство мировых держав могут только мечтать. Многие западные политики, наверное, даже не представляют себе, что в мире существует страна, объединившая в себе все перечисленные достоинства. К счастью, такая страна реально существует. Это Австралия.

Австралия

Ситуация в Австралии привлекает к себе мало внимания, однако ее экономика является, возможно, самой успешной в мире. Австралии удалось добиться экономического роста без рецессии в течение 27 лет подряд — это рекорд для развитой страны. Кумулятивный рост за указанный период почти в три раза превысил показатели Германии. Средний доход населения растет в четыре раза быстрее, чем в США. Государственный долг составляет 41% от ВВП — это в два раза меньше государственного долга Великобритании.

Teleborsa.it Экономика Германии

Конечно, можно сказать, что Австралии в некотором роде сильно повезло. Страна обладает большими природными запасами железной руды и газа, а также расположена в относительной близости к Китаю, который заинтересован в импорте природных ископаемых. После последней рецессии в 1991 году австралийское правительство реформировало пенсионную систему и систему здравоохранения, переложив большую часть расходов на средний класс. В результате Австралии удалось существенно сократить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение, которые продолжат сокращаться в ближайшие годы.

Том Робертс. Открытие австралийского парламента в мае 1901 году. 1903

Еще более примечательным является энтузиазм Австралии в отношении миграции. Около 29% населения родились за рубежом — это вдвое больше, чем в США. Половина населения Австралии — это мигранты и дети мигрантов. При этом самым большим источником мигрантов является Азия, которая быстро меняет расовую составляющую страны. В США, Великобритании и Италии гораздо меньшие притоки мигрантов породили враждебность значительной части электората. В Австралии обе основные партии пришли к выводу, что принятие большего количества квалифицированных мигрантов имеет важное значение для экономики страны.

С другой стороны, Австралия также сталкивается с рядом проблем. Частные инвестиционные фонды, в которых хранятся пенсионные накопления граждан Австралии, взимают чрезмерные сборы, что в конечном итоге негативно сказывается на финансовом положении пенсионеров. Австралия гостеприимна к мигрантам, которые прибывают в страну по легальным каналам, однако нелегальные мигранты высылаются из страны на отдаленные острова в Тихом океане.

Nasa Австралия из космоса

С другой стороны, глобальное потепление явно наносит серьезный ущерб Австралии, засухи стали более частыми и более серьезными, однако Австралия практически ничего не сделала для ограничения выбросов парниковых газов. Тем не менее пример Австралии показывает, что реформы, которые кажутся невозможными в других местах, могут быть воплощены в жизнь.

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Однако ирония заключается в том, что, несмотря на все преимущества, которыми обладает Австралия, граждане страны, похоже, разочаровались в существующем положении вещей. Избиратели выражают растущее сомнение в эффективности правительства. В результате обе основные политические партии Австралии потеряли до 20 процентных пунктов начиная с 1980-х годов. Политики, осознавая недовольство избирателей, также начинают действовать более лихорадочно. Партии выдвигают одного премьер-министра за другим, надеясь, что новое лицо позволит укрепить их связь с электоратом. В правящей Лейбористской партии начались разговоры о необходимости сокращения миграции, что не может не подорвать политический консенсус, существовавший на протяжении десятилетий. Граждане Австралии больше не видят амбициозных реформ. Как бы там ни было, остальному миру есть чему поучиться у Австралии, однако сами австралийцы также должны пройти своего рода курсы повышения квалификации.