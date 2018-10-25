После достигнутых в Душанбе в ходе заседания Совета глав государств СНГ при прямом посредническом участии президента России Владимира Путина устных договоренностей между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и ныне сохраняющим статус и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном казалось, что конфликтующие стороны вступили на путь поиска компромиссов.

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Однако пока не все удается, что и прогнозировало ИА REGNUM, говоря о возможных противодействиях системного уровня в Баку и Ереване. Азербайджанское агентство Axar.az цитирует заместителя заведующего отделом по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, который заявил, что, оказывается, «оперативная связь между Азербайджаном и Арменией установлена не на уровне глав государств, министров иностранных дел или обороны, а на более низком уровне и используется (или будет использоваться — С.Т.) в оперативных случаях в соответствующих рамках». Напомним, ранее Пашинян говорил о том, что «с азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь» и что «любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана, а если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок».

То есть Ереван проявил стимул и мотивацию к совместной работе с Баку, показал готовность учитывать мнение посредника в лице президента России и принять предлагаемые решения, побуждающие конфликтующие стороны к прямым контактам. Но ситуация изменилась. На наш взгляд, это связано с недавним рабочим визитом Алиева в Турцию, после чего последовало заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова по итогам переговоров в Баку с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном: «Я попросил Болтона во время визита в Армению спросить новые власти этой страны, готовы ли они к урегулированию карабахского конфликта и построению нормальных отношений с соседними государствами? Однозначно, без нормальных отношений с соседними Азербайджаном и Турцией независимость Армении будет под вопросом».

Mfa.gov.az Встреча Эльмара Мамедъярова с Джоном Болтоном

Откуда такие геополитические амбиции, и не являются ли они следствием того, что Вашингтон предложил Азербайджану некую альтернативу в решении нагорно-карабахского конфликта? Внешне американцы ведут себя в формате Минской группе ОБСЕ, соблюдая нормы дипломатического приличия. Болтон заявил, что его визит в Баку и Ереван не означает, что Вашингтон изменил свою политику по урегулированию в регионе. «Мой визит не стоит рассматривать как сигнал об изменении политики США по этой проблеме или о новых американских предложениях», — подчеркнул он. Решение проблемы помощник американского президента считает очень сложным. Ведь «если бы оно было легким, то конфликт давно был бы урегулирован». Однако в то же время он открыто намекнул на какие-то будущие события, которые он не намерен «предвосхищать», указывая на предстоящие досрочные парламентские выборы в Армении.

После них якобы начнется процесс реализации некой «дорожной карты», о которой почти никто не знает, хотя бакинские эксперты заявляют, что всё начнется с «вывода из районов оккупационных армянских сил». При этом Болтон в интервью Армянской службe «Радио Свобода» сообщил, что как только будет достигнуто «взаимовыгодное соглашение по нагорно-карабахскому вопросу», откроется «армяно-азербайджанская граница, турецкая граница, я считаю, почти наверняка откроется». В свою очередь и.о. премьер-министра Армении посоветовал относиться к заявлению по Карабаху завершающего миссию посла США в Армении Ричарда Миллза как к высказыванию «уходящего посла». По словам Пашиняна, «мы свою позицию высказали, не думаю, что она претерпела какие-то изменения». Посмотрим.