После государственного переворота на Украине министерские должности окончательно стали монополией лиц нетрадиционной интеллектуальной ориентации. Среди таковых — Павел Климкин, инициирующий один скандал за другим. На этот раз он умудрился испортить атмосферу визита украинской делегации в Белоруссию, подложив свинью столь любимому им Петру Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

24 октября в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Климкин заявил, что проблемы между Украиной и Белоруссией существуют. Вопрос об аресте в Белоруссии украинского журналиста, а также некоего «украинского блогера, задержанного и переданного России». По всей видимости, подразумевались осуждённый за шпионаж собкор «UA: Украинское Радио» в Беларуси Павел Шаройко и Павел Гриб, выехавший в Гомель и оказавшийся в сизо Краснодара по обвинению в терроризме. Оба случая произошли в 2017 году. На это Климкин разразился целым рядом тяжёлых ударов по репутации полновластного главы Белоруссии Александра Лукашенко:

«Это свидетельствует о том, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и про это мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем. Снова идет речь о России, которая пытается дестабилизировать регион ЦВЕ. Дополнительно пытается довести до раздела в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелион

Интервью Климкина вообще ставит новые задачи не только перед Лукашенко, но и перед НАТО:

«Восточный фланг НАТО не может существовать без Польши, но также и без Украины».

Но СМИ Белоруссии, однако, обратили большее внимание не на эти фантазии главы украинской дипломатии, к которым уже все привыкли и не воспринимают всерьёз, а на заявление об опасности пребывания граждан Украины на белорусской территории. Вызывающая глупость Климкина стала фактором раздражения официального Минска, готовящего переговоры Александра Лукашенко с Петром Порошенко. Наверное, нет смысла объяснять, чего стоит подготовка таких визитов, и подробно останавливаться на триаде проблем в треугольнике Минск — Москва — Киев.

Но беда из Киева не пришла одна. Не лучше главы украинской дипломатии оказался украинский посол в Минске Игорь Кизим. Пытаясь как-то объяснить скандальные заявления своего шефа, он указал, что «тут не надо выдергивать из контекста» — как будто интервью не было опубликовано или контекст можно было понять как-то иначе.

«По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение», — сказал Кизим. Помог, чем смог, хотя лучше бы промолчал.

25 октября начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ходе брифинга прокомментировал заявление Павла Климкина ведущему изданию соседней Польши.

«Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого соседа — Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси», — констатировал Глаз. Он также отметил, что одновременно у Климкина «появился «ужастик» о неких опасностях для украинских граждан в Беларуси».

«Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые в разное время прибыли в нашу страну, — где им безопаснее жить, учиться и работать. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Беларусь только в этом году. И мы услышим четкий ответ на поставленные вопросы», — сказал Глаз.

Фешин Николай Иванович. Беженцы

Это значит, что у Киева в тылу Минска появился ещё один союзник — МИД Белоруссии. Подчинённый Владимира Макея, вероятно, желал произвести эффект, но провалился громко и постыдно. Статус представителя официального Минска обязывает готовиться ко встрече с прессой. 160 тысяч украинских беженцев, согласно официальным данным, в Белоруссии нет и никогда не было. Департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии ведёт учёт лиц, которым предоставлен статус беженца. По данным министерства, за первые шесть месяцев 2018 года в органы внутренних дел обратились с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища 457 мигрантов, из них 413 — с Украины. Статус беженца получили лишь пятеро: четыре выходца из Турции и гражданин Афганистана.

«После начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины с ходатайствами о защите обратились около 2,9 тысячb украинских граждан. По результатам рассмотрения их ходатайств 2 649 человек получили дополнительную защиту (по состоянию на 01.06.2018)», — это данные опубликованы на официальном сайте МВД Белоруссии. МИД Белоруссии не мешало бы ознакомиться с проверенными официальными источниками, дабы не попадать впросак.

В Белоруссии нет ни одного украинского беженца — об этом 18 июня прямо заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун. Он пояснил: «Эти лица не попадают под критерии для статуса беженца, потому что они не преследуются на территории Украины за политические взгляды, национальную принадлежность и так далее. В основном они убегают от военного конфликта». «Граждан Украины, которые получили статус беженца, пока нет — всем предоставляется дополнительная защита сроком на год», — совершенно чётко сказал глава профильного управления МВД. Его заявление распространили СМИ Белоруссии, России и Украины, но до МИД оно не дошло.

ВО «Свобода» Гражданская война на Украине

По состоянию на 25 октября в Белоруссии не было 160 тысяч беженцев ни вместе с украинскими, ни вместе со всеми остальными. Статус беженца чётко прописан в белорусском законодательстве, и вовсе не случайно в комментариях и интервью МВД старается проявлять нечто вроде дипломатичности, особенно когда речь идёт о беженцах из непризнанных официальным Минском Донецкой и Луганской народных республик. Да, МИД Белоруссии распространяет недостоверную информацию. Но вряд ли за это кто-то ответит или хотя бы принесёт публичные извинения. Низкая квалификация и безответственность — характерные черты бюрократии постсоветских образований. В этом МИД Украины и МИД Белоруссии весьма похожи. Но оба МИДа явно работают не на Минск.