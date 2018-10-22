Деловая программа Российской энергетической недели 2018 была известна заранее, темы пленарных заседаний, списки выступающих и участников дискуссии позволяли строить предположения, каким может оказаться содержание дискуссии. Удивительно, но с самой сложной отраслью энергетики — атомной — все было ясно сразу, стоило лишь взглянуть на список участников сессии.

Фонд Росконгресс Российская Энергетическая Неделя — 2018

Алексей Лихачев, глава Росатома — компании с самым большим в мире портфелем заказов на строительство АЭС. Яфеш Осман — министр науки и технологий Народной Республики Бангладеш, в которой Росатом разворачивает строительство первой в истории страны АЭС «Руппур» на базе реакторов ВВЭР-1200, относящихся к поколению III+. Петер Сийярто — министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии, в которой Росатом намерен после получения соответствующих лицензий начать строительство АЭС «Пакш-2» на базе реакторов ВВЭР-1200. Пекка Лундмарк — президент и главный исполнительный директор Fortum, государственной компании Финляндии, где Росатом строит АЭС «Ханхикиви-1» на базе реактора ВВЭР-1200. Михаил Чудаков — заместитель генерального директора, руководитель департамента по ядерной энергии МАГАТЭ. Парадигма безопасности при развитии любого атомного энергетического проекта находится в зоне самого пристального внимания Международного агентства по атомной энергии. Ненад Попович — министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие Республики Сербия. В мае, во время проведения Атомэкспо, Ненад Попович подписал с Росатомом документ о принципах сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии.

Модератором сессии стала Агнета Ризинг, генеральный директор WNA (World Nuclear Association), Всемирной ядерной ассоциации. Одна из инициаторов создания WNA, этого «всемирного профсоюза», разработчик и главный активист продвижения программы «Гармония» — очевидно, что именно эта программа и должна была стать главной темой пленарной сессии «Атомная энергетика — основа глобального партнерства и современного развития». Поделиться достижениями, обсудить проблемы, попробовать наметить варианты их решения, выслушать мнение МАГАТЭ относительно того, все ли в полном порядке с уровнем безопасности. О том, что такое программа «Гармония», что именно является предпосылкой для ее разработки, аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.ru» уже рассказывал подробно.

Глава WNA: «Если все сделано правильно — атомная энергетика является самой чистой»

Агнета Ризинг начала сессию весьма динамично, уже через минуту после начала вниманию собравшихся в качестве главной темы обсуждения был предложен хорошо знакомый график выполнения программы «Гармония».

World-nuclear.org Темпы ввода новых атомных энергоблоков, необходимые для достижения целей программы «Гармония» (по горизонтали – годы, по вертикали – количество ввода атомных энергоблоков в ГВт в год)

Коротко напомнив задачи, которые предстоит решить при реализации «Гармонии», госпожа Ризинг особо подчеркнула, что крайний левый столбец размещен на диаграмме не случайно. Если мировая атомная отрасль более 30 лет назад была способна выйти на такой темп строительства атомных энергетических блоков — значит, это вполне достижимо и теперь. Базовое условие для реализации программы, по словам Агнеты Ризинг, — парадигма безопасности, отступление от которой недопустимо ни при каких обстоятельствах.

«Мы не имеем права ее нарушать и должны помнить — в том случае, если все сделано правильно, то атомная энергия является самой чистой», — подчеркнула глава Всемирной ядерной ассоциации. Несколько неожиданно прозвучали ее слова о том, что именно в WNA считают основным организационным препятствием, с которым необходимо справиться для того, чтобы гарантировать достижение необходимого темпа возведения энергоблоков: «Мы должны обеспечить своевременное лицензирование объектов, которые запланированы к строительству, сейчас мы теряем слишком много времени на согласование с национальными регуляторами».

Передавая слово главе Росатома Алексею Лихачеву, Агнета Ризинг попросила его ответить на вопрос о роли атомной энергетики в настоящее время и о том, какое значение атомные технологии имеют для дальнейшего развития прогресса цивилизации.

Росатом как двигатель «Гармонии»

Глава Росатома напомнил, что мировые лидеры на совещании по Парижскому соглашению о климате пришли к единодушному мнению о необходимости изменения топливного баланса мировой энергетики — к 2050 году необходимо добиться того, чтобы безуглеродные источники занимали в нем не менее 50%. Увеличение доли атомной генерации до 25% позволит гарантировать не только это соотношение, но и обеспечит потребителей надежной генерацией, которая, в отличие от ВИЭ, не зависит от погодных и климатических условий. Еще одним вкладом атомной энергетики в решение задачи сохранения климата Лихачев считает то, что самые жесткие экологические стандарты приняты во всех производственных процессах, необходимых для обеспечения работы АЭС.

Говоря о программе «Гармония», Лихачев обратил внимание на то, что Росатом уже сейчас делает максимум для того, чтобы мировая атомная энергетика начинала выходить на те темпы строительства объектов атомной генерации, которые необходимы для ее реализации. В активной стадии строительства, которое ведет Росатом в разных странах, находится 25 энергетических блоков, еще 11 проектов уже законтрактовано, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Поэтому тот темп, который WNA намечает на 2021 год, для Росатома уже сейчас не прожект, а совершенно реальный проект.

Фонд Росконгресс Алексей Лихачев

Со своей стороны заметим, что по графику программы «Гармония» предусмотрено не строительство 25 энергоблоков, а то количество, которое обеспечит совокупную генерацию в 25 ГВт. В портфеле заказов Росатома основная часть заказов — энергоблоки на базе реактора ВВЭР-1200, чья установленная мощность 1200 МВт. Нехитрая арифметическая операция — умножить количество строящихся блоков на их мощность — показывает, что Росатом строит значительно больше, чем предусмотрено «Гармонией» на 2021 год. Достижима ли конечная техническая цель «Гармонии» — 1 000 ГВт мощности вновь построенных объектов атомной генерации, покажет время, но что касается Росатома, корпорация со своей стороны прикладывает большие усилия, чтобы это стало реальностью.

Стоит учитывать, что в странах-новичках, которые впервые принимают решение о строительстве АЭС, огромный стимул для развития получают все смежные отрасли — от строительства до машиностроения и приборостроения, мощный импульс получает вся система образования, появляются новые научные специальности. Это не только выводит на новый уровень экономику, но и обеспечивает научно-технический прогресс, в том числе и в междисциплинарных направлениях.

МАГАТЭ обозначает проблемы

Те же темы — роль атомной энергетики в реализации главной задачи Парижского соглашения по климату и в развитии науки, технологии и промышленности в государствах, входящих в мировой «атомный клуб», — в своем выступлении затронул и Михаил Чудаков. Он напомнил, что необходимо добиться не только изменения топливного баланса энергетики в пользу безуглеродных источников, но и суметь при этом к 2050 году обеспечить доступной электроэнергией более миллиарда человек, которые в настоящее время вынуждены обходиться без нее. Атомная энергетика — единственный источник электроэнергии, который делает возможным такой результат, вклад остальных видов возобновляемой энергетики по объективным причинам будет более скромным. Но при этом руководство МАГАТЭ считает то количество новых энергоблоков, которое предусмотрено программой «Гармония», излишне оптимистичным, и считает, что реально выйти на 700 ГВт новой атомной генерации. Но и это будет огромной работой, справиться с которой будет непросто. Причем речь идет не о каких-то технологических проблемах — Чудаков напомнил о том, что целый ряд государств в последние годы настроен категорически против атомной энергетики как таковой, что не всегда просто решить проблемы с инвестициями, необходимыми для реализации каждого атомного проекта. Задача МАГАТЭ — тщательный контроль за уровнем безопасности объектов атомной генерации на всем протяжении их жизненного цикла, и агентство видит, что все компании отрасли прилагают максимум усилий для того, чтобы парадигма безопасности была соблюдена в соответствии с самыми жесткими критериями. Программа, которую предлагает WNA, будет реализована только в одном случае — если удастся изменить отношение общества к атомной энергетике, если удастся справиться с радиофобией, существующей в целом ряде стран. В последние годы самым популярным трендом стало развитие «зеленой энергетики», но пока еще нет понимания, что это развитие даст результаты только в том случае, если вместе с возобновляемыми источниками будет развиваться и атомная энергетика, обеспечивающая надежную страховку от климатических и погодных условий.

Фонд Росконгресс Яфеш Осман

Бангладеш: «АЭС стала частью нашей философии»

Яфеш Осман напомнил собравшимся, что Бангладеш является той страной, которой, к сожалению, слишком хорошо знакомо, какие отрицательные последствия приносят изменения климата, связанные с глобальным потеплением. Для того чтобы сделать свой практический вклад в борьбу с этой проблемой, руководство страны и приняло решение о строительстве АЭС — только атомная энергетика способна решить проблему обеспечения населения доступной и надежной электроэнергией, при этом гарантируя отсутствие тепловых выбросов в атмосферу. В Бангладеш планы войти в «атомный клуб» появились много лет назад, но военные конфликты, в которые оказалась втянута страна, не давали возможности реализовать их. То, что атомная энергетика в обязательном порядке должна стать частью энергетической системы Бангладеш, понимает не только руководство республики, это общая точка зрения всего ее народа.

Бангладеш — страна, которая неоднократно испытывала на себе мощнейшие наводнения, в которой около 30% населения вынуждены жить без доступа к электроэнергии. При этом народ Бангладеш видит основу своей энергобезопасности, энергообеспечения в атомной генерации — безуглеродной, стабильной и безопасной, без которой развитие всех остальных видов «зеленой энергетики» не имеет смысла.

Евробюрократы тормозят проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Следующим выступающим стал Петер Сийярто — министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. В его стране уже с прошлого века работает АЭС, и планируется строить новые энергоблоки: в Венгрии считают, что именно они способны гарантировать энергетическую безопасность и стать надежным фундаментом для дальнейшего развития страны. Кроме того, накопленный страной опыт использования АЭС позволяет ей сделать однозначный вывод — атомная генерация является еще и самой рентабельной, она обеспечивает экономику электроэнергией при самой низкой ее стоимости. Венгрия входит в состав ЕС, поэтому отлично понимает, что для успешного развития она просто обязана использовать любые возможности для повышения конкурентоспособности своей экономики. Поэтому и было принято решение о строительстве новых атомных энергоблоков, руководство страны уже просчитало, какие выгоды получит от этого Венгрия. В этом действительно сомневаться не приходится — АЭС «Пакш» была принята в эксплуатацию в 1982 году, она обеспечивает генерацию 50% электроэнергии в Венгрии. К 2030 году должно быть завершено строительство двух блоков ВВЭР-1200 на АЭС «Пакш-2», чтобы атомная генерация в стране составила 90%. Это не только обеспечит снижение стоимости электроэнергии, но и доведет количество выбросов углекислого газа практически до нуля. Вот такое принципиальное отличие от подхода, декларируемого той же Германией. Эта соседка Венгрии строит прожекты полного перехода на «зеленую энергетику», которые то ли удастся реализовать, то ли нет, а венгры с инженерной точностью высчитали, как их страна может стать абсолютным лидером в декарбонизации энергетики.

Сийярто напомнил и о том, что Венгрии удалось получить от Евросоюза лицензию на продление срока эксплуатации реакторов ВВЭР-440, работающих на АЭС «Пакш». Вспоминая, какие дебаты шли в Еврокомиссии, сколько времени и сил заняло отстаивание права на развитие атомной энергетики перед европейскими бюрократами и политиками, Петер Сийярто был весьма эмоционален — явно наболело.

«Лицемерие и двойные стандарты Запада, препоны в обеспечении нашей энергобезопасности, сопротивление праву проводить собственную энергетическую политику», — казалось, еще немного, и Сийярто мог перейти на русский язык, которым он прекрасно владеет. Но сдержался, ограничившись фразой: «Мы заставили их с уважением относиться к нашему суверенному выбору развития своей энергетики. Мы дали им понять, что навязывать нам их дискриминационные (правила) мы не позволим ни при каких обстоятельствах».

Atomeromu.hu Машинный зал АЭС «Пакш»

Однако, по словам Сийярто, попытки диктовать, навязывать неприемлемые Венгрии правила в Евросоюзе возобновились сразу после того, как был подписан договор с Росатомом о строительстве АЭС «Пакш-2». Австрия дошла до того, что подала на Венгрию в суд, требуя, чтобы та отказалась от своих планов. Сийярто заявил, что Венгрия уверена в том, что выиграет дело, как это уже было в случае с иском со стороны Великобритании, но каждый подобного рода шаг заставляет откладывать начало непосредственного строительства энергоблоков. Действительно совершенно абсурдная ситуация — Венгрия как заказчик и Росатом как генеральный подрядчик согласовали между собой все условия контракта, государственный регулятор готов начать рассматривать документы для выдачи всех необходимых лицензий, но третьи страны не дают возможности начать работу. Поскольку строительство планируется вести за счет кредитных средств, получается, что из-за европейского крючкотворства проект становится дороже, что еще и дает возможность противникам атомной энергетики критиковать отрасль за высокую стоимость строительства атомных энергоблоков.

Агнета Ризинг была несколько удивлена эмоциональностью выступления Петера Сийярто, но заметила, что проблемы, о которых рассказал министр Венгрии, относятся к той же области, о которой она говорила во вступительном слове: ситуация, сложившаяся со своевременным получением разрешений и лицензий на начало строительства, тревожит WNA весьма сильно. После того как слово взял руководитель Fortum Пекка Лундмарк, это стало очевидно и всем собравшимся. Глава одной из ведущих европейских компаний считает, что решение об активизации строительства АЭС должно стать естественным продолжением обсуждения задач, которые должно решить Парижское соглашение о климате. Если не рассуждать о необходимости резкого снижения тепловых выбросов теоретически, а искать практические варианты того, как этого можно добиться, то начинать нужно именно с атомной энергетики. «Зеленая энергетика», в развитие которой Fortum старается сделать как можно больший вклад, всех проблем решить не может. Солнечные и ветровые электростанции могут взять на себя снабжение электроэнергией частных домохозяйств Европы, но у промышленности совершенно другие требования к генерации — для нее важнее стабильность, отсутствие самых небольших перерывов, соблюдение всех технических характеристик. Частота, мощность активная и реактивная, сила тока — каждая из этих характеристик чрезвычайно важна, особенно в высокотехнологичных отраслях производства, и вот это без использования ископаемых видов топлива способна обеспечить только атомная энергетика.

Финляндия: отрасли нужна стандартизация условий лицензирования новых АЭС

Говоря о безопасности АЭС, Лундмарк снова поднял вопрос лицензирования их строительства. По его мнению, все требования по уровню безопасности, по надежности каждой из используемых на АЭС систем должны быть гармонизированы и стандартизированы. В настоящее время этот набор требований у каждого национального регулятора индивидуальный, не совпадающий с теми, которые используются в других странах. В результате процесс лицензирования порой затягивается на годы, что вызывает все те проблемы, о которых ранее сказал Петер Сийярто, — стоимость проектов новых энергоблоков повышается, причем происходит это не по вине заказчиков, инвесторов и генерального подрядчика. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, от этой нерациональной, нелогичной ситуации, необходимо наращивать международное координирование. Как пример господин Лундмарк привел авиационные корпорации — Boeing и Airbus строят свои самолеты для любой страны, руководствуясь едиными, универсальными требованиями по безопасности. Изменение топливного баланса мировой энергетики за счет перехода на безуглеродные виды генерации — это сугубо инженерная, техническая задача, у которой имеется совершенно рациональный алгоритм решения. Отсутствие единого подхода к обеспечению безопасности, отсутствие гармонизированного подхода к процедуре выдачи лицензий на строительство — не рационально, и нужно приложить максимум усилий для того, чтобы эта проблема была решена в самые короткие сроки.

Фонд Росконгресс Российская Энергетическая Неделя — 2018

Особенности работы национальных регуляторов атомной отрасли

Дискуссия продолжалась в совершенно конструктивном ключе — участники делились своими планами, рассматривали те отрасли промышленности, развитию которых способствуют атомные технологии, насколько большой вклад атомная энергетика вносит в развитие международных отношений, что особенно важно в сложившейся напряженной обстановке. При этом многие подчеркивали, что всевозможные дискриминационные и протекционистские меры, которые в последнее время стали использовать государства, не касаются атомной энергетики. Это позволяет отрасли консолидировать самые удачные разработки, которые позволяют повысить не только уровень безопасности, но и повысить производительность энергоблоков, обеспечить им более длительный срок эксплуатации, уменьшить стоимость работ, необходимых на заключительных этапах жизненного цикла. И раз за разом выступающие возвращались к проблеме, которую можно решить только общими усилиями — нужны гармонизация, унификация требований по безопасности АЭС, процедура выдачи лицензий на строительство должна стать единой, стандартизированной. Только при этом станет возможно достичь темп строительства, необходимый для максимально полного выполнения программы «Гармония».