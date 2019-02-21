В статье в газете The New York Times бывший президент СССР Михаил Горбачёв подверг критике современные подходы администрации США к вопросам контроля над ядерным оружием, выполнения международных договоров, роли военной силы в решении мировых проблем.

Горбачев и перестройка. Плакат 1989 года

Промолчать ему в сложившихся обстоятельствах было бы странно. И вещи он говорит вроде бы правильные… Но добавляет ли что-то его позиция в политический расклад по этим проблемам, имеющийся сегодня в наличии в Европе и США? По большому счёту, ничего не добавляет.

В России — тем более. В России для очень многих Горбачёв — просто предатель. В данном случае, поскольку суда над ним пока не было (надеюсь, что будет, как и над другими деятелями, нарушавшими в 1990—1991 годах свою присягу, законы СССР и должностные обязанности), употребляю это слово в морально-этическом смысле. Но есть и политический повод отнестись к его мнению с презрением. Помните, в 1996 году Михаил Горбачёв попытался участвовать в выборах президента Российской Федерации? Сколько голосов он набрал? 0,51%. Вот сколько граждан нашей страны положительно оценивают его как государственного деятеля. На уровне погрешности.

Но сам Михаил Горбачёв в истории позднего СССР — вовсе не погрешность. Таких желающих слиться с Западом (а через кого лучше всего сливаться, как не через США?), «перетечь» в капитализм или как минимум стать удобным для Запада партнёром было тогда немало. Была ещё и такая «изысканная» разновидность «элитариев» СССР: они считали, что отказ от социализма позволит активизировать отношения с Западной Европой, выйти на союз с ней и в этом союзе победить США. Мечтатели… А сколько важных позиций в международной деятельности нашей страны было «слито» ради этих мечтаний! Про внутренний развал я сейчас не говорю: эта тема, конечно, связана с международной, но заслуживает отдельного подробного разговора.

Usinfo.state.gov Рейган и Горбачев на ранчо Рейганов в Калифорнии. 1992

Наследники этих злых гениев России, однако, и сегодня весьма и весьма активны, хотя, казалось бы, у ответственного гражданина, у патриота своей страны и человека, наделённого правильным национальным самосознанием, всё это должно вызывать отторжение.

Действуя в этом ключе, Михаил Горбачёв полностью подорвал позиции нашей страны в Центральной и Восточной Европе и в значительной степени — на Балканах. Война в бывшей Югославии тоже связана с развалом СССР, а значит, тоже должна быть отнесена к его «заслугам».

НАТО в Прибалтике, а скоро в Грузии и на Украине — это результат его действий. Он будет говорить, что Буш-старший и кто-то там ещё обещали ему, что НАТО на восток продвигаться не будет… Но он же не маленький мальчик, чтобы в политике верить на слово!

Adam Jones Здание, разрушенное в результате бомбардировок НАТО в 1999 году. Белград

Отношение к русским и к России в Латвии, Литве и Эстонии — тоже из его трагического «наследства». А за ними, за прибалтами, преференциальными партнёрами Горбачёва по разрушению СССР, последовали другие. Разделённый и униженный русский народ ни в бывших республиках, ни в самой России этого ему не простит.

А какой ущерб разрушение СССР и русофобская политика местных властей далеко не только в Прибалтике нанесли самим титульным этносам в бывших республиках СССР, как сильно они ударили по их менталитету, культуре, демографии! Только сейчас кое-кто начинает протрезвляться и выкарабкиваться.

Серьёзнейший ущерб в результате разрушения СССР был нанесен позициям нашей страны в Азии, Африке, Латинской Америке. Да и не только позициям нашей страны. Он был нанесён всем, кто смотрит на мир созидательно — не с точки зрения его потребления, как смотрят сегодня на Западе, причём далеко не только глобалисты, а с точки зрения его сохранения.

При Горбачеве наша страна конкретно предала множество своих конкретных, живых друзей и соратников в ГДР, других странах Варшавского договора, на Западе, по всему миру. Именно его политика привела к последовавшему после разрушения СССР предательству сторонников сохранения Союза в бывших его республиках.

Всё вышесказанное предопределило расклад сил в современной мировой политике, существенно ограничило возможности тех, кто к этому готов, бороться с разрушительными тенденциями в ней, порождаемыми, по Александру Зиновьеву, американизацией, глобализацией и западнизацией нашей планеты.

Китай по пути Горбачёва не пошёл. Мы видим, где сейчас Китай, а где — Россия и другие бывшие республики СССР. Кубе было многократно сложнее, но и она выдержала.

Вот уже несколько лет, как наша страна начала выбираться из последствий того, что с ней было сделано, конечно, не одним Горбачёвым, но при его самом активном, заинтересованном участии. Этому деятелю, кстати говоря, тоже стоило бы адресовать известный вопрос Владимира Путина, обращённый им почему-то только Западу: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?».

Насколько надо поделить антизаслуги Михаила Горбачёва с антизаслугами Бориса Ельцина? На мой взгляд, — в пропорции 2/3 к 1/3. Ельцин, думаю, в отличие от Горбачёва, во многих случаях действительно не ведал, что творит. Хотя в основе разрушительной политики первого президента РФ лежали в основном те же страсти, что и у первого и последнего президента СССР.

Sohu.com Михаил Горбачев и Борис Ельцин, 1990

Очень сильно в результате проамериканской и прозападной политики Горбачёва пострадали оборонные возможности и конкретно — ядерный потенциал нашей страны. Соответственно, ущерб был нанесён и политическим возможностям для поддержания мировой безопасности и стабильности за счёт соответствующих международно-правовых договорённостей. В этом основная причина сегодняшней политики США. Чтобы не начиналась «новая гонка вооружений», о чём сегодня печётся Горбачёв, «старую» надо было заканчивать иначе.

Восстанавливать то, что при Горбачёве и Ельцине было отдано-продано американцам, будет тяжело. Но другого пути, нежели восстановить это, нет. Благо, судя по последним оборонным новациям, советские оружейники работали с запасом, на перспективу. Восстановить, однако, мало: придётся в ответ на то, что творят американцы, ещё и нарастить.

Возвращаясь к тому, с чего начал — к статье Михаила Горбачёва в The New York Times, — скажу так. Возможно, она и пригодится противникам Дональда Трампа в США (не зря же она была опубликована именно в этой газете). Хотя — вряд ли. Те, кого обыграли, кто развалил свою собственную страну, нигде не в почёте — даже у противников той страны.

В «старых» европейских странах предостережения Горбачёва так или иначе прозвучат. А вот в новых, по моим наблюдениям, к нему относятся с не меньшим презрением, чем у нас, только несколько иначе: как к чему-то использованному и выброшенному.

Да вот ещё пусть комитет по нобелевским премиям мира его рассуждения читает.

А мы, в России, повторю, хорошо понимаем, какой «мир» он принёс и нашей стране, и планете в целом.