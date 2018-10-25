Москва, 8 июня, 2015, 17:27 — ИА Регнум. Российские власти по-прежнему имеют право на оспаривание экономических ограничений, введённых со стороны ряда западных стран, а также на продолжение принятия ответных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в документе «Об основных итогах деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2014 году и задачах на среднесрочную перспективу», обнародованном пресс-службой МИД России.

Коллаж: ИА REGNUM

«Сохраняем за собой право оспаривать в рамках ВТО правомерность применяемых против нашей страны ограничений, принимать ответные меры, аналогичные введенному в августе 2014 г. запрету ввоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС и США», — говорится в документе.

Помимо этого, российское внешнеполитическое ведомство вновь заявило о своей открытости в вопросах контактов по украинскому кризису, иранской ядерной программе, ситуации в Сирии, а также положению на Ближнем Востоке и в Северной Африке: «Исходим из особой ответственности двух стран за поддержание международного мира и стабильности, сохраняем открытость к контактам по ситуации на Украине, сирийскому кризису, иранской ядерной программе, урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, другим темам, представляющим взаимный интерес».

При этом в МИД РФ подчеркнули, что восстановление диалога с НАТО возможно на основе равноправия и практического учёта национальных интересов России: «Возобновление полноценного диалога с НАТО по вопросам безопасности и стратегической стабильности считаем возможным исключительно на основе равноправия и при условии практического учета наших национальных интересов в области безопасности».

В тексте говорится, что у дипломатов «вызывают озабоченность принятые под предлогом украинского кризиса Советом НАТО решения по усилению военного потенциала альянса». В данном пункте имеется ввиду наращивание военного присутствия в странах Восточной Европы и Прибалтики, акваториях Балтийского и Черного морей, развитие военной инфраструктуры в восточных территориях альянса, увеличение числа и интенсивности учений стран-членов НАТО у границ РФ.

Отмечается, что в этих условиях Россия оставляет за собой право предпринимать необходимые меры по защите своей безопасности и отстаиванию своих национальных интересов.

Напомним, западные санкции были введены против России в середине 2014 года. Такая мера стала ответом Запада на воссоединение Крыма и России, которое западные страны посчитали незаконным. Ответное эмбарго со стороны России было введено в августе 2014 года и коснулось преимущественно продовольственной сферы.