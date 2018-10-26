Во время визита в Калининградскую область Медведев много говорил об энергетической безопасности. Говорил правильные, разумные вещи о необходимости дополнительных поставок энергоресурсов и предотвращений возможных блэкаутов на территории эксклава. Но главное не то, что он сказал, а что он не сказал. А не сказал премьер ни слова о Калининградской АЭС, проект которой, похоже, так и останется замороженным.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград. Между Польшей и Литвой

Торжественное начало строительства БалтАЭС началось 25 февраля 2010 года. Когда проект запускался, то практически никто не скрывал, что избытки электроэнергии будут продаваться в Литву и Польшу. Литва уже к тому времени закрыла АЭС, а в Польше намечался дефицит электроэнергии в связи с закрытием угольной генерации. Стройка шла достаточно бодро, но летом 2013 года СМИ опубликовали информацию из внутренних документов «Росатома», согласно которым предполагалось законсервировать стройку в связи с тем, что непонятно, куда пойдёт электричество с АЭС после запуска в эксплуатацию. В Литве как раз к 2013 году заявили о том, что «ни под каким соусом» не купят электроэнергию из Калининграда. В «Росатоме» в конце 2013 года была создана рабочая группа, которая за год должна была найти каналы сбыта электричества с БалтАЭС и привести иностранных инвесторов. Переговоры шли неплохо. Интерес высказывали итальянцы, немцы, да и поляки. Но тут случился майдан на Украине, и политика стала довлеть над бизнесом в международных проектах.

Иван Шилов ИА REGNUM Балтийская АЭС

После станцию пытались перепрофилировать на внутренние нужды, в связи с тем, что Прибалтика решила выйти из БРЭЛЛ, и вопрос бесперебойного снабжения Калининграда электричеством встал достаточно остро. Однако правительство РФ, возглавляемое Медведевым, еще в 2014 году сделало ставку на развитие угольной и газовой генерации в области. В случае, если бы Калининградская область не была во враждебном иностранном окружении, то такой сценарий был бы вполне оправдан, поскольку в Калининградской области нет и не предвидится энергоемких производств, а потребности экономики и населения в электричестве вполне покрываются действующей генерацией.

Но проблема как раз в том, что соседние государства, особенно Литва, не являются комфортными транзитными странами для угля и газа в Калининград. Литва уже останавливала поезда в российский регион только на основании того, что кому-то померещились «зелёные человечки» в поезде. Кроме того, политики Литвы не стесняются публично говорить о том, что Калининград является заложником Литвы, и это необходимо использовать в политических целях. Пока Литва зависела от поставок электроэнергии из Белоруссии и Калининградской области, у России был свой рычаг давления. Однако после ее выхода из БРЭЛЛ Россия теряет возможности влиять на соседа, и Литве ничего не помешает воплотить свои угрозы в жизнь.

В связи с этим Калининград не только оказывается отрезанным от России энергетическим островом, но также вопрос поставок угля и газа всецело становится зависим от позиции Литвы. Таким образом, правительство России собственными руками усилило заложничество российского региона от литовских политиков.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Нога в капкане

Возобновление строительства АЭС могло бы вернуть энергетический суверенитет Калининградской области. АЭС создала бы и дополнительные механизмы безопасности в военной сфере для Калининградской области. Для энергетической безопасности Калининграда будет достаточно одного реактора, что позволит удешевить строительство. Конечно, деньги на возведение даже одного блока будут окупаться гораздо дольше, поскольку здесь в первую очередь стоит не вопрос коммерции и продажи электроэнергии за рубеж, а вопрос безопасности граждан России.

Но Медведев на совещании в Калининграде про это не сказал ни слова. А значит, область так и останется заложником в окружении недружелюбных соседей.