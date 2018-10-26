В ближайшее воскресенье, 28 октября 2018 года, в Грузии состоятся седьмые и последние президентские выборы. Последние — потому что республика переходит на парламентскую систему управления. Полномочия президента усечены. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе не участвует в этих выборах, но собирается начать в полную силу кампанию за победу в парламентских выборах в 2020 году. А если мы пристально посмотрим на происходящее в Грузии сейчас, то обнаружим немало предпосылок для возможности досрочных выборов. Об этом рассказала ИА REGNUM Нино Бурджанадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

На протяжении последних лет правящие круги приняли серию законов, сводящих к мизеру полномочия президента в Грузии. Это у нас даже не английская королева. Кроме того, я очень сомневаюсь, что эти выборы будут честными.

Демократические институты в Грузии ослаблены, но не отменены. При достаточно высокой степени свободы слова по сей день. Однако за последние годы ситуация у нас ухудшилась. Последние выборы в парламент происходили с вопиющими нарушениями. А близящиеся президентские выборы ведут нас к тревожным событиям.

Посудите сами. Правящая партия «Грузинская мечта» опубликовала только что свой опрос, согласно которому их кандидат, Саломе Зурабишвили, наберет уже в первом туре 52 процента голосов. А незадолго до этого ведущий оппозиционный телеканал «Рустави-2» опубликовал результаты своих опросов, согласно которым на первые два места уверенно претендуют два кандидата от оппозиции, оба из которых опираются на электорат «национального» движения, а кандидат от «Грузинской мечты» — на третьем месте.

Нас ждут крупные скандалы и попытки пересмотра официальных результатов выборов. Мы решили не участвовать в этой грязной борьбе и сберечь силы на парламентские выборы в 2020 году, которые, возможно, произойдут досрочно. И тут мы покажем свои возможности в полную силу.

Я не говорила о полной победе. Хотя в ходе своей не слишком продолжительной жизни я была и исполняющей роль президента, и председателем парламента.

Давайте проанализируем ситуацию. Поинтересуйтесь заголовками новостей в Грузии за последний месяц. Нынешняя политическая система — это государственный аппарат, приватизированный олигархом Бидзиной Иванишвили. Под его контролем оказалась большая часть «националов» и левые «патриоты» в парламенте. Вместо правового государства, базирующегося на законности и демократии, у нас яснее проявляются признаки болезни всей системы. Система переживает период ускоряющегося обвала.

Обратите внимание, как вся страна у нас уже месяц обсуждает обвинения бизнесмена Зазы Окуашвили в адрес Бидзины Иванишвили. Этот влиятельный бизнесмен рассказал телеканалу «Рустави-2», что первый человек страны пытался получить от него «откат» путем прямого шантажа. И пока что никаких убедительных опровержений не последовало.

Мы увидим эскалацию кризиса сразу после президентских выборов. Всё будет развиваться по нарастающей. И тут необходимы люди, которые на самом деле привержены стране и не допустят после нынешнего периода застоя реставрации власти Саакашвили.

Я не могу комментировать те или иные театральные выходки нашего бывшего президента. Он сыграл очень негативную роль в истории нашей страны в последние годы его правления.

К сожалению, кризис нынешней системы позволяет ему надеяться на некоторую общественную поддержку. В сложившейся ситуации правящая система очень скоро потеряет совсем свою легитимность. И тогда выбор будет между нами и Саакашвили. Я уверена, что люди сделают выбор в пользу нас.

Дело именно в том, что Иванишвили обещал людям начать выстраивать конструктивные отношения с Россией. Люди поверили, что он займется возвращением беженцев и выполнением решений СБ ООН о статусе этих территорий. Вместо этого Иванишвили потащил страну в НАТО. Экономический кризис только углубился.

Нам необходим не просто конструктивный диалог с Россией, но для нас естественны дружественные и партнерские отношения. Целостная Грузия, дружественная России Грузия — это то, что необходимо нашим обеим странам.

Напротив. Мы достигли пика кризиса, а сейчас начинаем выходить из него. Грузия — страна древнейшей культуры, это особая цивилизация, зиждущаяся на гармонии, красоте и добром устремлении. Мы пережили детские болезни государственного становления. Я уверена, что для нас это будет хорошей прививкой. Главное — признавать свои ошибки и исправлять. А затем опереться на лучшее в собственной истории и культуре и идти вперед.