Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году. В его рамках обеим сторонам запрещалось производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Причина была предельно проста — гонка вооружений и градус эскалации напряженности в тот момент достигли положения, при котором американские ракеты средней дальности «Першинг-2» долетали до Ленинграда и Москвы за 10 минут, а советские ракеты «Пионер», размещенные на Чукотке, накрывали Аляску еще быстрее. Не говоря уже целях в Европейском союзе и прочих странах НАТО и базах США. Как следствие, к 1991 году СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Болтон — человек «слова»

Именно поэтому договор 1987 года называли основой ядерной безопасности Европы, ведь несколько тысяч ракет по обе стороны условной линии разграничения действительно были с ядерными боеголовками. Тем не менее в наши дни это не помешало США вписать разработку новых ракет средней дальности AGM-158B в недавно принятый американский оборонный бюджет, лицемерно делая вид, что виной тому выступает Россия.

Gpo.gov Крылатая ракета AGM-158B

Формально причиной для выхода из договора Вашингтоном называется новейшая российская крылатая ракета 9М729 «Новатор», созданная на основе 3М-54 «Калибр» и принятая на вооружение в 2017 году. Однако всем очевидно, что это лишь повод для заранее выбранного публичного обвинения. В действительности американская сторона нарушала договор гораздо раньше и не один раз.

Речь идет об американских комплексах наземной европейской ПРО Aegis Ashore созданной на основе всем известного корабельного комплекса Aegis. Однако поскольку размещение ракет средней дальности разрешено договором РСМД лишь на море, США, как обычно, прибегли к хитрости. Ракеты пусковой установки двойного назначения MK-41, размещенные американцами в Румынии и Польше, лишь по заверениям Вашингтона используются ими как баллистические мишени, в то время как военные специалисты однозначно заявляют — переделка данных «мишеней» для противовоздушной обороны в баллистическую ударную ракету, запрещенную Договором РСМД, сводится к банальной замене боеголовки. А кроме того, универсальная пусковая установка MK-41 позволяет за несколько часов заменить условно оборонительные ракеты на ударные «Томагавки», подпадающие под ограничение к размещению на земле.

U.S. Army Corps of Engineers Europe District Комплекс американской ПРО Aegis Ashore в Румынии

Данный тезис касается и ударных беспилотных летательных аппаратов, лишь формально не являющихся «ракетами», при том, что дальность MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper — 1100 и 1852 км соответственно.

Почему сейчас?

Причин для нынешнего поведения у США довольно много. Во-первых, желание реанимировать с треском проваленную 1 марта 2018 года (с демонстрацией новейшего российского стратегического оружия) концепцию «мгновенного глобального удара». Ранее в ее рамках предполагалось, что пуска 3500−4000 высокоточных крылатых ракет по территории России и ее важнейшим военным, стратегическим и государственным объектам будет достаточно для того, чтобы уничтожить практически весь ядерный потенциал страны, а заодно нарушить все цепочки командного управления. Оставшуюся ответную волну планировалось перехватить с помощью «петли Анаконды» — так называемых позиционных районов ПВО, стягиваемых вокруг России.

Тот же план касался и Черного моря, которое с запуском революции на Украине США планировали сделать внутренней вотчиной американских ВМС. В случае успеха флот Америки уже сейчас был бы в состоянии обстреливать Россию вплоть до Омска даже с традиционных эсминцев, не говоря уже о ядерной триаде и подводных кораблях. Однако новые образцы наступательного вооружения и великолепный ответ в Крыму спутали Вашингтону все карты.

Navy.mil Шестой флот ВМС США в Средиземном море

Если ранее Договор СНВ-3 и РСМД, ограничивавшие число стратегических ракет и ракет малой и средней дальности, лишь играл на руку Белому дому, позволяя создавать новые ПВО без угрозы того, что Москва нарастит численность стратегических носителей и ракет, подпадающих под РСМД, то теперь он стал практически бесполезен. Кремль пошел не по пути количества, как сделал бы на его месте СССР, а по пути инновационного качества и боевой эффективности.

Тем не менее выход из Договора РСМД по планам США мог бы дать вторую жизнь концепции «молниеносного глобального удара», ведь подлетное время до Москвы у новых ракет сократится до 5−7 минут. Плюс ко всему, важно понимать, что ВПК США уже готов к выпуску ракет средней дальности, и, разумеется, в первую очередь их планируют разместить на собственных военных базах в Европе, оказывая прямое давление на «партнеров». Не сложно предвидеть, что финансирование данных проектов также всеми силами будет перекладываться на членов НАТО и «союзников» в ЕС.

Другими словами, США всерьез рассматривали окончательный разрыв договора, заранее подогревали общественное мнение и готовились к нынешнему моменту уже давно. Причину для этого стоит искать не только в России, но и на другом конце планеты — в КНР.

Важно понимать, что в момент подписания ДРСМД порядка 30 лет назад, всеми остальными странами, кроме США и Советской России, можно было пренебречь. По этой причине в Договор о ликвидации РСМД входят лишь Москва и Вашингтон. Иначе говоря, в нём никак не представлена Китайская Народная Республика. И это при том, что КНР сегодня как раз и обладает самым большим арсеналом ракет средней и малой дальности, порядка 2000 единиц. Причем развивают данный класс ракет не только китайцы, но и Индия, Пакистан, Иран и многие другие. В этом состоит побочная цель демарша США.

Баллистическая ракета DF-5B на параде вооружённых сил КНР

КНР всеми силами пытается прорвать американскую военно-экономическую блокаду вокруг своей территории. И речь идет не только о попытках вести Новый Шелковый путь, но и о расширении сети насыпных островов в стратегически важном для Америки Южно-Китайском море. Пять лет Пекин упорно вел активное строительство, доведя число подобных сооружений до пятнадцати единиц. Совсем недавно Пекин совершил еще один дерзкий ход, разместив на ряде искусственных островов ракетные комплексы средней и малой дальности, ПВО и противокорабельные системы.

Еще в апреле этого года глава тихоокеанского командования Филипп Дэвидсон, отвечая на вопросы конгрессменов, прямо заявил: «ввиду изменения расклада сил в Южно-Китайском море, мы обязаны найти дополнительные системы вооружения для уравновешивания большого количества китайских ракет. А значит, нам необходимо выйти из договора о РСМД, ставящего США в невыгодное положение».

Итоги

Юридически выйти из Договора РСМД может лишь Сенат Соединенных Штатов, поскольку ратифицировал документ именно он. Однако, даже несмотря на то, что решения президента для этого мало, американские функционеры уже заявили, что поддерживают данный шаг.

Lawrence Jackson Сенат США

Это в свою очередь означает, что предупреждения Кремля, сделанные Владимиром Путиным многими месяцами ранее, будут вскоре воплощены в жизнь. И речь идет не только о том, что в случае пуска ракет из американских баз в Румынии и Польше ОТРК «Искандер», размещенные в Калининграде, мгновенно нанесут по этим странам ответный удар, но и о том, что в военной доктрине России прямо сказано: «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия Российская Федерация оставляет за собой право на применение ЯО».

Кроме того, Москва подготовила все необходимые производственные мощности, дабы в кратчайшие сроки вывести новейшие ракеты морского базирования на землю, а также имеет в рукаве несимметричный ответ. США рассчитывают, что Россия начнет создавать исключительно ракеты средней дальности и тем самым оттянет мощности для удара по ЕС, однако ответом Москвы может стать и иное решение. В частности, разработка ракеты сверхбольшой дальности для создания адекватной угрозы непосредственно США. Относительно недорогие и малоразмерные ракеты на базе Х-101 и Х-102 вполне способны достигать дальности в 10−12 тысяч километров, при том, что адекватной защиты от них у США нет.

Цитата из видео «Россия применила новейшую ракету Х-101 против ИГИЛ в Сирии» пользователя Alexandr K.youtube.com Макет ракеты X-101

Для нас сложившаяся ситуация во многом является выгодной, поскольку развязывает руки в установлении стратегического паритета: в случае выхода США из договора, Россия получает возможность соблюсти баланс собственной безопасности, в то время как ранее Пентагон нарушал этот договор без последствий. Кроме того, за тридцать лет с момента подписания соглашения Россия полностью перевернула ситуацию в военной среде.

При заключении ДРСМД США обладали подавляющим преимуществом в неядерном высокоточном оружии и могли решать стратегические вопросы без ракет средней дальности, Советская Россия — этого не могла. Сейчас же выяснилось, что в аспекте высокоточного оружия, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет Россия опередила США и НАТО на долгие годы. Теперь уже Вашингтон выходом из РСМД и размещением ракет средней дальности в Европе пытается хоть как-то нивелировать технологическое отставание от Москвы.

Плюс ко всему, зеркальные шаги России будут восприниматься в ЕС как ответные, поскольку Европа прекрасно осознает: именно США делают их буфером для обмена, и что их участь в случае войны предрешена. Это — еще одна капля для сомнений в стан европейских «союзников».

Иоганн Генрих Фюссли. Одиссей перед Сциллой и Харибдой (фрагмент). 1794-1796

При альтернативном сценарии выход США из ДРСМД может ограничиться действиями по размещению подобных ракет вокруг Китая, в Южно-Китайского море и иных напряженных местах. В этом случае на европейском театре российско-американского соперничества будет заключен новый договор, включающий в себя элементы СНВ и прочих стратегических решений.

Что именно случится — покажет время, однако на оба сценария у России есть серьезные карты и действенный ответ.