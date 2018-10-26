На прошлой неделе председатель комитета Палаты представителей вооруженных сил США Марк Торнберри вернулся после поездки в Афганистан и заявил следующее: «Перемирие может привести к выработке политического решения и сохранению устойчивого присутствия Соединенных Штатов в Афганистане… это единственный способ для того, чтобы надежно защитить США от террористических организаций, которые продолжают действовать на территории Афганистана». Звучит до боли знакомо. Вашингтон всё так же продолжает гнуть свою линию. Это длится без конца уже 17 лет подряд. Подобный подход очень хорошо подходит под определение безумия: повторять одно и то же снова и снова, надеясь получить разные результаты, пишет Чарльз В. Пена в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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Стоит отметить, что для Вашингтона было бы предпочтительнее получить представительное, многоэтническое, демократическое правительство в Афганистане, однако это не имеет особой важности для американских интересов. В конечном счете не важно, какое правительство будет в Афганистане, важно, чтобы оно понимало, что США не станут терпеть поддержку или защиту глобальных террористических группировок, представляющих для Соединенных Штатов непосредственную угрозу. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые представляют террористическую угрозу для самого Афганистана, не представляют прямой, экзистенциальной угрозы для США.

U.S. Marine Corps Американские солдаты в Афганистане

Более того, Соединенные Штаты не могут просто взять и выработать решение для Афганистана. Важно помнить о том, что внешняя интервенция и вмешательство во внутреннюю афганскую политику стали основной причиной возникновения нынешней ситуации. Правда заключается в том, что в период с 1930 по 1978 год Афганистан был относительно стабильной страной, хотя у него и не было многоэтнического, представительского и демократического правительства. Появление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые впоследствии поддержали «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), можно объяснить исключительно внешним вмешательством. США предоставили афганским моджахедам оружие для борьбы с советскими солдатами, не обратив внимания на то, что моджахеды являлись одними из самых радикальных исламистов. Действительно, одним из таких моджахедов был не кто иной, как бывший лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен. В этой связи исторический урок заключается не в том, что США сделали недостаточно и должны сделать еще больше, а в том, что с Афганистана уже достаточно внешнего вмешательства.

Кроме того, «устойчивое присутствие США в Афганистане», предполагающее сохранение военного контингента, не является обязательным условием для обеспечения национальной безопасности США, поэтому нет необходимости в постоянном военном присутствии. Солдаты США выполняют роль громоотвода, их присутствие в Афганистане порождает оппозиционное противостояние. Не нужно забывать, что у Афганистана есть богатая история отчаянной борьбы с иностранным вмешательством.

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Наконец, заявление Торнберри о необходимости сохранения военного присутствия в Афганистане почему-то не содержит упоминания о растущих расходах. По данным Пентагона, в настоящее время война в Афганистане ежегодно обходится Вашингтону в $45 млрд. В докладе Центра стратегических и международных исследований, опубликованном в 2017 году, говорится, что финансирование «заграничных непредвиденных операций» Пентагона, связанных с боевыми действиями в Афганистане, в период с 2001 года по 2018 год составило более $840 млрд. Реальная стоимость 17-летней войны в Афганистане, вероятно, составит триллионы долларов.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Учитывая тот факт, что ни «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представляют экзистенциальной угрозы для Соединенных Штатов, пришло время остановить американское безумие в Афганистане.